МОНАХОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

МОНАХОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ - российский ак­тёр, народный артист РСФСР (1932 год).

Под­ро­ст­ком был пев­чим в хо­ре Смоль­но­го со­бо­ра.

В 1895 годуде­бю­ти­ро­вал в ро­ли Не­зна­мо­ва («Без ви­ны ви­но­ва­тые» А.Н. Ост­ров­ско­го) в спек­так­ле Санкт-Пе­тербургского по­пе­чи­тель­ст­ва о народной трез­во­сти.

С 1896 года вы­сту­пал на эс­т­ра­де.

С 1904 года иг­рал в опе­рет­те (ба­ри­тон) в те­ат­рах про­вин­ции, в Мо­ск­ве («Эр­ми­таж», Сво­бод­ный те­атр), в Санкт-Пе­тер­бур­ге («Буфф»; Па­на­ев­ский те­атр - 1910-1912 годы, главный ре­жис­сёр).

В 1919 года один из ор­га­ни­за­то­ров Боль­шо­го дра­ма­тического те­ат­ра (БДТ) в Пет­ро­гра­де : в день от­кры­тия сыг­рал ко­ро­ля Фи­лип­па в «Дон Кар­ло­се» Ф. Шил­ле­ра. Один из ве­ду­щих ак­тё­ров это­го те­ат­ра.

Соз­дал ряд за­по­ми­наю­щих­ся тра­ге­дий­ных и дра­ма­тич. ро­лей: Егор Бу­лы­чов («Егор Бу­лы­чов и дру­гие» М. Горь­ко­го), Яго, Шей­лок, Юлий Це­зарь («Отел­ло», «Ве­не­ци­ан­ский ку­пец», «Юлий Це­зарь» У. Шек­спи­ра), ца­ре­вич Алек­сей («Ца­ре­вич Алек­сей» Д.С. Ме­реж­ков­ско­го), Франц Мо­ор («Раз­бой­ни­ки» Шил­ле­ра), Го­дун («Раз­лом» Б.А. Лав­ре­нё­ва), Гра­на­тов («Че­ло­век с порт­фе­лем» А.М. Фай­ко), Иван Ба­би­чев («За­го­вор чувств» Ю.К. Оле­ши).

Ма­стер им­про­ви­за­ции, с не­ис­чер­пае­мым бо­гат­ст­вом жиз­нен­ных кра­сок, ве­сё­лым азар­том, в ост­ром, ха­рак­тер­ном рит­ме ис­пол­нял ко­ме­дий­ные ро­ли: Сга­на­рель («Ле­карь по­не­во­ле» Моль­е­ра), Труф­фаль­ди­но («Слу­га двух гос­под» К. Голь­до­ни) и другие.

Од­но­вре­мен­но до 1927 года вы­сту­пал так­же в опе­ре и опе­рет­те, ис­пол­няя пар­тии ба­са, ба­ри­то­на и те­но­ра (дья­чок Афа­на­сий Ива­но­вич - «Со­ро­чин­ская яр­мар­ка» М.П. Му­сорг­ско­го , Кал­хас - «Пре­крас­ная Еле­на» Ж. Оф­фен­ба­ха, Адам - «Про­да­вец птиц» К. Цел­ле­ра, Фред­ди - «Прин­цес­са дол­ла­ров» Л. Фал­ля).

Снял­ся в филь­мах «Ин­же­нер Ела­гин», «Че­ло­век с порт­фе­лем», «Дуб­ров­ский» и других.

Сочинения:

Моя ра­бо­та над ро­лью. Л., 1937;

По­весть о жиз­ни. 2-е изд. Л.; М., 1961.