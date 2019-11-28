«Революционный держите шаг…». Как Александр Блок заседал в чрезвычайной комиссии 28 ноября 1880 года родился замечательный русский поэт А. Блок А все начиналось… Александр Блок своим поэтическим талантом блеснул уже в пятилетнем возрасте, именно тогда он написал свои первые стихи. В 14 лет он издавал свой рукописный журнал «Вестник», а в 17 лет ставил свои пьесы на сцене домашнего театра. В 22 года для его стихов предоставил свои страницы альманах Валерия Брюсова «Северные цветы». Именно Александр Александрович стал самым известным поэтом Серебряного века. А.Блок в детстве Источник: commons.wikimedia.org И вечный бой… Поэта и время всегда связывает неразрывная нить. А нашему герою выпало жить в удивительное время, когда на протяжении короткого времени... На чтение: 2 минуты

28 ноября 1880 года родился замечательный русский поэт А. Блок

А все начиналось…

Александр Блок своим поэтическим талантом блеснул уже в пятилетнем возрасте, именно тогда он написал свои первые стихи. В 14 лет он издавал свой рукописный журнал «Вестник», а в 17 лет ставил свои пьесы на сцене домашнего театра. В 22 года для его стихов предоставил свои страницы альманах Валерия Брюсова «Северные цветы». Именно Александр Александрович стал самым известным поэтом Серебряного века.

А.Блок в детстве

Источник: commons.wikimedia.org

И вечный бой…

Поэта и время всегда связывает неразрывная нить. А нашему герою выпало жить в удивительное время, когда на протяжении короткого времени страну потрясали вселенские катаклизмы. Началось все с революции 1905 года и продолжилось в феврале и октябре 1917 года. Как поется в песне, есть у революции начало, нет у революции конца. Тем не менее дворянина и интеллигента Блока, внука знаменитого русского ботаника и ректора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова и зятя еще более знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева захватила идея революции как пути переустройства русского миропорядка. Александр Александрович в идею революции верил искренне.

Февральскую революцию Блок встречает с энтузиазмом. Он пишет: «Все происшедшее меня радует. Произошло то, чего еще никто оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала». Поэт ждал, что февраль 1917 года избавит общество от «невыносимых пошляков», буржуа. Поэтому «мировой пожар» становился для него «оркестром народной души». И хотя его оценки революционных событий не вызывали одобрения у многих писателей, особенно у Ивана Бунина, его это не останавливало, и он предлагал немедленно заняться «своим делом».

Александр Блок в роли короля Клавдия и Любовь Менделеева в роли Офелии в домашнем спектакле «Гамлет». 1898 год

Источник: culture.ru

Чрезвычайная следственная комиссия

Повод заниматься «своим делом» представился поэту уже 4 марта 1917 года. В тот день новая революционная власть (Временное правительство) объявила о создании Чрезвычайной следственной комиссии. В ее задачу входило расследование противозаконных действий бывших министров и прочих должностных лиц царского правительства. Блоку было предложено стать редактором стенографических отчетов этих допросов. Он с воодушевлением взялся за дело, надеясь, что здесь он точно узнает «тайну» краха царизма. Поэту нужно было объяснение, как династия, правившая страной 300 лет, в одночасье прекратила свое существование.

Блок считал новую работу, которая была признана секретной, крайне интересной. Он присутствовал на многих допросах царских сановников в Зимнем дворце, Петропавловской крепости и старом Комендантском доме, где когда-то допрашивали декабристов. Всего комиссия завела 700 дел и провела 88 допросов. Этого вполне хватило автору «Стихов о Прекрасной Даме», чтобы понять «картину разложения старого строя». И еще один момент: работа была не общественной, за нее полагалось жалованье 600 рублей в месяц.

Хотя работу объявили секретной, Блок настаивал на публикации стенограмм допросов (360 страниц), но это произошло только в 1921 году, уже после смерти поэта. Отчеты, отредактированные Блоком, носили характер «безэмоциональных, стилистически аскетичных» документов. Для современных историков это очень ценный труд, где документальный материал соседствует с тонкими психологическими наблюдениями. Но уже в августе 1917 года он работает над рукописью, которую считал частью отчета Чрезвычайной следственной комиссии и которую опубликовали в журнале «Былое» в 1919 году. В 1921 году эта работа появилась в виде книги «Последние дни императорской власти».

Александр Блок (второй справа) в составе Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. 1917 год

Источник: culture.ru

Комиссия своей деятельности не завершила и заседала вплоть до 25 октября 1917 года, но позже сочла себя «самораспущенной». Последние протоколы ее относятся к 18 ноября 1917 года.

Поэт революции и наша гордость…

Октябрьскую революцию Блок тоже воспринял восторженно, но уже как стихийное восстание, бунт. Новая власть принимает его как поэта революции, делает определенные реверансы в его сторону. Его имя активно используется в пропагандистской работе.

В это время Александр Александрович создаёт «Скифов» и знаменитую поэму «Двенадцать». К последней у многих современников отношение неоднозначное. Она не очень понятна коллегам по поэтическому цеху, да и властным структурам непонятно, куда делась руководящая роль большевиков в революционных событиях. Это сегодня поэма «Двенадцать» относится к классике, а тогда… Постепенно Блок начинает разочаровываться в советской власти. Он перестает писать стихи, его мучает быт, нищета, голод и холод. Художник Юрий Анненков вспоминал его слова: «Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь!». В 1920 году 40-летний литератор заболевает цингой.

Обложка поэмы «Двенадцать». 1924 год

Источник: commons.wikimedia.org

Его знакомые, в том числе и Максим Горький , настойчиво просили правительство выделить путевку писателю, чтобы он смог укрепить здоровье и съездить на отдых. Решение принималось долго, и власть не успела… Блок умер 7 августа 1921 года.

Обложка: kp.ru

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