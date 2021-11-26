ЩУКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Московский купец, коллекционер предметов искусства

Происхождение и образование. Коммерческая деятельность

С.И. Щукин родился в семье известного московского фабриканта Ивана Васильевича Щукина. Его братьями были Дмитрий, Иван и Петр Щукины, также купцы и коллекционеры предметов изобразительного искусства.

В отличие от своих братьев Сергей Щукин, страдавший заиканием, до 18 лет прожил в родительском доме, не получая никакого образования. В 1873 г. он прошел курс лечения от заикания у доктора Денгарта в Германии (г. Бургштайнфурт), и, благодаря упорству и силе воли, стал говорить лучше.

Осенью того же 1873 г. Сергей Щукин поступил в Коммерческую академию в городе Гера, в немецкой земле Тюрингия. В 1878 г. его отец Иван учредил торговый дом «И.В. Щукин с сыновьями», куда Сергей и двое его братьев, Николай и Петр, вошли как равноправные компаньоны. Именно С.И. Щукин способствовал успехам торгового дома, благодаря ему семейное предприятие развивалось и расширялось.

В 1894 г. Сергей Щукин получает звание коммерции советника за «полезную деятельность на поприще отечественной торговли и промышленности». В купеческой среде его уважительно называли «министр торговли». Оборот торгового дома «И.В. Щукин с сыновьями» был огромным. На него работали Трехгорная мануфактура Прохоровых, два крупнейших товарищества ситценабивных мануфактур «Альберт Гюбнер» и «Эмиль Циндель». Предприятие Щукиных торговало ситцем, льняными, шерстяными и шелковыми тканями, платками, бельевым и одежным товаром. Под контролем предприятия «И.В. Щукин с сыновьями» был ассортимент большинства фабрик Москвы и ее пригородов, она являлась лидером среди российских скупщиков хлопчатобумажных и шерстяных товаров и охватывала Центральную Россию, Сибирь, Кавказ, Урал, Среднюю Азию, Персию.

В 1884 г. Сергей Щукин женился на Лидии Григорьевне Кореневой (1863-1907), дочери екатеринославского помещика. В их семье было три сына – Иван, Сергей и Григорий – и дочь Екатерина.

С.И. Щукин как коллекционер

Среди всех своих братьев, увлекавшихся коллекционированием живописи, Сергей Щукин занялся этим последним, долгое время посвящая себя исключительно коммерческой деятельности. Но после покупки в 1882 г. особняка князей Трубецких в Москве в Большом Знаменском переулке С. И. Щукин распродал княжеские коллекции оружия и картины русских художников-передвижников. Затем он приобрел несколько пейзажей норвежского художника Ф. Таулова, которые и положили начало его будущей коллекции. В отличие от большинства других русских коллекционеров того времени, С. И. Щукин покупал картины, ориентируясь на собственные вкусовые предпочтения. Среди его фаворитов были импрессионисты и постимпрессионисты. Первый этап формирования коллекции С.И. Щукина приходится на 1897-1906 гг., когда он начал приобретать картины французских импрессионистов, второй – на 1906-1914 гг., когда его стали больше интересовать работы постимпрессионистов. Московский купец часто посещал Париж и Берлин, где он хранил на банковском счете сумму, необходимую для приобретения произведений искусства.

Первые покупки живописных полотен С.И.Щукин осуществил в Париже, в салоне Национального общества изящных искусств, затем он приобретал их на парижских выставках, непосредственно в ателье у художников, а также через парижских торговцев антиквариатом П. Дюран-Рюэля, А. Воллара, Д. Канвейлера. Менее чем за 20 лет С.И. Щукин приобрел 266 (по сведениям Н.Ю. Семеновой) живописных полотен.

Среди художников-импрессионистов, чьи полотна составили основу коллекции С.И. Щукина, был Клод Моне . Первая его картина, купленная коллекционером в 1898 г. – «Скалы в Бель-Иль» (сейчас хранится в ГМИИ им. А.С. Пушкина). Примечательно, что это была первая картина К. Моне, появившаяся в России. К середине 1900-х гг. С.И. Щукин приобрел одиннадцать полотен мастера, среди которых были «Сирень на солнце», «Пьеро и Арлекин». Последней картиной Моне у Щукина стала «Дама в саду», которую он купил в 1912 г. у своего брата Петра. Впоследствии его собрание пополнилось картинам полотнами Джеймса Уистлера, Пюви де Шаванна, Поля Синьяка, Анри Руссо.

С.И. Щукин приобрел для личной коллекции шестнадцать полотен Поля Гогена . Как писал об этой части коллекции Щукина русский журнал «Аполлон», в столовой особняка Щукина картины Гогена висели в плотной развеске, т.е. были сдвинуты одна к другой так тесно, что сложно было понять, где кончается одно полотно и начинается другое, поэтому создавалось впечатление фрески или иконостаса. 11 из них происходило из собрания Густава Файе. С.И. Щукин не сразу сумел оценить талант Гогена, ограничившись лишь одним полотном. Но потом коллекционер приобрел почти весь таитянский цикл этого художника.

