ШАГАЛ МАРК ЗАХАРОВИЧ

Художник, живописец, график, витражист, сценограф, один из лидеров мирового авангарда.

Родился в небогатой и многодетной еврейской семье. Отец - Захар (Хацкель) Давидович Шагал (1863-1921) был работником лавки, торгующей селедкой, в Витебске. Мать - Фейга-Ита Менделевна Чернина (1871-1915). Изначальная фамилия семьи - Сегал, была изменена на «Шагал» отцом художника. Марк был старшим из восьми детей в семье. Родители жили и умерли в г. Витебске.

В детстве Шагал получал традиционное религиозное еврейское образование на дому, затем с 1898 по 1905 год учился в 1-м Витебском 4-х классном городском училище. Художественное образование начал получать в 1906 году в витебской «Школе живописи и рисунка художника Пэна». В 1907 году молодой Шагал переехал в Петербург, где продолжил свое обучение живописи в школе Общества поощрения художеств. В 1908 году он перешел в художественную школу Е. Н. Званцевой, где учился у Л. С. Бакста и М.В. Добужинского. В 1909 году В Петербурге Шагал познакомился с Беллой Розенфельд (1895-1944), своей будущей женой. Эта встреча сильно повлияла на его становление как художника. Белла была музой Шагала на протяжении всего его творческого пути. Даже после ее смерти в его произведениях, связанных с любовной темой, неизменно видятся ее черты.

В 1910 году, получив стипендию на обучение живописи от мецената М. Винавера, Шагал уехал в Париж. Там он снял мастерскую в знаменитой колонии молодых художников-авангардистов «Ла Рюш» («Улей»), где активно впитывал и перерабатывал на свой лад веяния новых художественных течений: фовизма, кубизма, футуризма. Это нашло отражение в его многочисленных работах того периода: «Суббота» (1910), «Моей нареченной» (1911), «Голгофа» (1912), «Париж из окна» (1913) и др.

Шагал быстро получил признание. В 1911–1913 годах его работы экспонировались в парижских салонах. Он также принимал участие в выставках художественных объединений в России («Мир искусства», «Ослиный хвост», «Мишень»). В 1914 году в Берлине состоялась первая персональная выставка Шагала. Вскоре после ее открытия художник вернулся в родной Витебск.

Из-за начавшейся Первой мировой войны М. Шагал не смог, как предполагал, вернуться в Париж и оставался в России до 1922 года. Там в 1915 году он женился на Белле, в 1916 году у них родилась дочь Ида (1914-1994), впоследствии ставшая биографом и популяризатором творчества своего отца.

В 1915 году Шагал был мобилизован в российскую армию и служил в Петербургской военной канцелярии. В 1916 году вступил в Еврейское общество поощрения художеств. После Великой Октябрьской революции вернулся в Витебск, где активно включился в организацию новой культурной жизни России. В 1918 году был назначен комиссаром по искусству Витебской губернии. В 1919 году он основал Витебское художественное училище, ставшее важным центром развития русского авангарда. В 1920 году Шагал, устав от идейной борьбы с другими художниками и административно-организационной нагрузки, отвлекавшей от творческого процесса, покинул Витебское училище и поселился в Москве, где работал оформителем в Еврейском камерном театре. Лейтмотив работ этого периода - влюбленные на фоне городских пейзажей Витебска: «Прогулка» (1917), «Над городом» (1914-1918).

В 1922 году Шагал с семьей покинул Россию. С 1923 года жил во Франции, получив там гражданство. В 1923-1930 годах создал выразительные иллюстрации для «Мертвых душ» Н.В. Гоголя и «Басней» Ж. Лафонтена. Во время Второй мировой войны и оккупации Франции, вынужден был временно покинуть страну и с 1941 по 1947 год проживал в Нью-Йорке. Там в 1944 году внезапно умерла его любимая жена Белла. В США Шагал в основном работал для театра, занимаясь оформлением балетов «Алеко» и «Жар-птица». Также там прошел ряд его ретроспективных персональных выставок.

После смерти Беллы, в США Шагал познакомился с Вирджинией Макнилл-Хаггард. Отношения с ней продлились семь лет. 22 июня 1946 года у них родился сын Дэвид Макнилл.

В 1947 году Шагал вернулся во Францию. Там в 1952 году он женился на Валентине Бродской. Она активно участвовала в творческой жизни мужа, вела его дела, организовывала выставки.

С 1950-х годов Шагал, будучи всемирно известным художником, очень много путешествовал с персональными выставками, создавал новые работы, пробовал себя в различных областях искусства, в том числе в монументальных видах. Он создал витражи для соборов различных конфессий: это католический собор в Меце, протестантская церковь в Цюрихе, синагога в Иерусалиме. Кроме того, он оформил плафон в «Гранд-Опера» в Париже, мозаичные панно для здания ООН и Метрополитен-оперы в Нью-Йорке и др.

В 1973 году Шагал посетил СССР для проведения персональной выставки в Третьяковской галерее. В 1977 году в честь 90-летия Шагала в парижском Лувре состоялась крупнейшая выставка его работ.

Помимо художественных произведений, Марк Шагал также писал стихи на русском языке, идише и французском. Его лирика пронизана еврейскими мотивами, откликами на трагические события в жизни еврейского народа.

Художник умер 28 марта 1985 года в возрасте 98 лет в коммуне Сент-Поль-де-Ванс близ Ниццы. До последних дней жизни он продолжал творить, создавая в своих произведениях особый ирреально-сказочный мир, наполненный глубоким лиризмом. В его работах авангардные и модернистские черты сочетались с глубоким символизмом, эстетикой простой жизни провинциального Витебска и религиозными иудейскими мотивами. Творчество Марка Шагала оказало значительное влияние на развитие сюрреализма.