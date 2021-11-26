МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич На чтение: 1 минута

Русский пи­са­тель, литературный кри­тик, пе­ре­во­дчик, ре­лигиозный мыс­ли­тель.

Сын чи­нов­ни­ка двор­цо­во­го ве­дом­ст­ва; брат К. С. Ме­реж­ков­ско­го. Муж З. Н. Гип­пи­ус. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­ги­ческий ф-т С.-Пе­терб. ун-та (1888). В 1890–1910-е гг. со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Се­вер­ный вест­ник», «Мир ис­кус­ст­ва», «Но­вый путь», «Во­про­сы жиз­ни», «Ве­сы», «Рус­ская мысль»; один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Ре­ли­ги­оз­но-фи­ло­соф­ских со­б­ра­ний. В 1906–14 жил в Па­ри­же, пе­рио­ди­че­ски при­ез­жая в Рос­сию. При­вет­ст­во­вал Февральскую ре­во­лю­цию 1917 , но не при­нял боль­ше­ви­ст­ско­го ре­жи­ма; в дек. 1919 эмиг­ри­ро­вал в Поль­шу, где в 1920 вме­сте с Б. В. Са­вин­ко­вым при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в ор­га­ни­за­ции ан­ти­боль­ше­ви­ст­ской борь­бы. В нояб. 1920 пе­ре­ехал в Па­риж. Со­труд­ни­чал в газ. «По­след­ние но­во­сти», жур­на­лах «Со­вре­мен­ные за­пис­ки», «Но­вый дом», «Но­вый ко­рабль»; совм. с Гип­пи­ус стал ор­га­ни­за­то­ром лит.-фи­лос. об-ва «Зе­лё­ная лам­па». В 1934–37 по­дол­гу жил в Ита­лии. Убеж­дён­ный про­тив­ник лю­бых форм то­та­ли­та­риз­ма (как боль­ше­виз­ма, так и на­циз­ма), М., пос­ле на­па­де­ния А. Гит­ле­ра на СССР, свя­зы­вал с ним свои на­деж­ды на унич­то­же­ние боль­ше­вист­ско­го ре­жи­ма в Рос­сии.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти как по­эт (1881). Ран­нее твор­че­ст­во М. от­ме­че­но влия­ни­ем С. Я. Над­со­на и на­род­нич. по­эзии: сб. «Сти­хо­тво­ре­ния. 1883–1887» (1888). Глу­бо­кое впе­чат­ле­ние на М. про­из­ве­ла встре­ча с Ф. М. Дос­то­ев­ским, со­сто­яв­шая­ся в кон. 1880. В 1889–91 пе­ре­жил, по собств. вы­ра­же­нию, «ре­ли­ги­оз­ный пе­ре­во­рот», по­сле че­го об­ра­тил­ся к ре­лиг.- фи­лос. про­бле­ма­ти­ке. С кон. 1880-х гг. вы­сту­пал и как лит. кри­тик. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков рус. сим­во­лиз­ма: по­этич. сб-ки «Сим­во­лы. (Пес­ни и по­эмы)» (1892), «Но­вые сти­хо­тво­ре­ния. 1891–1895» (1896), кн. «О при­чи­нах упад­ка и о но­вых те­че­ни­ях со­вре­мен­ной рус­ской ли­те­ра­ту­ры» (1893). Ши­ро­кую из­вест­ность в Рос­сии и за ру­бе­жом М. при­нес­ли ис­то­ри­ко-фи­лос. три­ло­гия «Хри­стос и Ан­ти­христ» [ро­ма­ны «Смерть Бо­гов. Юли­ан От­ступ­ник» (1895, под назв. «От­вер­жен­ный»; отд. изд. – 1896), «Вос­крес­шие Бо­ги. (Ле­о­нар­до да Вин­чи)» (1900; отд. изд. – 1901), «Ан­ти­христ» (1904–05, под назв. «Ан­ти­христ. Пётр и Алек­сей»; отд. изд. – 1905)] и лит.-фи­лос. ис­сле­до­ва­ние «Л. Тол­стой и Дос­то­ев­ский» (отд. изд. – 1901–02). На ру­бе­же 19–20 вв. про­ис­хо­дит фор­ми­ро­ва­ние «не­ох­ри­сти­ан­ской» кон­цеп­ции М. (идея «третье­го За­ве­та», «Цар­ст­ва Св. Ду­ха»), пе­ре­кли­каю­щей­ся с уче­ни­ем Ио­а­хи­ма Флор­ско­го, и на­ча­ло дея­тель­но­сти по соз­да­нию «но­во­го ре­ли­ги­оз­но­го соз­на­ния» и «Церк­ви Третье­го За­ве­та». С нач. 1900-х гг. по­этич. ак­тив­ность М. сла­бе­ет; ито­го­вые по­этич. сбор­ни­ки со­сто­ят в осн. из про­из­ве­де­ний 1880–90-х гг.: «Со­б­ра­ние сти­хов. 1883–1903» (1904) и «Со­б­ра­ние сти­хов. 