МАРИИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА,
МАРИИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА, - крупнейший во второй половине XIX - начале XX веков в России и Европе искусственный водный путь.
Названа в честь императрицы Марии Фёдоровны, супруги императора Павла I. Соединила реки (с противоположным направлением течения) бассейнов Каспийского и Балтийского морей - Волгу с Невой, а через неё с Балтийским морем. Конечные пункты - Рыбинск и Санкт-Петербург.
Идея строительства системы принадлежала Петру I. В XVIII веке велись изыскания и составлялись проекты строительства. В 1799-1810 годах главным образом под руководством Ф. П. Деволлана построен первый - Мариинский - канал (первое судно по нему прошло в 1808 году), соединивший реки Ковжа и Вытегра и заменивший волок между ними. Сквозное движение по Мариинской водной системе открыто в 1810 году. Мариинская водная система первоначально проходила по реке Шексна, Белоозеру, реке Ковжа, Мариинскому каналу, реке Вытегра, Онежскому озеру, реке Свирь, Ладожскому озеру и реке Нева.
Позднее для прохода судов в обход Онежского озера и Белого озера, где часты штормы, вдоль их южных берегов прорыты Онежский обводной канал [в 1818-1820 годах выполнена первая очередь от реки Вытегра до урочища Чёрный Песок, в 1845-1852 годах - 2-я очередь, до реки Свирь (Вознесенская пристань)] и Белозерский канал (1843-1846 годы). Новомариинский канал (сооружён в 1882-1886 годах параллельно Мариинскому) сделал Мариинскую водную систему менее протяжённой и более удобной в обслуживании. Со строительством Новоладожских каналов (1861-1883 годы) между реками Свирь и Сясь, Сясь и Волхов, Волхов и Нева Мариинская водная система приняла свой окончательныйвид.
Движение по ней, в т. ч. пароходное, было двусторонним. Протяжённость свыше 1124 км, в т. ч. шлюзованной части 180,8 км (по другим данным: около 1146 км; обходных каналов - около 303 км, шлюзованных - около 91 км). Пропускная способность: свыше 491 тысяч тон грузов, 110 дней пути от Рыбинска до Санкт-Петербурга в 1810-х годах; свыше 1,1 млн. тон, 45 дней в 1886 году; около 2 млн. тон, 31 день - в 1890 году. По Мариинской водной системе осуществлялось примерно 3/4 всех водных перевозок в Европейской части России (общий объём грузов, перевозимых по Мариинской водной системе, в конце XIX века достигал около 3,3 млн. тон - свыше 4 млн. тон).
Существовала наряду с Вышневолоцкой водной системой (навигация открыта в 1709 году) и Тихвинской водной системой (1811 год), с 1860-х годов приняла на себя значительную часть грузов, которые шли по ним. Со строительством сети железных дорог в Европейской России её значение снижалось. С 1964 года, после реконструкции, Волго-Балтийский водный путь имени В. И. Ленина.