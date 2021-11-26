МЕЩЕРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕЩЕРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец.
Не получив систематического художественного образования, брал уроки у И.И. Левитана, А.М. Корина, М.Х. Аладжалова, В.В. Переплётчикова. Участвовал в выставках Московского общества любителей художеств, ТПХВ (с 1899 года); член Союза русских художников (с 1904 года). В своих пейзажах средней полосы России Мещерин, под влиянием импрессионизма, стремился передать колористическое своеобразие неяркой природы, различные её состояния в разные времена года, суток («Сирень», 1900 год, частное собрание, Москва; «Осень», 1901 год, Вологодская КГ; «Избы», 1901 год, ГТГ, и др.). С 1904 года увлёкся (возможно, под влиянием И.Э. Грабаря) техникой пуантилизма, изобретённой мастерами французского неоимпрессионизма. Его лирические пейзажи, написанные раздельным мазком («Ноябрь. Крылечко», 1905 год, ГРМ; «Осенняя лунная ночь», пастель, 1906-1907 годы; «Морозный вечер», 1907 год, оба - ГТГ, и др.), исполнены внутренней теплоты. С 1908 года, наряду с пуантилистической техникой, писал и широким пастозным мазком («Поля», 1911 год, ГТГ; «Оттепель. Февраль», 1913 год, частное собрание, Москва; «Иван-да-Марья», 1914 год, ГТГ; «Полянка», 1914 год, Музей изобразительных искусств, Казань, и др.). Творчество Мещерина ценили А.М. Эфрос, Грабарь, коллекционеры И.С. Остроухов, И.А. Морозов, В.О. Гиршман, И.И. Трояновский.