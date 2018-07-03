Краткий курс истории. Создание МХТ 3 июля 1897 года – одна из возможных дат принятия решения о создании Московского Художественного театра. На чтение: 1 минута

3 июля 1897 года – одна из возможных дат принятия решения о создании Московского Художественного театра.

Судьбоносная встреча

К началу XX века русский театр подошел в весьма плачевном состоянии. Это было связано в первую очередь с тем, что реалистические направления на сцене стали приходить в упадок. Их сменили декламация, нарочитая театральность, и, самое главное, было полное отсутствие реальной школы актерского мастерства. Эта проблема все больше и больше волновала российскую театральную общественность. Одним из знаменательных событий, повернувших театральную историю в нужном направлении, стала встреча Владимира Ивановича Немировича-Данченко и Константина Сергеевича Станиславского. Она состоялась в 1897 году в Москве, в ресторане «Славянский базар», и продолжалась 18 часов.

Сегодня историки и театроведы так и не могут с точностью определить, какого числа состоялась эта встреча. Одни доказывают, что 19 июня, другие настаивают, что 22-го, а есть специалисты, которые считают, что встреча была 3 июля. Самое интересное, от того, какого числа произошло это эпохальное событие, результат нисколько не меняется. Главное, что оба гениальных реформатора русского театра, обсудив грустную ситуацию, сложившуюся в театральной жизни страны, пришли к одному выводу: надо создавать новый театр.

Важнейшие решения

Во время этой встречи Станиславский и Немирович-Данченко и сами еще плохо представляли, каким должен быть новый театр. Но тем не менее они обсудили состав труппы и оформление зала. Реформаторы смогли разделить обязанности: за литературно-художественное направление должен был отвечать Немирович-Данченко, за художественное – Станиславский.

Придумали лозунги, определяющие политику театра. И, конечно, обсудили авторов и репертуар. Немирович-Данченко обратился в Московскую городскую думу с просьбой о субсидии с мотивировкой, что Москва, как никакой другой город, нуждается в общедоступных театрах. Уже через год был создан Художественно-общедоступный театр, но через несколько лет от слова «общедоступный» пришлось отказаться из-за дороговизны билетов.

Открытие театра

К открытию театра готовились очень ответственно. Для первого сезона были выбраны разноплановые пьесы: «Самоуправцы» Писемского, «Венецианский купец» Шекспира, «Антигона» Софокла и «Чайка» Чехова . Подготовка к открытию театра совпала с ликвидацией цензурных ограничений на произведение «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого, которое и было выбрано для премьеры.

Московский Художественный театр Станиславского и Немировича-Данченко послужил отправной точкой реформирования русского театрального искусства и стал началом большого творческого пути театра, который и сегодня с честью продолжает давние традиции.

Обложка: К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко

Источник: https://www.culture.ru