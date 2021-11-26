ПАСТЕРНАК ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ
ПАСТЕРНАК ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ - российский живописец, график, член петербургской Академии художеств (1905).
Посещал Одесскую рисовальную школу (1879-1881 годы). Учился в Московском университете на медицинском и юридическом факультетах (1881-1883 годы), затем в Новороссийском университете в Одессе на юридическом факультете (1883-1885 годы). Одновременно занимался живописью в частной художественной студии Е.С. Сорокина в Москве (1882 год), в Академии художеств в Мюнхене (1882-1885 и 1887 годы) у И. Гертериха и И. Лиценмейера. Переехав в Москву (1889 год), окончательно решил стать художником - посещал рисовальные вечера в доме В.Д. Поленова, занимался в мастерской К.А. Коровина (с ним и с В.А. Серовым его связывали дружеские отношения). Экспонент ТПХВ (1888-1901 годы; картина Пастернака «Письмо с родины» (1889 год) в духе передвижничества была приобретена П.М. Третьяковым (ныне в ГТГ)), член Московского общества любителей художеств (1888-1899 годы), объединения «Мир искусства» (1901-1903 годы), Союза русских художников (1903-1918 годы; член-учредитель). Был также художественным редактором журнала «Артист» (1889-1894).
В 1893 году познакомился с Л.Н. Толстым, оказавшим на Пастернака сильное влияние. Исполнил много портретов писателя, в том числе в домашней обстановке («Л.Н. Толстой читает газету у лампы», 1901 год, Музей Л.Н. Толстого, Москва; «Л.Н. Толстой с семьёй в Ясной Поляне», пастель, 1902 год, ГРМ, и другие), также портрет Л.Н. Толстого на смертном одре (1910 год, Музей Л.Н. Толстого, Москва). Иллюстрировал романы «Война и мир» (1893 год) и «Воскресение» (1898-1899 годы; по просьбе писателя). Прекрасно владея разными техниками, особенно углем, пастелью, темперой, Пастернак создавал жанровые композиции («Накануне экзаменов», 1894 год, Музей Орсе, Париж; «Концерт Ванды Ландовской», пастель, 1907 год, ГТГ), пейзажи («Московский Кремль. Мартовское солнце», гуашь, акварель, 1917 год, Фонд Л. Пастернака, Оксфорд).
Наиболее известны его многочисленые живописные и графические (в том числе «композиционные») портреты: «Заседание совета художников - преподавателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества» (пастель, 1902 год, ГРМ), «Три русских философа» (Н.Ф. Фёдоров, В.С. Соловьёв и Л.Н. Толстой; 1903 год, Музей Л.Н. Толстого, Москва), «А.Н. Скрябин за роялем» (1909 год, Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Москва), В.О. Ключевского (темпера, гуашь, 1909 год, ГИМ), «Вячеслав Иванов читает доклад в "Обществе свободной эстетики" в Москве» (уголь, сангина, 1910 год, Литературный музей, Москва), В.Я. Брюсова (1915), «С.В. Рахманинов за роялем» (1916), И.И. Бродского (итальянский карандаш, 1920 год, Музей-квартира И.И. Бродского, Санкт-Петербург), «Сергей Прокофьев в советском посольстве в Берлине» (1937 год, Центральный музей музейной культуры имени М.И. Глинки, Москва) и другие.
Часто изображал свою семью - жену и детей, передавая уютную, творческую атмосферу дома («Автопортрет с женой» (1914 год, ГМИИ), «Поздравление. Групповой портрет» (ГТГ, 1914-1915 годы), портрет сына (Бориса; итальянский карандаш, около 1917 года, ГМИИ) и другие). Прекрасный рисовальщик, безупречно владеющий энергичной чёткой линией в сочетании с ясной и плавной формой, Пастернак в своих работах (в том числе этюдах с натуры) быстро схватывал характерное движение и улавливал портретное сходство. В живописи увлекался эффектами пленэризма, передачей ночного и искусственного освещения, используя несколько обобщённую, фактурную манеру письма, обогащённую приёмами импрессионизма и постимпрессионизма.
В 1921 году Пастернак с женой и дочерьми уехал в Берлин. В Германии занимался литографией, исполнял портреты (А. М. Ремизова (1923 год), Л.И. Шестова, А. Эйнштейна (1924 год, Иерусалимский университет), Р.М. Рильке (1926 год), М. Либермана (1927 год), Г. Гауптмана (1930 год) и другие), пейзажи, натюрморты и интерьеры. Участвовал в историко-этнографической экспедиции в Палестину и оформил репродукциями своих работ посвящённую ей монографию. В 1932 году издал в Берлине воспоминания о Л.Н. Толстом, но почти весь тираж погиб во время публичных сожжений книг нацистами. В 1938 году Пастернак уехал в Великобританию, с 1939 года жил в Оксфорде. Преподавал в своей школе рисования в Москве (1889-1894 годы) и МУЖВЗ - Вхутемасе (1894-1921 годы); среди учеников - Д.Д. Бурлюк, А.В. Куприн, А.А. Пластов, В.В. Хвостенко. Сыновья Пастернака - Б.Л. Пастернак и Александр Пастернак (1893-1982), архитектор и инженер, работавший в Москве.
Сочинение:
Записи разных лет. М., 1975.