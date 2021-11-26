ЛЕДАНТЮ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕДАНТЮ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский живописец, график, теоретик искусства.
Сын земского врача. Учился в Санкт-Петербурге - в студиях Я.Ф. Ционглинского и М.Д. Бернштейна, затем в АХ (1909-1912 годы; не окончил). Принимал активное участие в деятельности «Союза молодёжи», был сотрудником В.Е. Татлина в постановке народной драмы «Действо о царе Максимилиане и его непокорном сыне Адольфе» (1911 год, Литературно-художественный кружок в Москве), использовавшей приёмы народного лубка и оформления балаганных представлений. В 1912-1915 годах жил в Москве, где сблизился с М.Ф. Ларионовым и художниками его круга, участвовал в выставках «Ослиный хвост» (1912 год), «Мишень» (1913 год) и «№ 4. Футуристы, лучисты, примитив» (1914 год); воспринял идеи лучизма. Во время пребывания в Тифлисе в середине 1912 год вместе с К.М. и И.М. Зданевичами открыл творчество Н. Пиросманашвили. В этот период создал свои лучшие картины - «Сазандар», «Человек с лошадью» (обе - ГРМ), портрет М. Фаббри (Художественный музей, Самара); также «Кавказский альбом» (ГРМ) и др.
Творчество Ледантю, в котором сказались черты символизма, было призвано воплотить выработанную им и И.М. Зданевичем концепцию «всёчества», то есть усвоения и переработки всех стилей мирового искусства, включая формы фольклорного и архаически-примитивного творчества. Стилистика кубофутуризма обусловила пластический строй его картин «Дама в кафе» (середина 1910-х годов, Художественный музей, Самара), «Портрет актёра» (1912 год, Художественный музей, Ярославль), «Поворот автомобиля» (1913 год, КГ, Орёл), «Гуляние в парке» (середина 1910-х годов, Музей изобразительных искусств, Казань).
Из наследия Ледантю (около 80 картин, также рисунки) сохранилась лишь малая часть. Автор теоретических трактатов («Живопись всёков», 1914 год, и др.). С 1915 года был на фронте; погиб при крушении поезда.
Сочинения:
Живопись всеков / Публ. Дж. Э. Боулта // Минувшее. М., 1991. Вып. 5.