КУЛЬБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КУЛЬБИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец , график, сценограф, теоретик искусства. Действительный статский советник. Врач Главного штаба, приват-доцент Военно-медицинской академии.

Ху­дожественной дея­тель­но­стью за­нял­ся в 40 лет, не по­лу­чив специального об­ра­зо­ва­ния. Один из про­па­ган­ди­стов ран­не­го русского аван­гар­диз­ма, Кульбин ини­ции­ро­вал соз­да­ние пе­тербуржской «ху­дожественно-пси­хо­ло­гической» груп­пы «Тре­уголь­ник» (1908 год), был уст­рои­те­лем ря­да вы­ста­вок - «Со­вре­мен­ные те­че­ния в ис­кус­ст­ве» (Санкт-Пе­тер­бург, 1908 год), «Им­прес­сио­ни­сты» (Санкт-Пе­тер­бург - Виль­но, 1909 год), «Тре­уголь­ник - Ве­нок - Сте­фа­нос» (Санкт-Пе­тер­бург, 1910 год), «Со­вре­мен­ная жи­во­пись» (Ека­те­ри­но­дар, 1912 год); уча­ст­во­вал в вы­став­ках «Буб­но­во­го ва­ле­та» (1912 год), Ме­ж­ду­народной вы­став­ке сво­бод­ных фу­ту­ри­стов в Ри­ме (1914 год) и других.

В сво­ём твор­че­ст­ве ис­пы­тал влия­ние французского пост­им­прес­сио­низ­ма - в пей­зажах («Ре­ка Сла­вян­ка», 1909 год, ГРМ), порт­ре­тах (Н. Н. Ев­реи­но­ва, 1910-е года, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Санкт-Пе­тер­бург), де­ко­ра­тив­но-ви­зио­нер­ских ре­лигиозных и сим­во­ли­ст­ских ком­по­зи­ци­ях («Бег­ст­во в Еги­пет», около 1911 года, ча­ст­ное со­бра­ние, Санкт-Пе­тер­бург; «Ху­дож­ник», 1916 год, ГРМ). Соз­дал га­ле­рею ли­то­гра­фи­рованных порт­ре­тов ху­дож­ни­ков, пи­са­те­лей, по­этов ( Ф. Т. Ма­ри­нет­ти , В. Хлеб­ни­ков, М. А. Куз­мин, А. Е. Кру­чё­ных и других). Экс­пе­ри­мен­та­тор­ские уст­рем­ле­ния Кульбина вы­ра­зи­лись в се­рии аб­ст­ракт­ных кол­ла­жей («Вы­стрел в ра­ду­гу», 1913 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Санкт-Пе­тер­бург). Оформ­лял и ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги А. Е. Кру­чё­ных («Взо­рваль», 1913 год), Н. Н. Ев­реи­но­ва («Те­атр для се­бя», части 1-3, 1915-1917 годы) и других; оформ­лял так­же пье­сы М. А. Куз­ми­на, А. Стринд­бер­га, О. Уай­ль­да и других в Те­ри­ок­ском те­ат­ре Товарищества ар­ти­стов, ху­дож­ни­ков, пи­са­те­лей и му­зы­кан­тов.

Ав­тор ста­тей и док­ла­дов о современном искусстве («Со­вре­мен­ные те­че­ния в ис­кус­ст­ве», 1908 год; «Сво­бод­ная му­зы­ка. При­ме­не­ние но­вой тео­рии ху­до­же­ст­вен­но­го твор­че­ст­ва к му­зы­ке», 1909 год; «Сво­бод­ное ис­кус­ст­во как ос­но­ва жиз­ни», 1910 год; «Гар­мо­ния, дис­со­нанс в ис­кус­ст­ве и жиз­ни», 1911 год, и другие).