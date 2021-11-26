РАКИТИН ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ

Российский театральный режиссер, актер, педагог.

В России

Родился в дворянской семье. В 1904 г. окончил в Санкт-Петербурге театральное училище, после чего стал актером Московского художественного театра. Актерская карьера не задалась, сыграл в МХТ пятнадцать ролей, в 1909 г. Немирович-Данченко и Станиславский привлекают его в качестве литературного помощника к работе над спектаклем по произведению И.С. Тургенева «Месяц в деревне». Переехал в Санкт-Петербург, где в 1911—1918 гг. был режиссером в Александринском театре . Успешно ставил спектакли в других столичных театрах. После событий Октябрьской революции 1917 г. входил в состав Временного комитета по управлению театрами. Во время Гражданской войны, работал театральным режиссером в Киеве, Одессе, Харькове.

В Югославии

Из Феодосии в 1919 г. покинул с близкими родину и прибыл в Стамбул, где ставит несколько пьес, пишет рецензии в местной пьесе, пока не получает приглашение от директора Народного театра М. Грола перебраться в Королевство СХС. В 1920 г. получил место чиновника в Министерстве просвещения, но уже на следующий год ставит ряд спектаклей. В 1923 г. в «Манеже» с большим успехом прошла «Чайка». Вообще постановке русской классики режиссер уделял значительное внимание. Помимо пьес, Ракитин ставит и оперные спектакли. Помимо Белграда, его спектакли шли в Сараево, Скопье, Шабце и Вршаце. В 1940 г. отмечал 35-летие творческой деятельности, он был награжден орденом Св. Саввы 4-й степени. Во время Второй мировой войны бедствовал, поставил лишь 2 спектакля, но после ее окончания был отправлен на пенсию из Народного театра в 1946 г. В качестве режиссера в белградский период поставил около 90 пьес и 8 опер. Занимался также педагогической деятельностью, воспитав несколько поколений талантливых югославских актеров. Переехал из Белград в Нови-Сад, получив приглашение от местного театра. Кроме режиссуры занимался преподаванием в театральной студии. Похоронен на русском участке Успенского кладбища в Нови-Саде. На его могиле было посажено три вишни, а в 2003 г. поставлен каменный надгробный памятник.