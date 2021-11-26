ЛОХВИЦКАЯ МИРРА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛОХВИЦКАЯ МИРРА (Ма­рия) АЛЕКСАНДРОВНА (в за­му­же­ст­ве Жи­бер) - русская по­этес­са, дра­ма­тург.

Дочь профессора пра­ва, ад­во­ка­та А. В. Лох­виц­ко­го. Cестра Н. А. Тэф­фи. Окон­чи­ла московский Алек­сан­д­ров­ский институт (1888). Жи­ла в про­вин­ции (Яро­славль, Тих­вин); в 1895 году пе­ре­еха­ла в Мо­ск­ву, с 1898 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Член Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти (с 1897 года). Пер­вые сти­хо­тво­ре­ния опубликованы в 1888 году. Литературная из­вест­ность при­несла по­эма «У мо­ря» (1891). В пе­ри­од 1896-1904 годы вы­пус­ти­ла 5 по­этических сборников. Для по­эзии Лохвицкой ха­рак­тер­ны об­ра­щён­ность к ан­тич­ным и восточным ми­фам, культ чув­ствен­ной, «дио­ни­сий­ской» люб­ви и кра­со­ты, мо­ти­вы бе­зу­мия, эс­те­ти­за­ции зла. Со­вре­мен­ни­ки на­зы­ва­ли её «рус­ской Сап­фо». До­ми­ни­рую­щий в сти­хах Лохвицкой об­раз «вак­хан­ки» кон­тра­сти­ро­вал с её дей­ст­ви­тель­ным по­ло­же­ни­ем до­мо­ви­той хо­зяй­ки и мно­го­дет­ной ма­те­ри. Дра­ма­тические по­эмы начала 1900-х годов от­ра­зи­ли ув­ле­чён­ность Лохвицкой мис­тическим ми­ром Сред­не­ве­ко­вья : «Два сло­ва», «На пу­ти к Вос­то­ку», «Ван­дэ­лин», «Бес­смерт­ная лю­бовь», «In no­mine Do­mini». Лохвицкая при­над­ле­жит к чис­лу «пред­сим­во­ли­стов», под­го­то­вив­ших при­ход сим­во­лиз­ма в литературу, но не при­нявших его. Многие сти­хо­тво­ре­ния Лохвицкой по­ло­же­ны на му­зы­ку ( Р. М. Гли­эром , ком­по­зи­то­ром-лю­би­те­лем А. С. Та­нее­вым и др.). По­след­ний по­этический сборник - «Пе­ред за­ка­том» [с пре­ди­сло­ви­ем К. Р. (великого князя Кон­стан­ти­на Кон­стан­ти­но­ви­ча), издано в 1908 году, посмертно]. Пуш­кин­ская премия Пе­терб. АН (1897; 1905, посмертно).

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния. М.; СПб., 1896–1904. Т. 1–5;

По­эты 1880–1890-х гг. Л., 1972. С. 605–635;

Тай­ных струн свер­каю­щее пе­нье: Избранные сти­хо­тво­ре­ния. М., 1994.