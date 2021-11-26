МЕЧИЕВ КЯЗИМ БЕККИЕВИЧ
МЕЧИЕВ КЯЗИМ БЕККИЕВИЧ - балкарский поэт.
Родился в крестьянской семье. Получил религиозное образование в медресе в селе Лескен, затем в университете аль-Азхар в Каире. Работал кузнецом, муллой. Владел тюркскими языками, фарси, арабским. Трижды (в 1898, 1903 и 1910 годах) совершал хадж в Мекку, путешествовал по странам Ближнего Востока. Считается основоположником балкарского литературного языка и поэзии. С 1890 года записывал стихи арабскими буквами. Начинал как религиозный поэт: поэмы «Пророки» (до 1900 года) и «Иман-ислам» (до 1900 года, издана в 1909 году). Романтическая лиро-эпическая поэма «Тахир и Зухра» (1891 год) - оригинальное прочтение классического одноимённого дастана (смотрите «Тахир и Зохра»). Постепенно эволюционировал в сторону реалистической манеры письма: поэмы «Раненый тур» («Жаралы жугъутур», 1907 год) и «Бузжигит» (1910-1917 годы). Основной жанр лирики Мечиева - послание: «Жалоба» («Тарыгъыу», 1898 год), «Сетования девушки» («Къызны тарыгъыуу», 1900 год), «Такие предводители нам нужны» (1900 год), «Моё слово к горским князьям» (1917 год), «Что большевики, что кадеты…» (1918 год) и другие. Стихи Мечиева 1944-1945 годов посвящены судьбам балкарцев в годы депортации: «Выдержать!», «Завещание» («Осуят»), «Бедный мой народ» («Жарлы халкым»). Умер в депортации. Останки Мечиева перезахоронены в родном ауле в 1999 году.
Сочинения:
Мени сезюм. Нальчик, 1939 (на балк. яз.);
Собр. соч.: В 2 т. Нальчик, 1989;
Сайлама чыгъармалары. Нальчик, 2009;
Разум и голос: стихотворения и поэмы. Нальчик, 2009.