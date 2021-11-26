ЗАВАДСКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЗАВАДСКИЙ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - дирижер, регент, преподаватель пения, композитор.

Отец В.Г. Завадского был регентом церкви при Новороссийском университете в Одессе. В.Г. Завадский получил домашнее музыкальное образование. С 1890 года преподавал пение в Одесском коммерческом училище, создал детский хор, был регентом церковного хора. С 1881 года в Русском, затем в Новом театре в Одессе ставил детские оперы Н.П. Брянского, Ф. Абта и др., руководил труппой оперы «Феерия», организовал Детскую капеллу , Русский национальный хор из 45 мужских и детских голосов (в 1907-1915 годы назывался «Русская хоровая капелла», состоял из 40 исполнителей (с женщинами вместо мальчиков; певцы выступали в русских национальных костюмах)).

С конца 90-х годов В.Г. Завадский гастролировал по многим городам России: побывал в Николаеве, Херсоне с детской оперой (1897 год), в Кишинёве - с Детской капеллой (1905 год), с концертным хором совершил турне по Крыму, Кавказу, приволжским городам (1905 год). Выступал с концертами в Тамбове (1907 год), в Житомире, в Ковно (ныне Каунас, Литва), в Н. Новгороде (1908 год), в Иркутске, в Полтаве, в Вологде (1910 год), в Харбине, во Владивостоке, в Хабаровске (1913 год), в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония). С 1915 года жил в г. Валуйки Воронежской губ.

В репертуар капеллы входили произведения русских композиторов, как светские (А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковского , А.Е. Варламова, Н.А. Римского-Корсакова, А.Г. Рубинштейна, А.Т. Гречанинова, В.С. Калинникова, С.В. Рахманинова и др.), так и духовные (А.А. Архангельского «Гласом моим», собственные сочинения В.Г. Заводский - «Разбойника благоразумнаго», «Отче наш», «Многая лета»), а также духовные сочинения католич. традиции - «Ave Verum» В.А. Моцарта , № 35 из оратории Й. Гайдна «Семь слов Спасителя на Кресте» и др.

Хоровые коллективы под управлением Г.В. Заводского пользовались неизменным успехом. По свидетельству прессы, Г.В. Заводский стремился к высокому профессиональному уровню исполнения и хотел, чтобы капелле присвоили звание художественной (в совр. терминологии академической). Критики отмечали, что у Г.В. Заводского «хорошая постановка хора», профессиональное обучение детей.

В.Г. Заводский последовательно выступал за национальную постановку музыкального образования в учебных заведениях России. Выдвинутая им идея организации в деревне народно-певческих и народно-оркестровых общин, одобренная Министерством народного образования, была осуществлена им в Валуйском у. Воронежской губ. Он создал методику обучения пению и успешно использовал ее в педагогической и концертной практике. В «Кратком изложении простейших приемов обучения в школе нотной грамоте» (Валуйки, 1916 год. Вып. 1)

В.Г. Заводский писал о соединении пения с элементарной теорией музыки, о введении игровых приемов в методику обучения, делился опытом вокально-хоровой работы, включавшей упражнения на развитие дыхания, на улучшение дикции певцов, в т. ч. чтение стихотворений с разных тонов с выделением согласных, что развивает силу голоса и слух.

В.Г. Заводский оставил большое музыкальное наследие, в т. ч. переложения для хора из опер Дж. Верди, А.Н. Верстовского, А.Н. Серова, обработки народных песен, 3-голосные аранжировки церковных песнопений «Царю Небесный», «Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего», «Спаси, Господи, люди Твоя», которые, он считал, «можно петь непосредственно переходя от одной к другой, задавая тон только для первой» (Школьный праздник. С. 41). В молитвах использовались приемы речитации, аккордовая фактура гармонизации, особо отмечалось, что при исполнении длительных музыкальных фраз необходим навык цепного дыхания.