ЛОБОВИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛОБОВИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский фотограф.
Рано осиротев, Лобиков в 1885 году был отдан опекуном на обучение вятскому купцу и фотографу П. Г. Тихонову. В 1893 году работал в петербургском фотоателье К. К. Буллы; в 1894 году вернулся в Вятку и открыл собственную фотографию. На Всемирной выставке 1900 года в Париже получил бронзовую медаль за цикл снимков «Крестьянские будни и труд крестьянина в России». Испытал сильное влияние искусства передвижников; одним из первых обратился к детской тематике в фотоискусстве. В 1903 году закончил перестройку собственного дома под фотолабораторию. Ранние снимки отпечатаны на платиновой фотобумаге, в 1907-1908 годы использовал технику гуммиарабика, в 1911-1914 году овладел бромомасляной печатью (бромойль). Работал как портретист; мастер жанровой («Вдовья думушка», «На ветру», «Крестьянин», «Долюшка женская») и пейзажной (виды Вятки) фотографии.
Член обществ фотохудожников Дрездена, Лондона и Парижа, председатель Вятского фотографического общества (1908-1911), действительный член (1900) и почетный член (1913) Русского фотографического общества. Один из основателей Вятского художественно-исторического музея (1910; ныне Кировский областной художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых). Член АХРР. Преподавал курс фотографии в Институте народного образования в Вятке (1920-1933). В 1934 году переехал в Ленинград, состоял консультантом фотокинолаборатории АН СССР, занимался научно-прикладной съёмкой. Погиб во время обстрела Ленинграда.
Иллюстрации:
С.А. Лобовиков. «Улица в Вятке». Начало 1910-х гг. Архив БРЭ