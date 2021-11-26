КШЕСИНСКОЙ ОСОБНЯК

Памятник архитектуры в стиле модерн , построенный в 1904-1906 годах в Санкт-Петербурге (ул. Куйбышева, 2-4-Кронверкский проспект, 1). До 1917 года принадлежал балерине Матильде Кшесинской .

1904-1917 годы

Особняк был возведен в 1904-1906 годах по проекту архитектора Александра фон Гогена для Матильды Кшесинской. Балерина переехала туда из своего дома на Английском проспекте, подаренного ей Николаем II . Особняк был внушительных размеров: два этажа и цокольный этаж. Первый этаж занимали хозяйственные помещения, несколько гостиных, кабинет Кшесинской, биллиардная и большая зала. Второй этаж был отведен под личные покои балерины и ее сына Владимира. На цокольном этаже располагался винный погреб, хранились сценические костюмы хозяйки. Вся мебель в доме была создана на известной в столице фабрике Мельцера. Интерьеры комнат были выполнены в стиле ампир, стиле Людовика XVI, английском стиле, стиле модерн. При доме находился летний сад, прачечная, сараи для экипажей и автомобилей, и даже коровник.

В 1910-е годы особняк Кшесинской стал настоящим светским салоном, где бывали знаменитости и сильные мира сего.

1917 год

В феврале 1917 года Матильда Феликсовна, опасаясь беспорядков, вместе с сыном покинула свой дом. Вскоре его занял Петербургский комитет РСДРП(б), а затем и ЦК партии. Кроме того, сюда перебрались редакции газет «Правда» и «Солдатская правда». С апреля по июль 1917 года здесь работал В.И. Ленин - особняк стал «главным штабом ленинцев».

Кшесинская пыталась бороться с незаконным заселением, обращаясь к прокурору Петроградской судебной палаты. Но все ее попытки не увенчались успехом, в мае ей вернули лишь один из реквизированных автомобилей. Больше в свой дом балерина не вернулась.

Во время июльского восстания большевиков правительственные войска сумели занять здание. Несколько большевиков были арестованы, в доме расположился самокатный батальон.

После 1917 года

С октября 1917 по 1938 год в особняке располагались Петросовет , Институт общественного питания, ленинградское отделение Общества старых большевиков. В 1938-1956 годах дом занимал Музей С.М. Кирова, с 1957 по 1991 год – Государственный музей Великой Октябрьской Социалистической революции.

С 1991 года в здании находится Музей политической истории России .