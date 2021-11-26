МАЛЮТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАЛЮТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, график, сценограф, архитектор, член петербургской Академии Художеств (1914 год), заслуженный деятель искусств РСФСР.
Учился в МУЖВЗ (1883-1886 годы) у П.С. и Е.С. Сорокиных, И.М. Прянишникова, В.Е. Маковского.
Ранние работы близки позднему передвижничеству («По этапу», 1890 год, «Крестьянин с мальчиком», 1893 год, обе - ГТГ), но в них определяющим становится лирическое настроение, достигнутое средствами пленэрной живописи.
С 1888 года интересовался русским народным искусством; исполнял эскизы бытовых предметов (под влиянием творчества Е.Д. Поленовой) в неорусском стиле. Причудливый мир сказки нашёл отображение в его иллюстрациях к «Сказке о царе Салтане» и поэме «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина (обе изданы в 1898 год), в оформлении первых постановок ряда русских опер [«Садко» (1897 год, совместно с К.А. Коровиным) и «Кащей Бессмертный» (1902 год) Н.А. Римского-Корсакова, «Илья Муромец» В.С. Серовой (1899 год), все - в Московской частной русской опере]. С 1900 года работал в имении княжны М.К. Тенишевой Талашкино, где построил Теремок (1900-1901 годы), церковь Святого Духа во Флёнове (1900-1903 годы), проектировал мебель, расписывал балалайки. Стилистически к талашкинской архитектуре примыкают проект доходного дома П.Н. Перцова (выстроен Н.К. Жуковым, 1904-1907 годы) с его асимметрией и сказочной символикой декора и оформление интерьера дома В.Н. Бакшеева (1903 год, не сохранился), оба в Москве.
Значительное место в творчестве Малютина занимал портрет, в котором психологизм сочетался с декоративно трактованным цветом, с акцентировкой выразительности силуэта в духе стилистики модерна (серия портретов деятелей русской культуры: М.В. Нестерова, 1913 год, К.Ф. Юона, 1914 год, А.М. Васнецова, 1914 год, И.С. Остроухова, 1915 год, все - в ГТГ; В.А. Гиляровского, 1915 год, КГ, Астрахань). Член ТПХВ (с 1915 года) и Союза русских художников (с 1903 года); один из организаторов АХРР (1922 год). В соответствии с программными требованиями этого объединения написан портрет писателя Д.А. Фурманова (1922 год, ГТГ).
Преподавал в МУЖВЗ (1903-1917 годы), ГСХМ - Вхутемасе (1918-1923 годы); среди учеников - В.К. Бялыницкий-Бируля, А.М. Герасимов, С.В. Герасимов, Б.В. Иогансон, П.Д. Корин, В.В. Мешков, К.Ф. Юон.