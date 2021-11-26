ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский дирижёр, народный артист РСФСР (1945).
Учился игре на скрипке в Петербургской консерватории у П.А. Краснокутского (начало 1890-х годов), дирижированию - у П. Юона в Берлине (1906). С 1891 года играл в различных оркестрах, с 1902 года дирижировал Кубанским войсковым симфоническим оркестром. С 1907 года работал в городах Южной России (в том числе в антрепризе М.К. Максакова), затем в Москве, где был дирижёром Симфонического оркестра С.А. Кусевицкого (1912-1917 годы), Оперы С.И. Зимина (до 1917 года) и Свободной оперы С.И. Зимина (1922-1924 годы), Театра Моссовета (7.11.1918 года дирижировал оперой «Фиделио» Л. ван Бетховена).
В 1925-1929 годах дирижёр Киевской государственной оперы, вёл класс дирижирования в Киевской консерватории (профессор с 1927 года; среди учеников - Н.Г. Рахлин). В 1930-1937 годах возглавлял Симфонический оркестр Всесоюзного радио (Москва).
Основные творческие достижения Орлова связаны с оперным жанром. Среди аудиозаписей - опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (1937, с коллективом московского Большого театра; 1948).