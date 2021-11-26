ПАСТЕРНАК ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ

ПАСТЕРНАК ЛЕОНИД ОСИПОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик, член пе­тербургской Академии художеств (1905).

По­се­щал Одес­скую ри­со­валь­ную шко­лу (1879-1881 годы). Учил­ся в Московском университете на медицинском и юри­дическом факультетах (1881-1883 годы), за­тем в Но­во­рос­сий­ском университете в Одес­се на юри­дическом факультете (1883-1885 годы). Од­но­вре­мен­но за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью в ча­ст­ной ху­дожественной сту­дии Е.С. Со­ро­ки­на в Мо­ск­ве (1882 год), в Академии художеств в Мюн­хе­не (1882-1885 и 1887 годы) у И. Гер­те­ри­ха и И. Ли­цен­мей­е­ра. Пе­ре­ехав в Мо­ск­ву (1889 год), окон­ча­тель­но ре­шил стать ху­дож­ни­ком - по­се­щал ри­со­валь­ные ве­че­ра в до­ме В.Д. По­ле­но­ва, за­ни­мал­ся в мас­тер­ской К.А. Ко­ро­ви­на (с ним и с В.А. Се­ро­вым его свя­зы­ва­ли дру­же­ские от­но­ше­ния). Экс­по­нент ТПХВ (1888-1901 годы; кар­ти­на Пастернака «Пись­мо с ро­ди­ны» (1889 год) в ду­хе пе­ре­движ­ни­чест­ва бы­ла при­об­ре­те­на П.М. Треть­я­ко­вым (ны­не в ГТГ)), член Московского общества лю­би­те­лей ху­до­жеств (1888-1899 годы), объ­е­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» (1901-1903 годы), Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (1903-1918 годы; член-уч­ре­ди­тель). Был так­же ху­дожественным ре­дак­то­ром журнала «Ар­тист» (1889-1894).

В 1893 году по­зна­ко­мил­ся с Л.Н. Тол­стым , ока­зав­шим на Пастернака силь­ное влия­ние. Ис­пол­нил мно­го порт­ре­тов пи­са­те­ля, в том числе в до­маш­ней об­ста­нов­ке («Л.Н. Тол­стой чи­та­ет га­зе­ту у лам­пы», 1901 год, Му­зей Л.Н. Тол­сто­го, Мо­ск­ва; «Л.Н. Тол­стой с семь­ёй в Яс­ной По­ля­не», пас­тель, 1902 год, ГРМ, и другие), так­же порт­рет Л.Н. Тол­сто­го на смерт­ном од­ре (1910 год, Му­зей Л.Н. Тол­сто­го, Мо­ск­ва). Ил­лю­ст­ри­ро­вал ро­ма­ны «Вой­на и мир» (1893 год) и «Вос­кре­се­ние» (1898-1899 годы; по прось­бе пи­са­те­ля). Пре­крас­но вла­дея раз­ны­ми тех­ни­ка­ми, осо­бен­но уг­лем, пас­те­лью, тем­пе­рой, Пастернак соз­да­вал жан­ро­вые ком­по­зи­ции («На­ка­ну­не эк­за­ме­нов», 1894 год, Му­зей Ор­се, Па­риж; «Кон­церт Ван­ды Лан­дов­ской», пас­тель, 1907 год, ГТГ), пей­за­жи («Мо­с­ков­ский Кремль. Мар­тов­ское солн­це», гу­ашь, ак­ва­рель, 1917 год, Фонд Л. Пас­тер­на­ка, Окс­форд).