Одним из любимых художников Щукина был Анри Матисс , с которым у него сложилось особенно тесное сотрудничество. Именно Анри Матиссу московский коллекционер поручил исполнить панно «Музыка» и «Танец», а также «Гармонию в красном (Красную комнату)», специально заказанную Щукиным в 1908 г. для столовой своего особняка. Осенью 1911 г. Матисс совершил визит в Москву, во время которого художник руководил развеской своих картин в так называемой «Розовой гостиной» особняка Щукина, превратившегося в своеобразный московский музей Матисса. Весной 1913 г. коллекционер купил «Арабскую кофейню», самое значительное из марокканских произведений Матисса, а осенью «Портрет мадам Матисс», который стал для него последней, 37-ой, приобретенной картиной этого художника.

Еще одним любимым художником С.И. Щукина был Пабло Пикассо . Он познакомился с его работами, посещая частные дома, в частности, салон американской писательницы Гертруды Стайн. Полотна Пикассо Щукин мог наблюдать и в собраниях ее братьев Лео и Майкла. Среди приобретенных московским коллекционером картин Пикассо были следующие: «Любительница абсента», «Старый еврей с мальчиком», «Портрет поэта Сабартеса» и другие работы «розового» и «голубого» периодов творчества художника. С.И. Щукин приобрел для своей коллекции и кубистические «Женщину с веером», а также «Фабрику в селении Хорта де Эбро».

Открытие коллекции Щукина для всеобщего обозрения

Московский коллекционер не собирался скрывать приобретенные им полотна от широкой публики. В 1908 г. в статье русского искусствоведа П.П. Муратова «Щукинская галерея – очерк по истории новейшей живописи» был впервые указан состав собрания и обнародована воля владельца о передаче в будущем этой коллекции в дар Третьяковской галерее . С 1909 г. С.И. Щукин открыл свой особняк для посещения всех, кто желал бы ознакомиться с его коллекцией. Но в его дом-музей, открытый для всех желающих, консервативно настроенные преподаватели опасались водить своих воспитанников, отдавая предпочтение традиционному искусству. В 1910-е гг. Щукин вступил в общество «Бубновый валет», включавшее других художников, театральных деятелей, писателей и меценатов.

В 1912 г. Щукин увлекся творчеством Андре Дерена и за два года приобрел 16 его работ, в том числе «Портрет неизвестного, читающего газету». В 1913 г. был выпущен каталог картин собрания московского коллекционера, включавший 225 номеров, а в 1914 г. журнал «Аполлон» опубликовал очерк Я. Тугендхольда «Французское собрание С. И. Щукина» и фотоснимки многих полотен.

С началом Первой мировой войны в 1914 г. собирательская деятельность Щукина остановилась. С одной стороны, у него не было возможности покупать западную живопись, с другой, он не проявлял интереса к искусству современных русских художников.

Дальнейшая судьба С.И. Щукина и его коллекции

В 1918 г. галерея Щукина, находившаяся в Москве, на основании декрета Ленина была национализирована и весной 1919 г. открыта для публичного обозрения как Первый Музей новой западной живописи. Хранителем была назначена дочь Щукина, Е.С. Келлер.

Сам Щукин в августе 1918 г. эмигрировал из России и в следующем году поселился во Франции. Несмотря на попытки ряда торговых посредников, связанных с миром искусства, склонить Щукина к продолжению собирательства, он отклонял все предложения. В эмиграции им были куплены только две работы Рауля Дюфи, а также заказаны четыре работы Анри Ле Фоконье. Отношения с художниками, чьи полотна он покупал до эмиграции, в том числе с Матиссом и Пикассо, С.И. Щукин полностью прекратил.

В конце 20-х годов, когда некоторые из русских эмигрантов начали судебные процессы о собственности на предметы искусства, оставшиеся в России. По утверждению наследников Щукина, в 1926 г. он составил новое завещание (первое было написано в 1907, сразу после кончины жены), в пользу семьи, аннулировав тем самым свое прежнее решение, согласно которому коллекция после его смерти должна была перейти в Третьяковскую галерею. Именно вопрос о существовании этого документа (нигде и никогда не публиковавшегося), впоследствии стал источником споров между наследниками Щукина и Россией. Парижский друг Щукина П.А. Бурышкин в своей книге «Москва купеческая» рассказывал, что на заданный коллекционеру в начале 1930-х годов вопрос, не собирается ли он подать в суд на советское правительство, тот ответил: «Я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы на нашей земле ни было, мои коллекции должны оставаться там».

В 1929 г. коллекцию Щукина объединяют с морозовским собранием, ставшим основой Второго музея новой западной живописи, и перемещают в бывший особняк И. Морозова, который получает название ГМНЗИ (Государственный музей нового западного искусства). Его расформировывают в 1948 г., а полотна передают в Государственный Эрмитаж и ГМИИ им. А.С. Пушкина.