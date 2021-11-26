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МИНИСТЕРСТВО УДЕЛОВ
МИНИСТЕРСТВО УДЕЛОВ - центральное государственное учреждение в Российской империи.
Создано 30.08 (11.09).1852 года на основе Департамента уделов, который был выделен из состава Министерства императорского двора и уделов в самостоятельное ведомство и подчиненён министру уделов и управляющему Кабинетом Его Императорского Величества графу Л.А. Перовскому. Министерство уделов ликвидировано 24.11(06.12).1856 года с восстановлением Министерства императорского двора и уделов в прежнем составе.
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