Наи­бо­лее из­вест­ны его мно­го­численые жи­во­пис­ные и гра­фи­че­ские (в том числе «ком­по­зи­ци­он­ные») порт­ре­ты: «За­се­да­ние со­ве­та ху­дож­ни­ков - пре­по­да­ва­те­лей Мо­с­ков­ско­го учи­ли­ща жи­во­пи­си, вая­ния и зод­че­ст­ва» (пас­тель, 1902 год, ГРМ), «Три рус­ских фи­ло­со­фа» (Н.Ф. Фё­до­ров, В.С. Со­ловь­ёв и Л.Н. Тол­стой; 1903 год, Му­зей Л.Н. Тол­сто­го, Мо­ск­ва), «А.Н. Скря­бин за роя­лем» (1909 год, Ме­мо­ри­аль­ный му­зей А.Н. Скря­би­на, Мо­ск­ва), В.О. Клю­чев­ско­го (тем­пе­ра, гу­ашь, 1909 год, ГИМ), «Вя­че­слав Ива­нов чи­та­ет док­лад в "Об­ще­ст­ве сво­бод­ной эс­те­ти­ки" в Мо­ск­ве» (уголь, сан­ги­на, 1910 год, Литературный му­зей, Мо­ск­ва), В.Я. Брю­со­ва (1915), «С.В. Рах­ма­ни­нов за роя­лем» (1916), И.И. Брод­ско­го (итальянский ка­ран­даш, 1920 год, Му­зей-квар­ти­ра И.И. Брод­ско­го, Санкт-Пе­тер­бург), «Сер­гей Про­кофь­ев в со­вет­ском по­соль­ст­ве в Бер­ли­не» (1937 год, Центральный му­зей музейной куль­ту­ры имени М.И. Глин­ки , Мо­ск­ва) и другие.

Час­то изо­бра­жал свою се­мью - же­ну и де­тей, пе­ре­да­вая уют­ную, твор­че­скую ат­мо­сфе­ру до­ма («Ав­то­порт­рет с же­ной» (1914 год, ГМИИ), «По­здрав­ле­ние. Груп­по­вой порт­рет» (ГТГ, 1914-1915 годы), порт­рет сы­на (Бо­ри­са; итальянский ка­ран­даш, около 1917 года, ГМИИ) и другие). Пре­крас­ный ри­со­валь­щик, безу­преч­но вла­дею­щий энер­гич­ной чёт­кой ли­ни­ей в со­че­та­нии с яс­ной и плав­ной фор­мой, Пастернак в сво­их ра­бо­тах (в том числе этю­дах с на­ту­ры) бы­стро схва­ты­вал ха­рак­тер­ное дви­же­ние и улав­ли­вал порт­рет­ное сход­ст­во. В жи­во­пи­си ув­ле­кал­ся эф­фек­та­ми пле­нэ­риз­ма, пе­ре­да­чей ноч­но­го и ис­кусственного ос­веще­ния, ис­поль­зуя нес­коль­ко обоб­щён­ную, фак­тур­ную ма­не­ру пись­ма, обо­га­щён­ную приё­ма­ми им­прес­сио­низ­ма и пост­им­прес­сио­низ­ма.

В 1921 году Пастернак с же­ной и до­черь­ми уе­хал в Бер­лин. В Гер­ма­нии за­ни­мал­ся ли­то­гра­фи­ей, ис­пол­нял порт­ре­ты (А. М. Ре­ми­зо­ва (1923 год), Л.И. Шес­то­ва, А. Эйн­штей­на (1924 год, Ие­ру­са­лим­ский университет), Р.М. Риль­ке (1926 год), М. Ли­бер­ма­на (1927 год), Г. Га­упт­ма­на (1930 год) и другие), пей­за­жи, на­тюр­мор­ты и ин­терь­е­ры. Уча­ство­вал в ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фической экс­пе­ди­ции в Па­ле­сти­ну и офор­мил ре­про­дук­ция­ми сво­их ра­бот по­свя­щён­ную ей мо­но­гра­фию. В 1932 году из­дал в Бер­ли­не вос­по­ми­на­ния о Л.Н. Тол­стом, но поч­ти весь ти­раж по­гиб во вре­мя пуб­лич­ных со­жже­ний книг на­цис­та­ми. В 1938 году Пастернак уе­хал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, с 1939 года жил в Окс­фор­де. Пре­по­да­вал в сво­ей шко­ле ри­со­ва­ния в Мо­ск­ве (1889-1894 годы) и МУЖВЗ - Вху­те­ма­се (1894-1921 годы); сре­ди уче­ни­ков - Д.Д. Бур­люк, А.В. Ку­прин, А.А. Пла­стов, В.В. Хво­стен­ко. Сы­но­вья Пастернака - Б.Л. Пас­тер­нак и Алек­сандр Пас­тер­нак (1893-1982), ар­хи­тек­тор и ин­же­нер, ра­бо­тав­ший в Мо­ск­ве.

Сочинение:

За­пи­си раз­ных лет. М., 1975.