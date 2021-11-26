МАРИИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА,

МАРИИНСКАЯ ВОДНАЯ СИСТЕМА, - крупнейший во второй половине XIX - начале XX веков в России и Европе искусственный водный путь.

На­зва­на в честь императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны , суп­ру­ги императора Пав­ла I. Со­еди­ни­ла ре­ки (с про­ти­во­по­лож­ным на­прав­ле­ни­ем те­че­ния) бас­сей­нов Кас­пий­ско­го и Бал­тий­ско­го мо­рей - Вол­гу с Не­вой, а че­рез неё с Бал­тий­ским морем. Ко­неч­ные пунк­ты - Ры­бинск и Санкт-Пе­тер­бург.

Идея строи­тель­ст­ва системы при­над­ле­жа­ла Пет­ру I . В XVIII веке ве­лись изы­ска­ния и со­став­ля­лись про­ек­ты строи­тель­ст­ва. В 1799-1810 годах главным образом под руководством Ф. П. Де­вол­ла­на по­стро­ен пер­вый - Ма­ри­ин­ский - ка­нал (пер­вое суд­но по не­му про­шло в 1808 году), со­еди­нив­ший ре­ки Ков­жа и Вы­тег­ра и за­ме­нив­ший во­лок ме­ж­ду ни­ми. Сквоз­ное дви­же­ние по Мариинской водной системе от­кры­то в 1810 году. Мариинская водная система пер­во­на­чаль­но про­хо­ди­ла по реке Шекс­на, Бе­ло­озе­ру, реке Ков­жа, Ма­ри­ин­ско­му ка­на­лу, реке Вы­те­гра, Онеж­ско­му озеру, реке Свирь, Ла­дож­ско­му озеру и реке Не­ва.

Позд­нее для про­хо­да су­дов в об­ход Онеж­ско­го озера и Бе­ло­го озера, где час­ты штор­мы, вдоль их юж­ных бе­ре­гов про­ры­ты Онеж­ский об­вод­ной ка­нал [в 1818-1820 годах вы­пол­не­на пер­вая оче­редь от реки Вы­те­гра до уро­чи­ща Чёр­ный Пе­сок, в 1845-1852 годах - 2-я оче­редь, до реки Свирь (Воз­не­сен­ская при­стань)] и Бе­ло­зер­ский ка­нал (1843-1846 годы). Но­во­ма­ри­ин­ский ка­нал (со­ору­жён в 1882-1886 годах па­рал­лель­но Ма­ри­ин­ско­му) сде­лал Мариинскую водную систему ме­нее про­тя­жён­ной и бо­лее удоб­ной в об­слу­жи­ва­нии. Со строи­тель­ст­вом Но­во­ла­дож­ских ка­на­лов (1861-1883 годы) ме­ж­ду ре­ка­ми Свирь и Сясь, Сясь и Вол­хов, Вол­хов и Не­ва Мариинская водная система при­ня­ла свой окон­чательныйвид.

Дви­же­ние по ней, в т. ч. па­ро­ход­ное, бы­ло дву­сторон­ним. Про­тя­жён­ность свыше 1124 км, в т. ч. шлю­зо­ван­ной час­ти 180,8 км (по другим дан­ным: около 1146 км; об­ход­ных ка­на­лов - около 303 км, шлю­зо­ван­ных - около 91 км). Про­пу­ск­ная спо­соб­ность: свыше 491 тысяч тон гру­зов, 110 дней пу­ти от Ры­бин­ска до Санкт-Пе­тер­бур­га в 1810-х годах; свыше 1,1 млн. тон, 45 дней в 1886 году; около 2 млн. тон, 31 день - в 1890 году. По Мариинской водной системе осу­ще­ст­в­ля­лось при­мер­но 3/4 всех вод­ных пе­ре­во­зок в Ев­ропейской час­ти Рос­сии (об­щий объ­ём гру­зов, пе­ре­во­зи­мых по Мариинской водной системе, в конце XIX века дос­ти­гал около 3,3 млн. тон - свыше 4 млн. тон).

Су­ще­ст­во­ва­ла на­ря­ду с Выш­не­во­лоц­кой вод­ной сис­те­мой (на­ви­га­ция от­кры­та в 1709 году) и Тих­вин­ской вод­ной сис­те­мой (1811 год), с 1860-х годов при­ня­ла на се­бя зна­чительную часть гру­зов, ко­то­рые шли по ним. Со строи­тель­ст­вом се­ти же­лез­ных до­рог в Ев­ропейской Рос­сии её зна­че­ние сни­жа­лось. С 1964 года, по­сле ре­кон­ст­рук­ции, Вол­го-Бал­тий­ский вод­ный путь имени В. И. Ле­ни­на.

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