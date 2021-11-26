ОСЛИНЫЙ ХВОСТ

ОСЛИНЫЙ ХВОСТ - груп­пи­ров­ка ху­дож­ни­ков российского аван­гар­диз­ма во гла­ве с М.Ф. Ла­рио­но­вым , воз­ник­шая по­сле рас­ко­ла объ­е­ди­не­ния « Буб­но­вый ва­лет ».

Од­но­именная вы­став­ка («Ослиный хвост») бы­ла по­ка­за­на в Мо­ск­ве в зда­нии МУЖВЗ (март-ап­рель 1912 года); в ней уча­ст­во­ва­ли Ю.П. Ани­си­мов, В.С. Барт, С.П. Боб­ров, Н.С. Гон­ча­ро­ва (свыше 50 кар­тин), К.М. Зда­не­вич, И.Ф. Ла­рио­нов, М.Ф. Ла­рио­нов (свыше 40 кар­тин), М.В. Ле­дан­тю, К.С. Ма­ле­вич, В. Мат­вейс (Мар­ков), А.А. Мор­гу­нов, Н.Е. Ро­го­вин, Е.Я. Са­гай­дач­ный, И.А. Скуйе, В.Е. Тат­лин, А.В. Фон­ви­зин, М.З. Ша­гал, А.В. Шев­чен­ко, А.С. Яс­т­р­жемб­ский. Эпа­ти­рую­щее са­мо­на­зва­ние груп­пи­ров­ки вос­хо­дит к мис­ти­фи­ка­ции на па­риж­ской вы­став­ке Са­ло­на не­за­ви­си­мых (1910), где экс­по­ни­ро­ва­лась кар­ти­на, яко­бы на­пи­сан­ная хво­стом ос­ли­ка Ло­ло, жив­ше­го при ка­бач­ке «Про­вор­ный кро­лик» на Мон­мар­тре. На вы­став­ке «Ослиный хвост» пре­обла­да­ли ра­бо­ты в ду­хе при­ми­ти­виз­ма и на­ив­но­го ис­кус­ст­ва в со­че­та­нии с эле­мен­та­ми современного ев­ропейского искусства (в ча­ст­но­сти, пост­им­прес­сио­низ­ма) - ре­лигиозные и жан­ро­вые ком­по­зи­ции, порт­ре­ты, пей­за­жи, на­тюр­мор­ты, де­ко­ра­тив­ные пан­но. По цен­зур­ным тре­бо­ва­ни­ям с вы­став­ки бы­ли изъ­я­ты 10 кар­тин на ре­лигиозные сю­же­ты (из них 8 ра­бот Гон­ча­ро­вой, в том числе тет­рап­тих «Еван­ге­ли­сты», 1911, ГРМ). М.А. Во­ло­шин от­ме­чал как ху­дожественную та­лант­ли­вость, са­мо­быт­ность экс­по­нен­тов «Ослиного хвоста», так и их «осо­бое при­стра­стие к изо­бра­же­ни­ям сол­дат­ской жиз­ни, ла­ге­рей, па­рик­ма­хе­ров, про­сти­ту­ток и мо­золь­ных опе­ра­то­ров». Па­рал­лель­но с вы­став­кой про­шли дис­пу­ты по ост­рым во­про­сам современного искусства в московском По­ли­тех­ническом му­зее; в них при­ня­ли уча­стие Д.Д. Бур­люк, Во­ло­шин, Гон­ча­ро­ва, Н.И. Куль­бин, М.Ф. Ла­рио­нов и другие.

Од­но­вре­мен­но с вы­став­кой «Ослиный хвост» в том же по­ме­ще­нии, но с отдельной вы­вес­кой и са­мо­сто­ятельным ка­та­ло­гом про­хо­ди­ла вы­став­ка «Сою­за мо­ло­дё­жи». Прин­ци­пи­аль­ные эс­те­тические рас­хо­ж­де­ния М.Ф. Ла­рио­но­ва с этой и другими но­ва­тор­ски­ми груп­пи­ров­ка­ми за­кон­чи­лись раз­ры­вом; сле­дую­щей вы­став­кой, уст­ро­ен­ной груп­пой Ла­рио­но­ва в 1913 году, ста­ла «Ми­шень».

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