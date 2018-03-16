Краткий курс истории. «Бродячая собака» 16 марта (н. ст.) 1915 года из-за нарушения законов военного времени и в связи с антивоенными настроениями полиция Петрограда закрыла клуб артистов и поэтов «Бродячая собака». Артистическое кафе «Бродячая собака» представляла собой литературно-артистическое кабаре. Причем «кабаре» здесь стоит понимать не в привычном смысле, как развлекательное заведение для веселого времяпрепровождения, а как новую эстетику и новое художественное пространство, подобное тому, каким было московское кабаре «Летучая мышь». Кабаре стало местом вроде «лаборатории» для поиска новых форм и экспериментов в области искусства. Серебряный век Театральный деятель Борис Константинович Пронин задумывал в начале 1912 года «Бродячую собаку» как определенное братство творческой элиты, со своими... На чтение: 1 минута

16 марта (н. ст.) 1915 года из-за нарушения законов военного времени и в связи с антивоенными настроениями полиция Петрограда закрыла клуб артистов и поэтов «Бродячая собака».

Артистическое кафе

«Бродячая собака» представляла собой литературно-артистическое кабаре. Причем «кабаре» здесь стоит понимать не в привычном смысле, как развлекательное заведение для веселого времяпрепровождения, а как новую эстетику и новое художественное пространство, подобное тому, каким было московское кабаре «Летучая мышь». Кабаре стало местом вроде «лаборатории» для поиска новых форм и экспериментов в области искусства.

Серебряный век

Театральный деятель Борис Константинович Пронин задумывал в начале 1912 года «Бродячую собаку» как определенное братство творческой элиты, со своими ритуалами, гимном и атрибутикой. Первоначально членство было ограничено, всех случайных людей именовали «фармацевтами». Название кабаре, согласно легенде, появилось благодаря Алексею Толстому . Когда шел процесс поисков помещения для клуба, писатель сравнил себя и товарищей с бродячими собаками, которые ищут приют. Вскоре «Бродячая собака» стала местом, где зарождался Серебряный век русской культуры.

Завсегдатаи

Среди завсегдатаев «Бродячей собаки» были поэты и деятели культуры, которые тогда только начинали свой творческий путь: Маяковский, Ахматова, Блок, Юрьев, Вертинский, Мандельштам и другие. Формальным поводом для закрытия «Собаки» послужила нелегальная в военное время продажа алкоголя. В годы Великой Отечественной войны в подвале бывшей «Собаки» располагалось бомбоубежище. Возрождение кафе в историческом месте произошло в 2001 году на волне интереса к дореволюционной эпохе.