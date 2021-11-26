МАТВЕЙС МАТВЕЙ ВОЛЬДЕМАР
МАТВЕЙС МАТВЕЙ ВОЛЬДЕМАР ХАНС ИОГАНН - латвийский живописец, теоретик и историк искусства.
Учился в художественной школе В. Блюма в Риге (1895-1902 годы) и в Санкт-Петербурге - у Я. Ф. Ционглинского (1905-1906 годы) и в Академии художеств (1906-1914 годы; не окончил) у него же и Н. Н. Дубовского. Работал преимущественно в Санкт-Петербурге. Редактор и издатель журнала «Выставочный вестник» (1906-1907 годы); вместе с женой, В. Д. Бубновой, был член петербургской объединения «Союз молодёжи» (1910-1913 годы), опубликовал один из первых манифестов русского авангардизма - «Русский сецессион» (1910 год). Был в дружеских отношениях с П. Н. Филоновым (соученик по Академии художеств), братьями В. Д. Бурлюком и Д. Д. Бурлюком, В. В. Кандинским и др. Автор пейзажей («Исаакиевская площадь в Петербурге», «Яблоневый сад»; «Монмартр», 1912 год), композиций на мифологические и религиозные темы («Семь принцесс», 1908-1910 годы; «Мадонна», 1910 год, и др.). В его работах, близких по стилистике символизму, преобладают тонко сгармонированная гамма блёклых тонов, плоскостность композиционных решений, экспрессия силуэтов (большая часть произведений - в Латвийском национальном художественном музее, Рига).
В теоретических работах (издавались под псевдонимом Владимир Марков) стремился создать общую теорию основных пластических принципов искусства; с этой целью исследовал искусство Африки, Океании, Приамурья, изучал художественные и этнографические собрания в Европе (1911-1913 годы).
Сочинения:
Принципы нового искусства // Союз молодежи. 1912. № 1–2;
Искусство острова Пасхи. СПб., 1914;
Принципы творчества в пластических искусствах. Фактура. СПб., 1914;
Искусство негров / Вступ. ст. В. Д. Бубновой «Памяти В. И. Матвея (В. Маркова)». П., 1919.