1883–1910» (1910). По­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись фи­лос. эс­се о рус­ской и ми­ро­вой лит-ре: кни­ги «Веч­ные спут­ни­ки: порт­ре­ты из все­мир­ной ли­те­ра­ту­ры» (1897), «Судь­ба Го­го­ля. Твор­че­ст­во, жизнь и ре­ли­гия» (1903; отд. изд. под назв. «Го­голь и чёрт. Ис­сле­до­ва­ние» – 1906); «Две тай­ны рус­ской по­эзии. Не­кра­сов и Тют­чев» (1915); очер­ки «Про­рок рус­ской ре­во­лю­ции. К юби­лею Дос­то­ев­ско­го» (1906), «М. Ю. Лер­мон­тов. По­эт сверх­че­ло­ве­че­ст­ва» (1909), «За­вет Бе­лин­ско­го. Ре­ли­ги­оз­ность и об­ще­ст­вен­ность рус­ской ин­тел­ли­ген­ции» (1915). С 1905 пе­ча­тал­ся так­же как пуб­ли­цист, вы­сту­пая про­тив по­ли­тич. ре­ак­ции, ми­ли­та­риз­ма и край­но­стей ре­во­люц. экс­тре­миз­ма: ст. «Гря­ду­щий Хам» (1905), сб-ки ста­тей «Не мир, но меч. К бу­дущей кри­ти­ке хри­сти­ан­ст­ва», «В ти­хом ому­те» (оба 1908), «Боль­ная Рос­сия» (1910); «Бы­ло и бу­дет. Днев­ник 1910–1914» (1915), кн. «За­чем вос­крес? Ре­ли­ги­оз­ная лич­ность и об­ще­ст­вен­ность» (1916), «Не­во­ен­ный днев­ник. 1914–1916» (1917) и др. Сб-к ста­тей М., З. Н. Гип­пи­ус и Д. В. Фи­ло­со­фо­ва «Царь и ре­во­лю­ция» (1907; на франц. яз.; рус. пер. 1999) был за­пре­щён рус. цен­зу­рой. От­ри­цат. от­но­ше­ние М. к са­мо­дер­жа­вию на­шло вы­ра­же­ние в ис­то­рич. три­ло­гии «Цар­ст­во Зве­ря» [дра­ма «Па­вел I» (1908), ро­ма­ны «Алек­сандр I» (1911–1912; отд. изд. – 1913) и «14 де­каб­ря» (1918)] и в пье­се «Ца­ре­вич Алек­сей» (из­да­на в 1920). В эмиг­ра­ции спо­соб­ст­во­вал про­па­ган­де рус. куль­ту­ры за ру­бе­жом, вы­сту­пая в то же вре­мя с пуб­ли­ци­сти­кой ан­ти­боль­ше­ви­ст­ской на­прав­лен­но­сти. В ис­то­ри­ко-фи­лос. ди­ло­гии «Ро­ж­де­ние Бо­гов. Ту­тан­ка­мон на Кри­те» (1924; отд. изд. – 1925) и «Мес­сия» (1926–27; отд. изд. – 1928), а так­же ре­лиг.-фи­лос. три­ло­гии «Тай­на трёх. Еги­пет и Ва­ви­лон» (1923; отд. изд. – 1925), «Тай­на За­па­да. Ат­лан­ти­да – Ев­ро­па» (1930) и «Ии­сус Не­из­вест­ный» (1932–34) пред­при­нял по­пыт­ку объ­яс­нить совр. со­стоя­ние ци­ви­ли­за­ции че­рез об­ра­ще­ние к древ­ней ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва и его ре­ли­ги­ям; в по­след­ней час­ти три­ло­гии пред­ме­том ис­сле­до­ва­ния ста­ли апок­ри­фич. еван­ге­лия. Био­гра­фич. ро­ма­ны «На­по­ле­он» (1929) и «Дан­те» (1939) со­че­та­ют эле­мен­ты жиз­не­опи­са­ния с ин­тер­пре­та­ци­ей все­мир­но-ис­то­рич. мис­сии их ге­ро­ев. В агио­гра­фич. три­ло­гии «Ли­ца свя­тых от Ии­су­са к нам» [«Па­вел – Ав­гу­стин» (1936), «Фран­циск Ас­сиз­ский», «Жан­на д’Арк» (оба 1938)] М. пе­ре­ос­мыс­лил жанр жи­тия с точ­ки зре­ния «иде­аль­ной», ме­та­фи­зич. ис­то­рии. К это­му за­мыс­лу при­мы­ка­ют опуб­ли­ко­ван­ные по­смерт­но фи­лос.-био­гра­фич. эс­се «Ис­пан­ские мис­ти­ки. Свя­тая Те­ре­за Ии­су­са» (1959) о Те­ре­зе Авиль­ской, «Свя­той Ио­анн Кре­ста» (1961–62) о Ху­ане де ла Кру­се, «Ма­лень­кая Те­ре­за» (отд. изд. – 1984) о франц. свя­той Те­ре­зе из Ли­зье, а так­же эс­сеи­стич. три­ло­гия «Ре­фор­ма­то­ры» («Лю­тер», 1941; «Каль­вин», 1942; «Пас­каль», 1941; все из­да­ния на франц. яз.; на рус. яз. – 1990). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: кн. «Лю­бовь силь­нее смер­ти. Италь­ян­ская но­вел­ла XV в.» (2-е изд., 1904), пье­сы. М. пе­ре­во­дил Эс­хи­ла, Со­фок­ла, Ев­ри­пи­да, Лон­га, И. В. Гё­те, Э. По и др.

