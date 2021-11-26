ЛОБОВИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛОБОВИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский фо­то­граф.

Ра­но оси­ро­тев, Лобиков в 1885 году был от­дан опе­ку­ном на обу­че­ние вят­ско­му куп­цу и фо­то­гра­фу П. Г. Ти­хо­но­ву. В 1893 году ра­бо­тал в пе­тербургском фо­то­ате­лье К. К. Бул­лы; в 1894 году вер­нул­ся в Вят­ку и от­крыл собственную фо­то­гра­фию. На Все­мир­ной вы­став­ке 1900 года в Па­ри­же по­лу­чил брон­зо­вую ме­даль за цикл сним­ков «Кре­сть­ян­ские буд­ни и труд кре­сть­я­ни­на в Рос­сии». Ис­пы­тал силь­ное влия­ние искусства пе­ре­движ­ни­ков; од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к дет­ской те­ма­ти­ке в фо­то­искус­ст­ве. В 1903 году за­кон­чил пе­ре­строй­ку собственного до­ма под фо­то­ла­бо­ра­то­рию. Ран­ние сним­ки от­пе­ча­та­ны на пла­ти­но­вой фо­то­бу­ма­ге, в 1907-1908 годы ис­поль­зо­вал тех­ни­ку гум­ми­ара­би­ка, в 1911-1914 году ов­ла­дел бро­мо­мас­ля­ной пе­ча­тью (бро­мойль). Ра­бо­тал как порт­ре­тист; мас­тер жан­ро­вой («Вдо­вья ду­муш­ка», «На вет­ру», «Кре­сть­я­нин», «До­люш­ка жен­ская») и пей­заж­ной (ви­ды Вят­ки) фо­то­гра­фии.

Член об­ществ фо­то­ху­дож­ни­ков Дрез­де­на, Лон­до­на и Па­ри­жа, председатель Вят­ско­го фо­то­гра­фического общества (1908-1911), действительный член (1900) и почетный член (1913) Русского фо­то­гра­фического общества. Один из ос­но­ва­те­лей Вят­ско­го ху­дожественно-ис­то­рического му­зея (1910; ны­не Ки­ров­ский об­ла­ст­ной ху­дожественный му­зей имени В. М. и А. М. Вас­не­цо­вых). Член АХРР. Пре­по­да­вал курс фо­то­гра­фии в Институте народного об­ра­зо­ва­ния в Вят­ке (1920-1933). В 1934 году пе­ре­ехал в Ле­нин­град, со­сто­ял кон­суль­тан­том фо­то­ки­но­ла­бо­ра­то­рии АН СССР, за­ни­мал­ся на­уч­но-при­клад­ной съём­кой. По­гиб во вре­мя об­стре­ла Ле­нин­гра­да.

Иллюстрации:

С.А. Ло­бо­ви­ков. «Ули­ца в Вят­ке». Начало 1910-х гг. Архив БРЭ