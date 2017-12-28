Краткий курс истории. Сергей Есенин 28 декабря 1925 года скончался великий русский поэт Сергей Александрович Есенин. Мы привыкли представлять его как скандалиста и пьяницу, но современники говорили и вспоминали о нем как о человеке глубоко образованном, человеке, вносившем жизнь туда, где оказывался, даже если сидел тихо в уголке. «Монах»-второгодник Сергей Есенин родился 3 октября (н. ст.) 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии в крестьянской семье. Стихи стал слагать под влиянием бабушки, которая рассказывала внуку много сказок, причем те, что заканчивались плохо, он переделывал так, чтобы конец был счастливым. Часто бывал у священника дома, за что мальчики прозвали его Сережкой-монахом. Бывал и в барском доме... На чтение: 1 минута

28 декабря 1925 года скончался великий русский поэт Сергей Александрович Есенин. Мы привыкли представлять его как скандалиста и пьяницу, но современники говорили и вспоминали о нем как о человеке глубоко образованном, человеке, вносившем жизнь туда, где оказывался, даже если сидел тихо в уголке.

«Монах»-второгодник

Сергей Есенин родился 3 октября (н. ст.) 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии в крестьянской семье. Стихи стал слагать под влиянием бабушки, которая рассказывала внуку много сказок, причем те, что заканчивались плохо, он переделывал так, чтобы конец был счастливым. Часто бывал у священника дома, за что мальчики прозвали его Сережкой-монахом. Бывал и в барском доме (что не нравилось его матери), где читал стихи барыне, которая впоследствии стала героиней его поэмы «Анна Снегина». В четырехлетней сельской школе Есенин проучился пять лет, так как за озорство (Сергей рос большим драчуном) остался на второй год. Когда Есенин подрос, его отправили в закрытую церковно-учительскую школу. Учился он неохотно, зато отлично выучил церковнославянский язык, пристрастился к классической русской литературе и сочинительству. И уже в возрасте 18 лет Есенин стал рассылать свои стихи по редакциям. Но ответа не последовало. В 1912 году он отправился к отцу в Москву, где тот работал приказчиком в мясной лавке.

Судьбоносная встреча

В Москве Есенин устроился в типографию Сытина. Дело ему полюбилось, он даже мечтал, что однажды издадут и его книгу. В 1913 году Сергей поступил вольнослушателем в Народный университет им. Шанявского. В 1914 году один детский журнал впервые напечатал стихотворение Сергея – «Береза». Когда в 1915 году кто-то из преподавателей заметил, что стихи Сергея сопоставимы со стихами Пушкина, Есенин бросил все и отправился в Петроград для знакомства с А. Блоком, который, по мнению молодого поэта, и должен был определить его судьбу… Чем кончилось – известно. За свою жизнь Есенин побывал в Средней Азии, на Урале и Кавказе, вместе со второй женой (американской танцовщицей Айседорой Дункан) объехал Западную Европу и даже некоторое время жил в США. Везде, особенно в Америке, Есенин вспоминал о России так, словно в других странах и люди не люди.

Спасаясь от преследований

Никому из поэтов не позволялось того, что позволялось Есенину. Однажды во время агитационного собрания Есенин сказал, мол, что вы нам всё затыкаете рот Марксом, может, ваш Маркс завтра сдохнет! Сергей Александрович после революции стал противником большевистской власти. Большевики приглашали его на все важные мероприятия, но никак не могли переманить на свою сторону. За ним следили органы ОГПУ, травили в печати, заводили уголовные дела. Дабы избежать дальнейших преследований, Есенин лег в психиатрическую больницу – психов не судят. Отбыв в ней с ноября по декабрь 1925 года, поэт клинику покинул, на московской квартире первой жены сжег неоконченные и неопубликованные рукописи, снял со счета почти все деньги, в Госиздате аннулировал все доверенности и отправился в Ленинград. Через несколько дней, 28 декабря 1925 года, Сергея Александровича Есенина не стало. Он был найден повешенным в номере гостиницы «Англетер». Убийство это или самоубийство – спорят до сих пор.