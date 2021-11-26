ОСЛИНЫЙ ХВОСТ
ОСЛИНЫЙ ХВОСТ - группировка художников российского авангардизма во главе с М.Ф. Ларионовым, возникшая после раскола объединения «Бубновый валет».
Одноименная выставка («Ослиный хвост») была показана в Москве в здании МУЖВЗ (март-апрель 1912 года); в ней участвовали Ю.П. Анисимов, В.С. Барт, С.П. Бобров, Н.С. Гончарова (свыше 50 картин), К.М. Зданевич, И.Ф. Ларионов, М.Ф. Ларионов (свыше 40 картин), М.В. Ледантю, К.С. Малевич, В. Матвейс (Марков), А.А. Моргунов, Н.Е. Роговин, Е.Я. Сагайдачный, И.А. Скуйе, В.Е. Татлин, А.В. Фонвизин, М.З. Шагал, А.В. Шевченко, А.С. Ястржембский. Эпатирующее самоназвание группировки восходит к мистификации на парижской выставке Салона независимых (1910), где экспонировалась картина, якобы написанная хвостом ослика Лоло, жившего при кабачке «Проворный кролик» на Монмартре. На выставке «Ослиный хвост» преобладали работы в духе примитивизма и наивного искусства в сочетании с элементами современного европейского искусства (в частности, постимпрессионизма) - религиозные и жанровые композиции, портреты, пейзажи, натюрморты, декоративные панно. По цензурным требованиям с выставки были изъяты 10 картин на религиозные сюжеты (из них 8 работ Гончаровой, в том числе тетраптих «Евангелисты», 1911, ГРМ). М.А. Волошин отмечал как художественную талантливость, самобытность экспонентов «Ослиного хвоста», так и их «особое пристрастие к изображениям солдатской жизни, лагерей, парикмахеров, проституток и мозольных операторов». Параллельно с выставкой прошли диспуты по острым вопросам современного искусства в московском Политехническом музее; в них приняли участие Д.Д. Бурлюк, Волошин, Гончарова, Н.И. Кульбин, М.Ф. Ларионов и другие.
Одновременно с выставкой «Ослиный хвост» в том же помещении, но с отдельной вывеской и самостоятельным каталогом проходила выставка «Союза молодёжи». Принципиальные эстетические расхождения М.Ф. Ларионова с этой и другими новаторскими группировками закончились разрывом; следующей выставкой, устроенной группой Ларионова в 1913 году, стала «Мишень».