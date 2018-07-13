Краткий курс истории. Денежная реформа Канкрина Краткий курс истории. Денежная реформа Канкрина

13 июля (н. ст.) 1839 года, с публикации манифеста, началась денежная реформа в России, проведенная министром финансов Егором Францевичем Канкриным.

Необходимость реформы

В 30-е годы XIX века в финансовой сфере Российской империи сложилась кризисная ситуация. В первую очередь это было связано с тем, что бумажные ассигнации выпускались довольно часто, но не имели твердой обеспеченности и очень быстро обесценивались. Бумажные деньги финансировали все военные расходы, особенно это было видно во время войны с Наполеоном. Обесцененные бумажные деньги устраивали помещиков, которые отвечали за уплату податей своих крепостных и экспортировали сельхозпродукты. Все это не очень увязывалось с процессами, проходившими в государстве: активным развитием промышленности, ростом наемного труда, расширением внутреннего рынка и участия деревни в рыночных отношениях, увеличением добычи золота и серебра. И это заставило государство обратиться к реформам. Денежная реформа проводилась в период с 1839 по 1842 год, и руководил процессом министр финансов Егор Францевич Канкрин.

Этапы реформы

Манифесты, предшествовавшие реформе, определяли, что с начала января 1840 года все сделки необходимо проводить только в серебре. Серебряный рубль стал использоваться как основное платежное средство, а бумажные деньги отходили на второй план. В созданных депозитных кассах происходил обмен: на хранение сдавали серебро, а взамен получали депозиты. Просуществовали такие кассы до 1843 года. Затем была проведена эмиссия кредитных билетов, что позволило спасти банковскую систему от кризиса и привести в норму экономику страны. Был подготовлен еще один манифест, который позволил выпустить в обращение 30 миллионов серебром в виде кредитных билетов. В 1841 году в стране было три вида бумажных денег, которые имели практически одинаковый курс по отношению к серебру. Ассигнации, депозитные и кредитные билеты существовали параллельно, но самыми надежными и устойчивыми считались кредитные билеты. На последнем этапе реформы остались только они. Для обмена в 1843 году был подготовлен специальный закон. Окончательно обмен завершился в 1851 и 1853 годах. Кредиты свободно обменивались на серебро и золото (на серебро в равных долях, а на золото чуть ниже).

Итоги реформы

Денежная реформа, проведенная Канкриным, обеспечила достаточную стабильность денежного обращения в аграрной России со слабыми товарными отношениями. Начало свободной чеканки золота и серебра вскоре позволило поднять курс рубля на мировом рынке. Был решен вопрос дефицита государственного бюджета, и банковская система вышла из кризиса. Реформа активно действовала до Крымской войны 1853–1856 годов, именно тогда проводилась значительная эмиссия кредитных билетов, в результате государство ввело даже ограничения на свободный обмен на золото и серебро. В 1858 году денежная система, разработанная и принятая Е. Ф. Канкриным, была свернута.

Денежная система, созданная в результате реформы 1839—1843 гг., обладала рядом важнейших признаков, типичных для биметаллизма:

Существовала свобода чеканки не только серебра, но и золота. Золотые империалы и полуимпериалы чеканились с надписью «десять рублей» и «пять рублей», причём правительство стремилось закрепить с помощью законодательства стоимостное отношение между золотым и серебряным рублем. Манифест от 1 июля 1839 г. устанавливал, что «золотая монета в казну и кредитные установления принимается и из них выдается 3 % выше нарицательной её стоимости, а именно — империал в 10 руб. 30 коп. и полуимпериал в 5 руб. 15 коп. серебром». Кредитные билеты были разменны не только на серебро, но и на золото. Размен этот производился «с соблюдением указанного между сими деньгами соотношения» — 103 руб. кредитными билетами обменивались на 103 руб. серебром или на 100 руб. золотом, то есть правительство стремилось закрепить за кредитным рублем не только определённое серебряное, но и золотое содержание.

Анализируя итоги проведения денежной реформы 1839—1843 гг., необходимо учитывать и следующие обстоятельства. В России в 30—40-х гг. XIX в., несмотря на развитие товарно-денежных отношений, господствовало натуральное хозяйство. Соответственно объём покупаемых предметов потребления был невелик, и деньги как средство обращения требовались в незначительных количествах. Рабочие, чиновники и другие лица, жившие на жалованье, не играли такой важной роли, как в условиях развитых товарно-денежных отношений. При сравнительно неразвитом рынке и плохих путях сообщения цены на продукты были очень низкими, а уровень промышленного развития — относительно невысоким. Товары промышленного производства, зачастую ввозимые из-за границы, приобретались небольшим кругом лиц. Денежный оборот осуществлялся преимущественно с казной. Поэтому денежная реформа, проведённая в 1839—1843 гг., обеспечила относительно устойчивое денежное обращение.