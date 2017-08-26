Краткий курс истории. Смертоносная картошка 26 августа 1770 года в России вышла первая научная статья о картофеле «Примечания о картофеле» за авторством учёного-агронома Андрея Тимофеевича Болотова. И хотя картофель попал в Россию ещё в XVII веке, население долго и упорно его не принимало. Более того, одно время власть насильственно пыталась ввести посадки картофеля, что привело к массовым восстаниям крестьян. Замёрзший в мешке Пока единственный мешок с экзотическими корнеплодами, высланный Петром I из Голландии, добирался до России, почти все клубни перемёрзли. Уцелевшие частично были высажены в клумбы, а частично поданы в качестве деликатеса, с сахаром. Во втором виде картофель никому не понравился, зато позднее по примеру... На чтение: 1 минута

26 августа 1770 года в России вышла первая научная статья о картофеле «Примечания о картофеле» за авторством учёного-агронома Андрея Тимофеевича Болотова . И хотя картофель попал в Россию ещё в XVII веке, население долго и упорно его не принимало. Более того, одно время власть насильственно пыталась ввести посадки картофеля, что привело к массовым восстаниям крестьян.

Замёрзший в мешке

Пока единственный мешок с экзотическими корнеплодами, высланный Петром I из Голландии, добирался до России, почти все клубни перемёрзли. Уцелевшие частично были высажены в клумбы, а частично поданы в качестве деликатеса, с сахаром. Во втором виде картофель никому не понравился, зато позднее по примеру французских модниц барышни стали вплетать себе в причёски цветы этого растения. Серьёзную попытку по внедрению «земляных яблок» предприняла Екатерина Великая, издав специальный указ в 1765 году. Тогда, кстати, и закрепилось немецкое название американского корнеплода – «картофель». Но подлинный вклад в распространение этой культуры в России внёс основоположник русской агрономии Андрей Болотов. Он изобрёл посадку картофеля глазками, выделил из него крахмал и даже предложил делать из этого корнеплода вино.

«Записки» Болотова

В своей первой капитальной работе «О разделении полей» (1771) и других трудах впервые в России печатно предложил широко вводить севооборот, определять приёмы возделывания культурных растений, исходя из местных природных условий (прежде всего, погоды и почвы), выступал за своевременность и пропорциональность внесения удобрений даже на чернозёмах. Его интересовало всё: от борьбы с сорняками на пшеничных полях до получения крахмала из картофеля с помощью машин. Он составил первое русское ботаническое описание сорных, лекарственных и культурных растений.

Еще более известны его «Записки», которые он писал около тридцати лет, с 1789 по 1816 года. Полное название труда - «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». Он ярко изобразил внутренний быт русского общества за всё XVIII столетие, начиная с 1738 года, касаясь самых разных его сторон. Эти «Записки» — главнейший из материалов по истории русского быта; они дают подробные сведения о домашнем и общественном воспитании русских дворян, сведения об их провинциальной и столичной, домашней и общественной жизни, об их военной и домашней службе. Кроме того, «Записки» дают понятие о состоянии сельского хозяйства, русской литературы, науки и книжной торговли и довольно подробно говорят об участии России в войне с Фридрихом II и о войнах Екатерины с турками, поляками и шведами.

«Картофельные бунты»

Однако крестьяне продолжали использовать картофель для корма скота, оставляя предпочтение зерновым. Из-за невежества овощ всё ещё могли съесть зелёным и с кожурой, когда в нём скапливалось ядовитое вещество соланин, что приводило к гибели. И неудивительно, что, когда государство стало заставлять крестьян сажать картофель (на случай неурожая зерновых и возможного голода), случились «картофельные бунты» 1834 и 1840–1844 годов. Масла в огонь добавляли произвол чиновников и то, что под посадки картофеля отбирались лучшие земли. Впрочем, из-за бунтов (которые, разумеется, подавили) государство отменило принудительные посадки картошки и занялось просветительской работой. Истинный культ картофеля сложился только в годы Великой Отечественной войны – тогда он многих спас от голодной смерти и был прозван «вторым хлебом», а советская власть даже выдавала премии за его выращивание.

Отрезали нос и уши

Кстати, насильно перевести крестьян на картофель власти пытались не только в России. Так, в середине XVII века прусский правитель Фридрих Вильгельм I даже велел отрезать нос и уши всем строптивым противникам корнеплода. Опять же – невежество бежало слишком быстро. Население Шотландии и Ирландии, куда картофель из США попал ещё в XVI веке, называло его и «чёртов корень», и «плевок дьявола», и даже «плод блудниц»… Французские врачи в начале XVIII века признали картофель ядовитым, и в 1748 году французский парламент даже официально запретил его разведение. Только в 1772 году «земляное яблоко» реабилитировали – те же французы наконец объявили его съедобным.