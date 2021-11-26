КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ

КЮИ ЦЕЗАРЬ АНТОНОВИЧ - российский композитор и музыкальный критик, инженер-генерал, специалист в области фортификации.

Сын бывшего там­бур-ма­жо­ра на­по­ле­о­нов­ской ар­мии А. Кюи и жи­тель­ни­цы Виль­ны Ю. Гу­це­вич. В дет­ст­ве брал уро­ки му­зы­ки у С. Мо­нюш­ко (тео­рия му­зы­ки и ком­по­зи­ция). С 1850 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское инженерное училище (1855 год) и Ни­ко­ла­ев­скую инженерную ака­де­мию (1857 год), где ос­тав­лен на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те. С 1878 года адъ­юнкт-профессор, с 1880 года профессор, с 1891 года заслуженный профессор. Соз­дал ряд ка­пи­таль­ных на­учных тру­дов по по­левой фор­ти­фи­ка­ции, под­го­то­вил курс ис­то­рии русской фор­ти­фи­ка­ции и чи­тал его в Ни­ко­ла­ев­ской ин­же­нер­ной, Ми­хай­лов­ской артиллерийской ака­де­ми­ях и в Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Ген­шта­ба . На­зна­чен пре­по­да­ва­те­лем всех великих кня­зей (в том числе бу­ду­ще­го императора Ни­ко­лая II) по фор­ти­фи­ка­ции. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ний в районе бое­вых дей­ст­вий. Од­ним из пер­вых российских ин­же­не­ров пред­ло­жил при­ме­не­ние бро­не­ба­шен­ных ус­та­но­вок в су­хо­пут­ных кре­по­стях. Внёс зна­чительный вклад в ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие российской во­енно-инженерной шко­лы.

В 1856 году, по­зна­ко­мив­шись с М.А. Ба­ла­ки­ре­вым, А.С. Дар­го­мыж­ским , А.Н. Се­ро­вым, В.В. и Д.В. Ста­со­вы­ми, М.П. Му­сорг­ским, стал ак­тив­ным уча­ст­ни­ком Ба­ла­ки­рев­ско­го круж­ка ( «Мо­гу­чая куч­ка» ). Как ком­по­зи­тор де­бю­ти­ро­вал в 1859 году в кон­цер­те Российского музыкального общества (РМО) под управлением А.Г. Ру­бин­штей­на (Скер­цо для ор­ке­ст­ра). С 1864 года пи­сал ре­цен­зии и музыкальные обо­зре­ния в «Санкт-Пе­тер­бург­ских ве­до­мо­стях», за­тем в га­зе­тах «Го­лос», «Гра­ж­да­нин» и др. В конце 1860-х - начале 1870-х годов со­чи­нил свои луч­шие ро­ман­сы (все­го свыше 300). Ав­тор 14 опер, сре­ди них: «Виль­ям Ратк­лиф» (1869 год), «Анд­же­ло» (1876 год), «Сын ман­да­ри­на» (1859 год, по­ста­нов­ка 1879 года), «Кав­каз­ский плен­ник» (1883 год, все - Санкт-Пе­тер­бург), «Фли­бу­сть­ер» (1894 год, Па­риж), «Пир во вре­мя чумы» (1901 год), «Ма­де­муа­зель Фи­фи» (1903 год), «Мат­тео Фаль­ко­не» (1907 год), «Ка­пи­тан­ская доч­ка» (1911 год, все - Мо­ск­ва), дет­ские опе­ры. В 1869 году за­вер­шил (совместно с Н.А. Рим­ским-Кор­са­ко­вым) опе­ру Дар­го­мыж­ско­го «Ка­мен­ный гость». До кон­ца дней ра­бо­тал над за­вер­ше­ни­ем опе­ры Му­сорг­ско­го «Со­ро­чин­ская яр­мар­ка». В 1896-1904 годах ди­рек­тор Санкт-Пе­тербургского от­де­ле­ния ИРМО.

Для музыкальной кри­ти­ки Кюи ти­пи­чен не­сдер­жан­ный и да­же яз­ви­тель­ный тон. Унич­то­жаю­щую оцен­ку он дал опе­ре «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го («Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти», № 37, 6 фев­ра­ля 1874 года), в но­ва­тор­ской му­зы­ке ко­торо­го уви­дел «боль­шие не­до­чё­ты», «не­раз­бор­чи­вое, са­мо­до­воль­ное, спеш­ное со­чи­ни­тель­ст­во». Жес­то­кой и не­спра­вед­ли­вой бы­ла ре­цен­зия на опе­ру «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го («Не­де­ля», № 45, 4 но­яб­ря 1884 год), ко­то­рая, по мне­нию Кюи, «ни­че­го не вно­сит в на­ше ис­кус­ст­во» и где «нет ни од­но­го но­во­го сло­ва». Кри­тические ста­тьи Кюи о Р. Ваг­не­ре вы­яви­ли не­по­ни­ма­ние но­ва­тор­ских прин­ци­пов музыкальной дра­мы.

Кюи-кри­тик под­дер­жи­вал и про­па­ган­ди­ро­вал творческие прин­ци­пы ком­по­зи­то­ров Ба­ла­ки­рев­ско­го круж­ка (национальный ко­ло­рит, вы­бор русских сю­же­тов и об­ще­ст­вен­но зна­чи­мых ис­то­рических тем, прав­ди­вое ото­бра­же­ние ре­аль­но­сти и др.). При этом он со­чи­нял сти­ли­сти­че­ски ней­траль­ную «об­ще­ев­ро­пей­скую» му­зы­ку, ори­ен­ти­ру­ясь на ро­ман­тические со­чи­не­ния Р. Шу­ма­на, Ф. Шо­пе­на, Ф. Лис­та . Его опе­ры, большая часть ко­то­рых на­пи­са­ны на либ­рет­то французских ав­то­ров, а так­же по мо­ти­вам про­из­ве­дений А.С. Пуш­ки­на, пред­став­ля­ют со­бой ли­рические дра­мы.

Бра­тья Кюи - художник-ил­лю­стра­тор На­по­ле­он Кюи (1822 - пос­ле 1888 годы) и архитектор Алек­сандр Кюи (1823 или 1824 - 1909 годы).

Сочинения:

«Коль­цо Ни­бе­лун­гов». Три­ло­гия Р. Ваг­не­ра. СПб., 1889;

Рус­ский ро­манс. Очерк его раз­ви­тия. СПб., 1896;

Крат­кий ис­то­ри­че­ский очерк дол­го­вре­мен­ной фор­ти­фи­ка­ции. 3-е изд. СПб., 1897. [Ч. 1–2];

Крат­кий учеб­ник по­ле­вой фор­ти­фи­ка­ции. 9-е изд. СПб., 1903;

Му­зы­каль­но-кри­ти­че­ские ста­тьи. П., 1918. Т. 1;

Из­бран­ные ста­тьи. Л., 1952 (библ.);

Из­бран­ные пись­ма. Л., 1955.