Сочинения:

Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 1–24;

Собр. соч. М., 1990. Т. 1–4;

[Собр. соч.]. М., 1996–2011. [Т. 1–7];

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. СПб., 2000;

Дра­ма­тур­гия. Томск, 2000;

Цар­ст­во ан­ти­хри­ста: ста­тьи пе­рио­да эмиг­ра­ции. СПб., 2001;

Веч­ные спут­ни­ки: порт­ре­ты из все­мир­ной ли­те­ра­ту­ры. СПб., 2007.

Дополнительная литература:

Лунд­берг Е.Г. Ме­реж­ков­ский и его но­вое хри­сти­ан­ст­во. СПб., 1914;

Гип­пи­ус-Ме­реж­ков­ская З.Н. Д. Ме­реж­ков­ский. Па­риж, 1951;

Pachmuss T. D. S. Merezhkovsky in exile. The master of the genre of biographie-romancer. N. Y., 1990;

Ан­д­ру­щен­ко Е.А. Ме­реж­ков­ский не­из­вест­ный: кни­га о Ме­реж­ков­ском-дра­ма­тур­ге. Хар., 1997;

Д. С. Ме­реж­ков­ский. Pro et contra. Лич­ность и твор­че­ст­во Д. Ме­реж­ков­ско­го в оцен­ке со­вре­мен­ни­ков: Ан­то­ло­гия / Сост. А. Н. Ни­ко­лю­кин. СПб., 2001.

Автор статьи: В. Э. Мо­ло­дя­ков.