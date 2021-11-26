ЛЯПУНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛЯПУНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский композитор, пианист, дирижёр, педагог.

Брат А. М. Ля­пу­но­ва и Б. М. Ля­пу­но­ва. В 1883 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­сам ком­по­зи­ции Н. А. Гу­бер­та и С. И. Та­нее­ва и клас­су фортепиано П. А. Паб­ста (за­ни­мал­ся так­же у К. Клин­двор­та). Около 1890 года пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, стал близ­ким дру­гом М. А. Ба­ла­ки­ре­ва. С 1892 года чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний в Государственном кон­тро­ле. Ле­том 1893 году по за­да­нию Русского географического общества со­би­рал народные пес­ни в Во­ло­год­ской, Вят­ской, Ко­ст­ром­ской и Яро­слав­ской гу­бер­ни­ях (совместно с Ф. М. Ис­то­ми­ным, за­пи­сы­вав­шим тек­сты); по ре­зуль­та­там экс­пе­ди­ции опуб­ли­ко­ван сборник «Пес­ни рус­ско­го на­ро­да» (1899 год). В 1894-1902 годах по­мощ­ник управ­ляю­ще­го При­двор­ной певческой ка­пел­лой . Пос­ле уволь­не­ния со служ­бы вы­сту­пал как пиа­нист и ди­ри­жёр, уча­ст­во­вал (совместно с Ба­ла­ки­ре­вым) в из­да­нии пол­но­го со­б­ра­ния со­чи­не­ний М. И. Глин­ки . С 1908 года ди­рек­тор Бес­плат­ной музыкальной шко­лы. На­пи­сал био­гра­фический очерк о Ба­ла­ки­ре­ве («Еже­год­ник Им­пе­ра­тор­ских те­ат­ров». 1910 год. Выпуск 7-8), ор­ке­ст­ро­вал его фортепиано фан­та­зию «Ис­ла­мей», за­вер­шил ряд про­из­ве­де­ний, опуб­ли­ко­вал пе­ре­пис­ку с П. И. Чай­ков­ским (1912 год) и H. А. Рим­ским-Кор­са­ко­вым (1915-1917 годы).

В 1910-1923 годах профессор Санкт-Пе­тербургской (Пет­роградской) консерватории (класс фортепиано, с 1917 года так­же клас­сы прак­тические со­чине­ния, кон­тра­пунк­та и фу­ги). С 1919 года профессор Института ис­то­рии ис­кусств (чи­тал кур­сы ис­то­рии русской му­зы­ки, русской фортепианой му­зы­ки, русской пес­ни). В 1921 году за­ве­до­вал Народной хо­ро­вой ака­де­ми­ей (бывшая При­двор­ная певческая ка­пел­ла). В 1922 году при­вле­кал­ся по «Де­лу пе­тро­град­ских цер­ков­ни­ков» к от­вет­ст­вен­но­сти за «со­про­тив­ле­ние вла­стям» во вре­мя изъя­тия цер­ков­ных цен­но­стей, осуж­дён на 6 мес ли­ше­ния сво­бо­ды ус­лов­но. В 1923 году вы­ехал на га­ст­ро­ли и для ле­че­ния в Гер­ма­нию и Фран­цию (со­стоя­лось нес­коль­ко его вы­сту­п­ле­ний в Па­ри­же, в т. ч. ав­тор­ский кон­церт). Сре­ди уче­ников - Н. И. Го­лу­бов­ская, П. Б. Ря­за­нов, Г. М. Рим­ский-Кор­са­ков, В. М. Бо­гда­нов-Бе­ре­зов­ский.

Да­ро­ва­ние Ляпунова-ком­по­зи­то­ра, ис­пы­тав­ше­го влия­ние М. И. Глин­ки, Ф. Лис­та , М. А. Ба­ла­ки­ре­ва, А. П. Бо­ро­ди­на, А. К. Гла­зу­но­ва, наи­бо­лее яр­ко и пол­но рас­кры­лось в об­лас­ти фортепианой му­зы­ки (Со­на­та, 1908 год; Со­на­ти­на, 1917 год; пре­лю­дии, Ток­ка­та и фу­га, валь­сы, ма­зур­ки, ва­риа­ции, пье­сы-кар­тин­ки «Ди­вер­тис­мент» из дет­ской жиз­ни и др.). Мо­ну­мен­таль­но­стью, кра­соч­но­стью, пиа­ни­сти­че­ски вы­иг­рыш­ным из­ло­же­ни­ем от­ли­ча­ют­ся 12 «этю­дов выс­ше­го ис­пол­ни­тель­ско­го мас­тер­ст­ва» (1897-1905 годы). В ря­де со­чи­не­ний (2-й кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром, 1909 год) Ляпунов тя­го­тел к ли­ри­ке уг­луб­лён­но-со­зер­ца­тель­но­го скла­да.

Ав­тор двух сим­фо­ний (1885, 1917 годы), Тор­же­ст­вен­ной увер­тю­ры на русские те­мы (1896 год), сим­фо­нических по­эм, в т. ч. «Га­шиш» (1913 год, по од­но­именной по­эме А. А. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва), Рап­со­дии на украинские те­мы для фортепиано с ор­кест­ром (1907 год), Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1915 год), Сек­сте­та для фортепиано и струн­ных (1915 год, 2-я редакция 1921 год), Пре­лю­да-пас­то­ра­ли для ор­га­на, ро­ман­сов и пе­сен, в т. ч. на сти­хо­тво­ре­ния А. С. Пуш­ки­на, М. Ю. Лер­мон­то­ва, А. В. Коль­цо­ва, Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва, А. С. Хо­мя­ко­ва, В. С. Со­ловь­ё­ва, ду­хов­но-музыкальных со­чи­не­ний. Мас­тер­ски вы­пол­нен­ные Ляпуновым об­ра­бот­ки народных пе­сен (русских и украинских) для го­ло­са с фортепиано, хо­ра, во­каль­но­го ан­самб­ля - од­ни из луч­ших, на­ря­ду с клас­сическими гар­мо­ни­за­ция­ми М. А. Ба­ла­ки­ре­ва, Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, А. К. Ля­до­ва.

Сочинения:

От­чет об экс­пе­ди­ции для со­би­ра­ния рус­ских на­род­ных пе­сен с на­пе­ва­ми в 1893 г. (совм. с P. M. Ис­то­ми­ным) // Из­вес­тия Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва. 1894. Т. 30;

Пе­ре­пис­ка с М. А. Ба­ла­ки­ре­вым // Со­вет­ская му­зы­ка. 1950. № 9;

Пе­ре­пис­ка с В. Ста­со­вым // Там же. 1957. № 1;

Пись­ма // Там же. 1960. № 3;

Мо­ло­дые го­ды М. А. Ба­ла­ки­ре­ва (совм. с А. С. Ля­пу­но­вой) // М. А. Ба­ла­ки­рев. Вос­по­ми­на­ния и пись­ма. Л., 1962.

Исторические источники:

Рус­ская ду­хов­ная му­зы­ка в до­ку­мен­тах и ма­те­риа­лах. М., 2002.