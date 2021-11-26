ПОКРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОКРО́ВСКИЙ ВЛАДИ́МИР АЛЕКСА́НДРОВИЧ - российский архитектор, историк архитектуры, академик архитектуры (1907), действительный член (1909), член Совета (1915) петербургской АХ.
Учился в петербургской АХ (1892-1898) у Л.Н. Бенуа. Профессорскую деятельность начал в 1890-х годах как помощник архитекторов В.А. Шретера и Р.Р. Марфельда. По окончании АХ, отказавшись от заграничного пенсионерства, осуществлял надзор за строительством по проектам Бенуа церковь Святого Георгия в Гусь-Хрустальном (1892-1901) и собора Святого Александра Невского в Варшаве (1898-1912, не сохранился); совместно с Бенуа реставрировал Софийский собор в Царском Селе (1904-1905). Исследовал архитектурное наследие допетровской Руси, совершал поездки в Киев, города Центральной России и по Русскому Северу, осуществляя фотофиксацию памятников зодчества; эти снимки составили значительную часть иллюстраций 1-го тома «Истории русского искусства» под редакцией И.Э. Грабаря (1910). В творческой практике Покровского с самого начала безоговорочно доминировала национально-романтическая тема, он работал в русле неорусского стиля. Среди реализованных проектов Покровского: церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Пархомовке Киевской губернии (1903-1907) и Святых Апостолов Петра и Павла на Шлиссельбургских пороховых заводах (1903-1907, не сохранилась), часовня-усыпальница Прохоровых в Новодевичьем монастыре (1911), храм-памятник Святого Алексия на поле Лейпцигского сражения 1813 года (1911-1913), здания отделения Государственного банка в Нижнем Новгороде (1911-1913) и Государственной ссудной казны в Москве (1913-1916). Крупнейшим произведением Покровского стал ансамбль в Царском Селе (Феодоровский собор, здание Офицерского собрания, вокзал Особой императорской железно-дорожной ветки; 1910-1912 годы, сохранился частично). Важнейшие неосуществлённые проекты - церковь Иоанна Крестителя в Кашине Тверской губернии (совместно с О.Р. Мунцем, 1903-1904 годы), Армянская церковь в Баку (1907), Военно-исторический музей в Санкт-Петербурге (1908). После 1917 года Покровский фактически прекратил архитектурную практику, но принял участие в организации 1-й Всероссийской сельско-хозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года в Москве, спроектировав павильон «Охотничье хозяйство». Также создал проект архитектурного оформления Волховской ГЭС (1917-1926 годы, не осуществлён). Покровский - архитектор Высочайшего двора (1913). Член Санкт-Петербургского общества архитекторов, Общества архитекторов-художников, объединения «Мир искусства» (с 1910), Общества возрождения художественной Руси и многих других. Преподавал на Высших женских политехнических курсах (1906-1924), помощник профессора-руководителя в мастерской Л.Н. Бенуа в АХ (1912-1918); профессор Института гражданских инженеров (1914-1929); во время 1-й мировой войны возглавлял курсы военно-строительных техников при Комитете военно-технической помощи; профессор Донского политехнического института в Новочеркасске (1920-1922).
Сочинение:
История русского искусства / Под ред. И.Э. Грабаря. М., 1910. Т. 1 (соавт.).