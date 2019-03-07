Беляны – речные гиганты За последние сто лет изменилось очень многое. Из нашего лексикона ушло много слов, правда, и появилось ещё больше. На что похоже больше? Вряд ли кто сегодня сможет, не заглядывая в гаджет, ответить на вопрос, что такое беляны. А ведь это уникальные русские речные суда. Даже сегодня по размерам они могут поспорить с океанскими кораблями. Имеются данные, что некоторые суда достигали 120 метров в длину и имели высоту бортов до 6 метров! В нашей стране всегда находились умельцы, которые были впереди планеты всей. Достаточно вспомнить первый винтовой лифт, первый полярный ледокол, парашют, проект первой ракеты и ещё множество предметов, которыми наши...

За последние сто лет изменилось очень многое. Из нашего лексикона ушло много слов, правда, и появилось ещё больше.

На что похоже больше?

Вряд ли кто сегодня сможет, не заглядывая в гаджет, ответить на вопрос, что такое беляны. А ведь это уникальные русские речные суда. Даже сегодня по размерам они могут поспорить с океанскими кораблями. Имеются данные, что некоторые суда достигали 120 метров в длину и имели высоту бортов до 6 метров!

В нашей стране всегда находились умельцы, которые были впереди планеты всей. Достаточно вспомнить первый винтовой лифт, первый полярный ледокол, парашют, проект первой ракеты и ещё множество предметов, которыми наши соотечественники смогли отметиться в истории. Вот к таким уникальным изобретения мы с полным успехом можем отнести и беляны.

Правда, кораблём это сооружение можно было назвать с большой натяжкой. На самом деле это скорее плот. Правда, сделанный русскими мастерами по всем канонам судового дела. Главной речной дорогой у белян были русла Камы и Волги. Конечный путь этих гигантов пролегал в Каспийское море. Дальше Астрахани они не плавали. Там беляну разбирали до брёвнышка и продавали. Жизни белянам отпускалось всего в один сезон навигации. В особо активные годы вниз по Волге величественно проплывало до 150 таких замечательных кораблей.

Лес в беляне укладывался особым способом – ровными рядами с широкими промежутками, чтобы в случае аварии можно было быстро добраться до места поломки. Кроме того, правильно уложенные бревна быстрее высыхали, что сохраняло их от гниения.

На постройку одной средней волжской беляны уходило около 240 сосновых бревен и 200 еловых. При этом плоское дно делалось из еловых брусьев, а борта – из сосны. Конструкции, как было принято в русском деревянном зодчестве, изначально собирались на деревянных заклёпках, то есть, без металлических гвоздей.

Но самым интересным в беляне был ее груз – «белый лес», то есть лишенные коры бревна. Считается, что из-за этого так ее и назвали, хотя есть и другая точка зрения, будто бы слово «беляна» связано с рекой Белой. Также на название этого судна могло повлиять то, что его не пропитывали смолой, и его борта оставались белыми, ведь оно служило всего одну навигацию, после чего разбиралось.

Как строили?

А начиналось сооружение белян ещё зимой. Бригады рубщиков уходили в тайгу на три-четыре месяца, где жили в зимницах (маленьких избушках) и заготавливали лес. Всё, что нарубили, сволакивали к сплавным речкам, и в половодье, связав плоты, гнали их к реке Ветлуге, где и начинали собирать беляны. На Ветлуге их строили на трёх верфях, самая известная из них Баковская.

Беляны строились из стволов, очищенных от коры. Известно, что на постройку одной средней волжской беляны уходило около 240 сосновых брёвен и 200 еловых. При этом плоское дно делалось из еловых брусьев, а борта – из сосны.

Сооружения получались белыми, и название потому получили – беляны. Сначала из брёвен укладывали барку, а потом внутрь укладывали штабелями оставшийся лес. Штабеля укладывались со многими пролётами, чтобы было легко добраться к днищу в случае течи. При этом груз бортов не касался и не давил на них. Сами корабелы говорили: «Разберёшь беляну одними руками, не соберёшь беляны всеми городами». Как только лес начинал возвышаться над бортами, их наращивали. И так несколько раз. Палуба настилалась тёсом, на ней ставились избушки-«казёнки», в которых и обитала команда. Будка лоцмана украшалась резьбой и флагами.

Бурлакам на прокорм

Так и спускалась беляна вниз по течению, белая и нарядная. Грузоподъемность таких судов впечатляла. Не самые большие беляны вмещали по 100-150 тысяч пудов, а вот грузоподъемность гигантов достигала 800 тысяч пудов (пуд, напомним, – 16,38 кг).

Расцвет белян приходится на середину XIX века, а именно – на начало массового прихода на реки пароходов. Первое время пароходы ходили исключительно на дровах, можно было представить, сколько дров надо было завезти в города на нижней Волге, где преобладали степные просторы, то есть с лесом было напряжённо. А вот позже, с переходом пароходов на нефть, спрос на дерево немного упал.

В Астрахани беляны попросту исчезали, всё уходило на продажу, вплоть до крепежа, канатов. Правда, небольшие беляны жили немного дольше. В Астрахани их загружали рыбой, и бригады бурлаков тянули их вверх по реке. Потом их также разбирали и продавали на дрова. Держать деревянную постройку, подверженную гниению, больше одного сезона было просто невыгодно.

У некоторых белян судьба была немного интереснее. Их за сезон собирали и разбирали дважды. Небольшие беляны там, где теперь находится Волго-Донской канал, разбирали и на конных повозках перевозили к Дону, там опять собирали, и заканчивали они своё плавание в низовьях уже этой реки.

Источник фото: https://lvejournal.comi