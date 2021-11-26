ОПЕРА С.И. ЗИМИНА

ОПЕРА С.И. ЗИМИНА - те­ат­раль­ная ан­тре­при­за, ор­га­ни­зо­ван­ная в Мо­ск­ве ме­це­на­том​ С. И. Зи­ми­ным .

Круп­ней­ший ча­ст­ный опер­ный те­атр Рос­сии (на­ря­ду с Ча­ст­ной рус­ской опе­рой С.И. Ма­мон­то­ва). От­кры­лась в 1904 году опе­рой «Май­ская ночь» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (на сце­не те­ат­ра «Ак­ва­ри­ум»). Рас­по­ла­га­лась на раз­ных сце­нах, с но­во­го се­зо­на 1908 года - в те­ат­ре Г.Г. Со­ло­дов­ни­ко­ва на Боль­шой Дмит­ров­ке (в фойе раз­ме­ща­лась со­б­ран­ная Зи­ми­ным кол­лек­ция кар­тин пре­имущественно русских ху­дож­ни­ков; в кол­лек­цию вхо­ди­ло пан­но М.А. Вру­бе­ля «Прин­цес­са Грё­за», ку­п­лен­ное Зи­ми­ным у Ма­мон­то­ва).

Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ли русские и ев­ропейские опе­ры XIX - начала XX веков (все­го в 1904-1917 годах по­став­ле­но около 120 опер). Здесь со­стоя­лись ми­ро­вые пре­мье­ры опер «Зо­ло­той пе­ту­шок» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1909), «Се­ст­ра Бе­ат­ри­са» А.Т. Гре­ча­ни­но­ва (1912), «Кла­ра Ми­лич» А.Д. Кас­таль­ско­го (1916), впер­вые в Рос­сии по­став­ле­ны «Бо­ге­ма» Р. Ле­он­ка­вал­ло (1907), «Царь-плот­ник» А. Лор­цин­га (1908), «Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры» Р. Ваг­не­ра и «Са­фо» Ж. Масс­не (обе 1909), «До­ли­на» Э. д’Альбера (1911), впер­вые в Мо­ск­ве – «Мла­да» Рим­ско­го- Кор­са­ко­ва (1913), и другие. Сре­ди луч­ших по­ста­но­вок: «Ор­ле­ан­ская де­ва» (1907), «Ма­зе­па» и «Пи­ко­вая да­ма» (обе 1910) П. И. Чай­ков­ско­го, «Бо­рис Го­ду­нов» (2-я ред., 1908) и «Хо­ван­щи­на» (1910) М.П. Му­сорг­ско­го, «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на (1915).

По при­гла­ше­нию С.И. Зи­ми­на в те­ат­ре ра­бо­та­ли ди­ри­жё­ры М.М. Баг­ри­нов­ский, М.М. Ип­по­ли­тов- Ива­нов, Э.А. Ку­пер, А.М. Па­зов­ский, И.О. Па­ли­цын, ре­жис­сё­ры А.В. Ива­нов­ский, Ф.Ф. Ко­мис­сар­жев­ский, П.С. Оле­нин, ба­летм. А.П. Си­мо­нов, спек­так­ли оформ­ля­ли И.Я. Би­ли­бин, А.М. Вас­не­цов, А.Я. Го­ло­вин, П.П. Кон­ча­лов­ский, И.А. Ма­лю­тин, А.И. Ма­то­рин, В.Д. По­ле­нов, Н.К. Ре­рих, В.А. Се­ров, С.Ю. Су­дей­кин, Ф.Ф. Фе­до­ров­ский, И.С. Фе­до­тов, пе­ли А.И. Доб­ро­воль­ская, С.И. Дру­зя­ки­на, Н.С. Ер­мо­лен­ко-Южи­на, В.В. Лю­це, В.Н. Пет­ро­ва- Зван­це­ва, Е.Я. Цвет­ко­ва, И.А. Ал­чев­ский, М. Бат­ти­сти­ни, В.П. Да­ма­ев, Л.В. Со­би­нов, Ф.И. Ша­ля­пин и другие; вы­сту­па­ли мно­го­численные иностранные га­ст­ро­лё­ры, сре­ди ко­то­рых - со­лис­ты Д. Ан­сель­ми, И.С. Ды­гас, Л. Ка­валь­е­ри, Титта Руф­фо, ди­ри­жё­ры Б. Валь­тер, Э. Ко­лонн.

В 1917 году Опе­ра Зи­ми­на на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на, не­ко­то­рое вре­мя функ­цио­ни­ро­ва­ла под названием «Те­атр Со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов», с 1919 года Ма­лая государственная опе­ра, с 1921 года Те­атр музыкальной дра­мы. В 1922 году Зи­мин ор­га­ни­зо­вал ак­цио­нер­ное общество «Пер­вая сво­бод­ная опе­ра С.И. Зи­ми­на», од­на­ко уже в 1924 году те­атр пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние.

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