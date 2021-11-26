СОЛОВЬЕВА ПОЛИКСЕНА СЕРГЕЕВНА

Русская поэтесса, переводчик, издатель. Дочь историка С.М. Соловьева , сестра философа В.С. Соловьева .

Ранние годы

Отцом Поликсены был известный русский историк Сергей Соловьев, матерью – Поликсена Романова. Девочка была младшей в многодетном семействе Соловьевых, обладала выдающими способностями к учебе. Так, она еще совсем маленькой умела читать и писать, была одарена и творчески: с детских лет Поликсена любила поэзию, а впоследствии посещала занятия московской Школы живописи, ваяния и зодчества (обучалась у Поленова и Прянишникова ). Учась здесь, девушка также писала стихи. В 18 лет состоялся ее поэтический дебют в печати (в «Ниве»), хотя тогда она еще не выбрала окончательно свой творческий путь.

Творчество

Вновь начала печататься Соловьева в середине 1890-х годов, уже перебравшись в столицу. Здесь родился ее творческий псевдоним Allegro. В конце 90-х был опубликован первый сборник поэтессы «Стихотворения». Тогда же состоялось ее вхождение в петербургские литературные круги, в частности, она узнала лично многих знаменитых символистов.

В 1905 году свет увидел второй сборник Поликсены Сергеевны «Иней», высоко оцененный Александром Блоком и другими поэтами. Многие символисты, увлеченные идеями и творчеством ее брата Владимира Соловьева, относились к поэтессе заведомо доброжелательно. Однако, таковыми были не все. В частности, В. Брюсов не оценил ее стихов.

В 1905-1912 годах поэтесса вместе с писательницей Н. Манасеиной выпускала издание для детей «Тропинка», в который помещала свои стихи, прозу и пьесы. Кроме того, для «Тропинки» Соловьева перевела средневековый французский «Роман о лисе», «Приключения Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла и др. За время своего существования журнал выпустил несколько десятков ее книг для детей. В 1908 году за свой труд Поликсена Сергеевна удостоилась золотой Пушкинской медали, также получила награду и сама «Тропинка» (выставка «Искусство в жизни ребенка»).

Помимо прочего, Соловьева увлекалась темой сказок: она писала свои собственные сказки, а также занималась адаптацией народных сказочных сюжетов. Проявляла она себя и как художница, самостоятельно оформляя свои сборники стихов, которых после «Инея» было пять: «Плакун-трава» (1909), «Тайная правда» (1912), «Перекресток» (1913), «Вечер» (1914), «Последние стихи» (1923). Также Поликсена Сергеевна стала автором-художников серии почтовых открыток «Дети зимой».

В 1916 году поэтесса по причине ухудшения здоровья перебралась в крымский Коктебель. Здесь она продолжила переводить, публиковала стихи, выступала с лекциями, работала библиотекарем. В 1923 году Соловьева вернулась в первопрестольную. Здесь летом следующего года она скончалась вскоре после перенесенной операции. Погребена на Новодевичьем кладбище.