НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, график, академик (1898 год) и действительный член (1910 год) Петербургской АХ, заслуженный деятель искусств РСФСР (1942 год).
Родился в купеческой семье. Учился в МУЖВЗ (1877-1881, 1884-1886 годы) у И.М. Прянишникова, В.Г. Перова, А.К. Саврасова, В.Е. Маковского; в петербургской АХ (1881-1884 годы) у П.П. Чистякова, В.И. Якоби, В.П. Верещагина, пользовался советами И.Н. Крамского. Член ТПХВ (1896-1901 годы), член-учредитель Союза русских художников (1903 год).
В ранних работах заметно влияние жанровой живописи передвижников («В снежки», 1879 год; «Экзамены в сельской школе», 1884 год, обе - ГТГ; «За приворотным зельем», 1888 год, Художественный музей, Саратов; картины на исторические сюжеты - «Избрание Михаила Фёдоровича на царство», 1886 год, ГТГ; «До государя челобитчики», 1886 год, частное собрание, Москва). В 1886-1889 годах исполнил много книжных иллюстраций (к роману «Капитанская дочка» и сказкам А.С. Пушкина, и др.).
С конца 1880-х годов сформировался постоянный интерес М.В. Нестерова к эпохе допетровской Руси, к темам отшельничества, быта скитов и монастырей. Картина «Пустынник» (1888-1889 годы, ГТГ), показанная на 17-й выставке ТПХВ, подтвердила роль М.В. Нестерова как одного из создателей «живописно-эмоционального» направления в русском искусстве. В конце 1880-х - начале 1890-х годов М.В. Нестеров посетил Австрию, Италию, Германию и Францию, где познакомился с искусством европеского символизма (испытал влияние П. Пюви де Шаванна) и исполнил многочисленные пейзажи.
В связи с 500-летием со дня кончины святого Сергия Радонежского (1891 год) М.В. Нестеров с 1889 года начал работать над серией посвящённых ему полотен. В картине «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890 годы, ГТГ) одухотворённый и гармоничный образ отрока тонко сочетается с особым «нестеровским» эмоционально насыщенным пейзажем; она стала одним из характерных произведений раннего русского модерна. Полотна «Юность преподобного Сергия» (1892-1897 годы, ГТГ), «Труды преподобного Сергия» (триптих, 1896-1897 годы, ГТГ), «Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на битву с татарами» (эскиз, 1897 год, ГТГ), «Преподобный Сергий Радонежский» (1899 год, ГРМ) развивают идеи силы добра и нравственного совершенства.
В 1890-1910 годах М.В. Нестеров жил в Киеве. Участвовал в росписях Владимирского собора в Киеве (1890-1895 годы), мозаичном убранстве храма Воскресения Христова (Спаса на Крови) в Санкт-Петербурге (1894-1897 годы), исполнил росписи церкви Святого Александра Невского в Абастумани в Грузии (1898-1904 годы) и храма Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители в Москве (1910-1912 годы), создавая «большой национальный стиль» церковной живописи в рамках православного канона. Символический подтекст ощутим в картинах «Под благовест» (1895 год, ГРМ), «Молчание» (1903 год), «Лисичка» (1914 год, обе - в ГТГ); во всех заметную роль играет образ русской природы. Молитвенным, мистическим духом наполнена картина «Дмитрий-царевич убиенный» (1899 год, ГРМ), в которой трогательная фигура царевича представлена на фоне прозрачного, нежного стилизованного пейзажа.
Мистико-религиозные идеи богоискательства развивает Нестеров в масштабных произведениях «Святая Русь» (1901-1905 годы, ГРМ; Золотая медаль Международной выставки в Мюнхене, 1909 год), «На Руси ("Душа народа")» (1914-1916 годы, ГТГ). Картины-сюиты «Христова невеста» (1886 год, частное собрание), «На горах» (1896 год, Киевский музей русского искусства), «Великий постриг» (1897-1898 годы, ГРМ), «Думы» (1900 год, ГРМ), «В лесах» (1917-1922 годы, Художественный музей, Нижний Новгород) и др., пронизанные светлыми и чистыми чувствами, посвящены судьбе русской женщины, теме гармонии человека и природы. Пейзажная живопись М.В. Нестерова отличается особым лирическим, поэтическим настроем, в ней проявляются лучшие традиции русской реалистической живописи в сочетании с особой эмоциональностью и стилизацией: «Осенний пейзаж» (1906 год, ГТГ), «Река Белая» (1909 год), «Родина Аксакова» (1914 год, оба - в Башкирском художественном музее, Уфа), «Осень в деревне» (1942 год, ГТГ).
С начала 1880-х годов М.В. Нестеров обратился к портрету. Лучшим работам в этом жанре свойственны поэтическим отношение к модели, задумчивость, тонкая связь с окружающим пространством: портреты Е.П. Нестеровой, жены художника (1905 год, ГТГ), Н.Г. Яшвиль (1905 год, Киевский музей русского искусства), дочери художника, О.М. Нестеровой-Шретер («Амазонка», 1906 год, ГРМ), «Девушка у пруда» (Н.М. Нестерова, 1923 год, частное собрание). К произведениям философско-религиозного плана, демонстрирующим устремлённость человека в мир нравственных исканий, можно отнести портрет Л.Н. Толстого (1907 год, Музей Л.Н. Толстого, Москва), автопортрет (1915 год, ГРМ), картину «Философы» (портрет П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова, 1917 год, ГТГ).
В послереволюционный период М.В. Нестеров создавал преимуществено портреты-картины: «Мыслитель» (И.А. Ильин, 1921-1922 годы, ГРМ), В.М. Васнецова (1925 год, ГТГ), автопортрет (1928 год, ГТГ), братьев П.Д. и А.Д. Кориных (1930 год), И.Д. Шадра (1934 год), И.П. Павлова (1935 год), Е.С. Кругликовой (1938 год), В.И. Мухиной (1940 год), А.В. Щусева (1941 год, все - в ГТГ). В них раскрываются не только красота и мощь творческой личности, особенности характера модели, но и область деятельности портретируемого.
В 1919 году М.В. Нестеров подарил г. Уфа собрание картин русских художников, ставшее основой Башкирского государственного художественного музея, носящего его имя.
Государственная премия СССР (1941 год). Художественно-филосское осмысление русской истории в творчестве М.В. Нестерова оказало заметное влияние на искусство П.Д. Корина и И.С. Глазунова.
Сочинения:
Давние дни: Воспоминания. Очерки. Письма. Уфа, 1986;
Письма: Избранное. [2-е изд.]. Л., 1988;
О пережитом. 1862-1917: Воспоминания. М., 2006.