ТЭФФИ На чтение: 1 минута

Русская писательница и поэтесса, автор юмористических рассказов и фельетонов, драматург, мемуаристка.

Надежда Лохвицкая родилась в дворянской профессорской семье с глубокими литературными традициями. Ее отец, Александр Владимирович Лохвицкий, профессор, известный юрист, был редактором журнала «Судебный вестник», старшая сестра Мария ( Мирра Лохвицкая ) – известной поэтессой. Сестры Тэффи Варвара и Елена тоже избрали для себя литературное поприще.

О детстве Тэффи сведений почти не сохранилось. Она получила прекрасное домашнее образование, с детства увлекалась русской литературой. Еще во время учебы в Литейной гимназии Петербурга она начала писать стихи. Едва окончив гимназию, Надежда Лохвицкая вышла замуж за выпускника юридического факультета Владислава Бучинского (в браке у семьи Бучинских было трое детей – Валерия, Елена и Янек). До 1892 года он служил судьей в Тихвине, потом семья переехала под Могилёв. В 1900 году Тэффи развелась с мужем и уехала в Петербург.

С этого момента началась литературная карьера Надежды Лохвицкой. В 1901 году в журнале «Север» было опубликовано ее стихотворение «Мне снился сон, безумный и прекрасный…», однако оно практически не было замечено в литературных кругах. В 1910 году вышел в свет сборник «Семь огней», на который В.Брюсов отозвался разгромной рецензией: «…В стихах госпожи Тэффи много красочного, эффектного: но это – красота дорогих косметик, красочность десятой копии, эффекты ловкого режиссёра…».

Однако популярность писательница снискала не как поэтесса, а как автор юмористических рассказов и фельетонов. С 1904 года ее фельетоны публикуются в «Биржевых ведомостях» , «Русском слове» , «Речи», «Новой жизни», в 1905-1907 годах – в различных сатирических журналах.

С 1907 года в газетах появляется псевдоним «Тэффи». Существует несколько версий его происхождения. Одну из них приводит сама Надежда Лохвицкая в рассказе «Псевдоним»: появление его она объясняет желанием скрыть пол автора рассказов, а само слово «Тэффи» ведет от имени «Стэффи» (Степан). Другая версия ведет происхождение имени от стихотворения Р.Киплинга .

С 1908-го года по 1918 год Тэффи вместе с Сашей Черным принимала участие в издании журналов А.Аверченко «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». В 1910 году вышли два тома ее «Юмористических рассказов», сделавших ее по-настоящему знаменитой. До 1917 года книга выдержала более десяти переизданий. В последующие годы увидели свет сборники «И стало так…» (1912), «Дым без огня» (1914), «Неживой зверь» (1916) и др. Новеллы и фельетоны Тэффи были настолько популярны, что до революции существовали духи и конфеты, названные ее именем.

Кроме юмористических рассказов, Тэффи в начале XX века была известна своими пьесами. Первая из них – «Женский вопрос» - вышла в свет в 1907 году и была поставлена в Петербургском драматическом театре. В 1912-1915 годах Литейный театр Петербурга ставил ее одноактные пьесы «Черный ирис», «Лешка выслужился», «Царица Таир». В 1915 году на сцене Малого театра была поставлена четырехактная пьеса «Шарманка сатаны».

После Октябрьской революции Тэффи некоторое время оставалась в Петербурге. После закрытия в 1918 году «Нового Сатирикона» она вместе с А. Аверченко уехала в Киев, а в 1920 году покинула Россию - эвакуировалась в Константинополь и оттуда добралась до Парижа.

В эмиграции Тэффи долгое время продолжала пользоваться популярностью. Ее рассказы публиковались в газетах «Последние новости», «Общее дело». Самое крупное произведение Лохвицкой – «Авантюрный роман» - в 1930-1931 годах печаталось в газете «Возрождение». Сборники публиковались в Берлине, в Париже. В 1926 году без разрешения автора в СССР были изданы ее книги. Всю Вторую мировую войну Тэффи прожила во Франции. В эти годы ее книги перестали выходить, закрылись почти все русские печатные издания.

По просьбе редактора «Нового русского слова» в Нью-Йорке А. Седых парижский миллионер и филантроп С. Атран согласился выплачивать пожизненную пенсию четырем писателям, в числе которых была и Тэффи. Лохвицкая высылала Седых свои книги с автографами для продажи их состоятельным людям в Нью-Йорке. В 1951 году Атран умер и выплата пенсии прекратилась. Больная Тэффи не могла выступать на вечерах, книги продавались плохо. В феврале 1952 года вышел ее последний сборник – «Земная радуга».

Тэффи умерла в Париже 6 октября 1952 года, похоронена рядом с Буниным на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.

Сочинения

Собрание сочинений. Тт. 1–4. М., 1997–2000.