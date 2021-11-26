МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич
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Русский писатель, литературный критик, переводчик, религиозный мыслитель.
Сын чиновника дворцового ведомства; брат К. С. Мережковского. Муж З. Н. Гиппиус. Окончил историко-филологический ф-т С.-Петерб. ун-та (1888). В 1890–1910-е гг. сотрудничал в журналах «Северный вестник», «Мир искусства», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Весы», «Русская мысль»; один из инициаторов создания Религиозно-философских собраний. В 1906–14 жил в Париже, периодически приезжая в Россию. Приветствовал Февральскую революцию 1917, но не принял большевистского режима; в дек. 1919 эмигрировал в Польшу, где в 1920 вместе с Б. В. Савинковым принимал деятельное участие в организации антибольшевистской борьбы. В нояб. 1920 переехал в Париж. Сотрудничал в газ. «Последние новости», журналах «Современные записки», «Новый дом», «Новый корабль»; совм. с Гиппиус стал организатором лит.-филос. об-ва «Зелёная лампа». В 1934–37 подолгу жил в Италии. Убеждённый противник любых форм тоталитаризма (как большевизма, так и нацизма), М., после нападения А. Гитлера на СССР, связывал с ним свои надежды на уничтожение большевистского режима в России.
Дебютировал в печати как поэт (1881). Раннее творчество М. отмечено влиянием С. Я. Надсона и народнич. поэзии: сб. «Стихотворения. 1883–1887» (1888). Глубокое впечатление на М. произвела встреча с Ф. М. Достоевским, состоявшаяся в кон. 1880. В 1889–91 пережил, по собств. выражению, «религиозный переворот», после чего обратился к религ.- филос. проблематике. С кон. 1880-х гг. выступал и как лит. критик. Один из основоположников рус. символизма: поэтич. сб-ки «Символы. (Песни и поэмы)» (1892), «Новые стихотворения. 1891–1895» (1896), кн. «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893). Широкую известность в России и за рубежом М. принесли историко-филос. трилогия «Христос и Антихрист» [романы «Смерть Богов. Юлиан Отступник» (1895, под назв. «Отверженный»; отд. изд. – 1896), «Воскресшие Боги. (Леонардо да Винчи)» (1900; отд. изд. – 1901), «Антихрист» (1904–05, под назв. «Антихрист. Пётр и Алексей»; отд. изд. – 1905)] и лит.-филос. исследование «Л. Толстой и Достоевский» (отд. изд. – 1901–02). На рубеже 19–20 вв. происходит формирование «неохристианской» концепции М. (идея «третьего Завета», «Царства Св. Духа»), перекликающейся с учением Иоахима Флорского, и начало деятельности по созданию «нового религиозного сознания» и «Церкви Третьего Завета». С нач. 1900-х гг. поэтич. активность М. слабеет; итоговые поэтич. сборники состоят в осн. из произведений 1880–90-х гг.: «Собрание стихов. 1883–1903» (1904) и «Собрание стихов. 1883–1910» (1910). Популярностью пользовались филос. эссе о русской и мировой лит-ре: книги «Вечные спутники: портреты из всемирной литературы» (1897), «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия» (1903; отд. изд. под назв. «Гоголь и чёрт. Исследование» – 1906); «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (1915); очерки «Пророк русской революции. К юбилею Достоевского» (1906), «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1909), «Завет Белинского. Религиозность и общественность русской интеллигенции» (1915). С 1905 печатался также как публицист, выступая против политич. реакции, милитаризма и крайностей революц. экстремизма: ст. «Грядущий Хам» (1905), сб-ки статей «Не мир, но меч. К будущей критике христианства», «В тихом омуте» (оба 1908), «Больная Россия» (1910); «Было и будет. Дневник 1910–1914» (1915), кн. «Зачем воскрес? Религиозная личность и общественность» (1916), «Невоенный дневник. 1914–1916» (1917) и др. Сб-к статей М., З. Н. Гиппиус и Д. В. Философова «Царь и революция» (1907; на франц. яз.; рус. пер. 1999) был запрещён рус. цензурой. Отрицат. отношение М. к самодержавию нашло выражение в историч. трилогии «Царство Зверя» [драма «Павел I» (1908), романы «Александр I» (1911–1912; отд. изд. – 1913) и «14 декабря» (1918)] и в пьесе «Царевич Алексей» (издана в 1920). В эмиграции способствовал пропаганде рус. культуры за рубежом, выступая в то же время с публицистикой антибольшевистской направленности. В историко-филос. дилогии «Рождение Богов. Тутанкамон на Крите» (1924; отд. изд. – 1925) и «Мессия» (1926–27; отд. изд. – 1928), а также религ.-филос. трилогии «Тайна трёх. Египет и Вавилон» (1923; отд. изд. – 1925), «Тайна Запада. Атлантида – Европа» (1930) и «Иисус Неизвестный» (1932–34) предпринял попытку объяснить совр. состояние цивилизации через обращение к древней истории человечества и его религиям; в последней части трилогии предметом исследования стали апокрифич. евангелия. Биографич. романы «Наполеон» (1929) и «Данте» (1939) сочетают элементы жизнеописания с интерпретацией всемирно-историч. миссии их героев. В агиографич. трилогии «Лица святых от Иисуса к нам» [«Павел – Августин» (1936), «Франциск Ассизский», «Жанна д’Арк» (оба 1938)] М. переосмыслил жанр жития с точки зрения «идеальной», метафизич. истории. К этому замыслу примыкают опубликованные посмертно филос.-биографич. эссе «Испанские мистики. Святая Тереза Иисуса» (1959) о Терезе Авильской, «Святой Иоанн Креста» (1961–62) о Хуане де ла Крусе, «Маленькая Тереза» (отд. изд. – 1984) о франц. святой Терезе из Лизье, а также эссеистич. трилогия «Реформаторы» («Лютер», 1941; «Кальвин», 1942; «Паскаль», 1941; все издания на франц. яз.; на рус. яз. – 1990). Среди др. произведений: кн. «Любовь сильнее смерти. Итальянская новелла XV в.» (2-е изд., 1904), пьесы. М. переводил Эсхила, Софокла, Еврипида, Лонга, И. В. Гёте, Э. По и др.
Сочинения:
Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 1–24;
Собр. соч. М., 1990. Т. 1–4;
[Собр. соч.]. М., 1996–2011. [Т. 1–7];
Стихотворения и поэмы. СПб., 2000;
Драматургия. Томск, 2000;
Царство антихриста: статьи периода эмиграции. СПб., 2001;
Вечные спутники: портреты из всемирной литературы. СПб., 2007.
Дополнительная литература:
Лундберг Е.Г. Мережковский и его новое христианство. СПб., 1914;
Гиппиус-Мережковская З.Н. Д. Мережковский. Париж, 1951;
Pachmuss T. D. S. Merezhkovsky in exile. The master of the genre of biographie-romancer. N. Y., 1990;
Андрущенко Е.А. Мережковский неизвестный: книга о Мережковском-драматурге. Хар., 1997;
Д. С. Мережковский. Pro et contra. Личность и творчество Д. Мережковского в оценке современников: Антология / Сост. А. Н. Николюкин. СПб., 2001.
Автор статьи: В. Э. Молодяков.