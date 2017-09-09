Кто такие бубнововалетцы? Начало XX века в России – это не только революционные события 1905–1907 годов и изменения в социально-экономической сфере, но и напряженные искания в области литературного и художественного творчества. В среде художников, пытавшихся отойти от косных академических норм, начала складываться компания «инакомыслящих». Единой базовой платформой для членов нового союза стало стремление к «новому искусству», основанному на творческой свободе. И в 1910 году среди авангардистов Москвы впервые прозвучало название «Бубновый валет», и уже через несколько месяцев была проведена первая выставка этого сообщества молодых непокорных художников. И. Машков. «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского». 1910 г. Среди бубнововалетцев были Наталья Гончарова, Илья Машков, Аристарх... На чтение: 1 минута

Начало XX века в России – это не только революционные события 1905–1907 годов и изменения в социально-экономической сфере, но и напряженные искания в области литературного и художественного творчества.

В среде художников, пытавшихся отойти от косных академических норм, начала складываться компания «инакомыслящих». Единой базовой платформой для членов нового союза стало стремление к «новому искусству», основанному на творческой свободе. И в 1910 году среди авангардистов Москвы впервые прозвучало название «Бубновый валет», и уже через несколько месяцев была проведена первая выставка этого сообщества молодых непокорных художников.

И. Машков. «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского». 1910 г.

Среди бубнововалетцев были Наталья Гончарова, Илья Машков, Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский, Казимир Малевич, Давид Бурлюк и другие известные мастера. Машков говорил, что «название нравилось большинству участников этой выставки тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве, и купечестве, и дворянстве чувство удивления, изумления, брезгливости».

К сожалению, внутренние противоречия быстро развели бубнововалетцев на несколько направлений: те, которые ориентировались на народное творчество и примитивное искусство, во главе с Михаилом Ларионовым ушли из объединения и в 1912 году организовали свою выставку «Ослиный хвост». Умеренное крыло продолжило свои живописные поиски и в дальнейшем получило название «русский сезаннизм».

М. Ларионов. «Парк»

Тем не менее интерес к творчеству объединения «Бубновый валет» существует и сегодня. Работы этих художников продолжают украшать лучшие художественные галерии мира, а стоимость их на аукционах произведений искусства растет от года к году.