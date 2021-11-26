МЕЧИЕВ КЯЗИМ БЕККИЕВИЧ

МЕЧИЕВ КЯЗИМ БЕККИЕВИЧ - балкарский по­эт.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. По­лу­чил ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние в мед­ре­се в селе Лес­кен, за­тем в университете аль-Аз­хар в Каи­ре. Ра­бо­тал куз­не­цом, мул­лой . Вла­дел тюркскими язы­ка­ми, фар­си, араб­ским. Три­ж­ды (в 1898, 1903 и 1910 годах) со­вер­шал хадж в Мек­ку , пу­те­ше­ст­во­вал по стра­нам Ближ­не­го Вос­то­ка. Счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком балкарского литературного языка и по­эзии. С 1890 года за­пи­сы­вал сти­хи арабскими бу­к­ва­ми. На­чи­нал как ре­лигиозный по­эт: по­эмы «Про­ро­ки» (до 1900 года) и «Иман-ис­лам» (до 1900 года, издана в 1909 году). Ро­ман­тическая ли­ро-эпическая по­эма «Та­хир и Зух­ра» (1891 год) - ори­ги­наль­ное про­чте­ние клас­сического од­но­имённого дас­та­на (смотрите «Та­хир и Зох­ра»). По­сте­пен­но эво­лю­цио­ни­ро­вал в сто­ро­ну ре­а­ли­стической ма­не­ры пись­ма: по­эмы «Ра­не­ный тур» («Жа­ра­лы жугъ­у­тур», 1907 год) и «Буз­жи­гит» (1910-1917 годы). Основной жанр ли­ри­ки Мечиева - по­сла­ние: «Жа­ло­ба» («Та­рыгъыу», 1898 год), «Се­то­ва­ния де­вуш­ки» («Къыз­ны та­рыгъы­уу», 1900 год), «Та­кие пред­во­ди­те­ли нам нуж­ны» (1900 год), «Моё сло­во к гор­ским князь­ям» (1917 год), «Что боль­ше­ви­ки, что ка­де­ты…» (1918 год) и другие. Сти­хи Мечиева 1944-1945 годов по­свя­ще­ны судь­бам бал­кар­цев в го­ды де­пор­та­ции: «Вы­дер­жать!», «За­ве­ща­ние» («Осу­ят»), «Бед­ный мой на­род» («Жар­лы хал­кым»). Умер в де­пор­та­ции . Ос­тан­ки Мечиева пе­ре­за­хо­ро­не­ны в род­ном ау­ле в 1999 году.

Сочинения:

Ме­ни се­зюм. Наль­чик, 1939 (на бал­к. яз.);

Собр. соч.: В 2 т. Наль­чик, 1989;

Сай­ла­ма чыгъ­ар­ма­ла­ры. Наль­чик, 2009;

Ра­зум и го­лос: сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. Наль­чик, 2009.