КАЗЁННЫЕ ЗЕМЛИ

КАЗЁННЫЕ ЗЕМЛИ - в Российской империи категория земель, принадлежавших государству; форма землевладения в Российской империи.

Воз­ник­ли в свя­зи с от­де­ле­ни­ем государственной соб­ст­вен­но­сти от соб­ст­вен­но­сти мо­нар­ха . Во­прос о вре­ме­ни их фор­ми­ро­ва­ния ос­та­ёт­ся дис­кус­си­он­ным: ис­сле­до­ва­те­ли на­зы­ва­ют раз­ные пе­рио­ды - от XV - до начала XVIII веков. Название «казённые земли» впер­вые поя­ви­лось в начале XVIII века при пе­ре­име­но­ва­нии чёр­ных зе­мель, на­се­лён­ных лич­но сво­бод­ны­ми людь­ми, пла­тив­ши­ми государственные по­да­ти.

Окон­чательное юри­дическое оформ­ле­ние казеные земли по­лу­чи­ли с из­да­ни­ем «Сво­да ус­та­вов ка­зён­но­го управ­ле­ния» (1832 год). По ме­ре тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния Российской им­пе­рии фонд казённых земель уве­ли­чи­вал­ся за счёт вновь при­об­ре­тён­ных зе­мель в При­бал­ти­ке, Поль­ше, на Кав­ка­зе и в Средней Азии, не при­над­ле­жав­ших ча­ст­ным вла­дель­цам. К государству ото­шли зем­ли, кон­фи­ско­ван­ные у РПЦ в хо­де се­ку­ля­ри­за­ции 1764 году. В со­став казённых земель вклю­ча­лись вы­мо­роч­ные вла­де­ния при от­сут­ст­вии на­след­ни­ков.

На­хо­ди­лись в ве­де­нии Департамента государственных иму­ществ Министерства фи­нан­сов (с 1811 года), за­тем Министерства государственных иму­ществ (с 1837 года; с 1894 года Министерство зем­ле­де­лия и государственных иму­ществ, с 1905 года Главное управ­ле­ние зем­ле­уст­рой­ст­ва и зем­ле­де­лия, с 1915 года Министерство зем­ле­де­лия).

Све­де­ния о казённых землях бы­ли не­пол­ны­ми и не­точ­ны­ми; мас­штаб­ное ме­же­ва­ние казённых земель на­ча­лось в 1837 году, за­вер­ше­но не бы­ло (например, к 1856 году осу­ще­ст­в­ле­но ме­же­ва­ние свыше 3/4 казённых земель в Ев­ропейской час­ти Рос­сии). В начале XX века на Ура­ле, в Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке бы­ло уч­те­но около 548 млн. га (из них 71 млн. га - сельскохозяйственный фонд), в Ев­ропейской час­ти Рос­сии - около 164 млн. га (из них 69,3% - ле­са, 28,1% - не­удоб­ные зем­ли и 2,6% - удоб­ные зем­ли). Казённые земли со­став­ля­ли 32,6% всех зе­мель в Российской им­пе­рии, 15,4% зе­мель в Ев­ропейской час­ти Рос­сии (1905 год). Де­ли­лись на на­се­лён­ные и не­на­се­лён­ные. Осо­бый пра­во­вой ре­жим име­ли зо­ло­то­со­дер­жа­щие (смотрите Золото ) и неф­те­нос­ные уча­ст­ки ка­зён­ных зе­мель.

Казённые земли ис­поль­зо­ва­лись при фор­ми­ро­ва­нии ка­би­нет­ских зе­мель и ка­зачь­их зе­мель. Жа­ло­ва­лись мо­нар­ха­ми дво­ря­нам в по­ме­стья. В XIX - начале XX веков не­на­се­лён­ные казённые земли от­во­ди­лись ма­ло­зе­мель­ным и без­зе­мель­ным кре­сть­я­нам , пе­ре­се­лен­цам, цер­ков­ным при­чтам, учеб­ным за­ве­де­ни­ям, опыт­ным и по­ка­за­тель­ным сельскохозяйственным уч­ре­ж­де­ни­ям, под промышленные за­ве­де­ния и т. д., а так­же про­да­ва­лись, сда­ва­лись в арен­ду; на них строи­лись и экс­плуа­ти­ро­ва­лись государственные пред­при­ятия. Зна­чительная часть не­на­се­лён­ных казённых земель в хо­зяйственном от­но­ше­нии не ис­поль­зо­ва­лась. Не­ред­ко казённые земли за­хва­ты­ва­лись ча­ст­ны­ми ли­ца­ми и кре­сть­ян­ски­ми об­щи­на­ми (осо­бен­но до середины XIX века).

Дек­ре­том о зем­ле 1917 года казённые земли на­ря­ду с про­чи­ми ка­те­го­рия­ми зе­мель объ­яв­ле­ны «все­на­род­ным дос­тоя­ни­ем».

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