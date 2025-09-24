Памятник Василию Агапкину и Илье Шатрову 21 июня 2015 год в Тамбове был открыт памятник двум композиторам, в разное время жившим в этом городе и создавшим бессмертные музыкальные произведения На чтение: 1 минута

21 июня 2015 год в Тамбове был открыт памятник двум композиторам, в разное время жившим в этом городе и создавшим бессмертные музыкальные произведения. Это памятник Василию Агапкину, написавшему марш «Прощание славянки» и Илье Шатрову, автору «На сопках Маньчжурии».

Инициатива на создание памятника поступила от Российского военно-исторического общества и была поддержана администрацией Тамбовской области.

Авторами монументальной композиции по результатам конкурса стали скульптор Александр Миронов и архитектор Вадим Фролов.

Памятник представляет собой композицию из бронзовых фигур Василия Агапкина и Ильи Шатрова в военной форме, установленных на гранитных постаментах, которые разделяет гранитная стела, олицетворяющая гранитный лист, с выгравированными на нем строками марша «Прощание славянки» и вальса «На сопках Маньчжурии». В центральной части стелы расположен бронзовый тамбуршток — символ военного дирижёра. На отдельно стоящем постаменте, перед композицией, расположены барабан и духовые инструменты. Высота памятника 6,5 метров, масса — 7 тонн.

Василий Иванович Агапкин родился в 1883 году в Рязанской губернии. Благодаря своему идеальному музыкальному слуху, он уже к 14-ти годам лучшим солистом-кларнетистом полка. В 1906 году был призван на военную службу, в 16-й драгунский Тверской полк, стоявший под Тифлисом. В декабре 1909 года, по окончании срока службы, Агапкин оказался в Тамбове, где служил штаб-трубачом в 7 запасном кавалерийском полку, а с 1911 года стал еще заниматься с классом медных духовых в Тамбовском музыкальном училище.

Марш «Прощание славянки» 28-ми летний Василий Агапкин написал в 1912 году, находясь на расстоянии от событий, которым было посвящено произведение, о событиях Первой Балканской войны 1912-1913 годов. композитор знал по воспоминаниям ветеранов.

Произведение быстро стало популярным. Трогательная мелодия, запоминающийся мотив и необычность марша, написанного в миноре, трогает души слушателей и по сей день. Марш «Прощание славянки» – символ проводов. За границей «Прощание славянки» – одно из самых узнаваемых музыкальных эмблем Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. В наши дни марш стал официальным гимном Тамбовской области. Под его исполнение ежедневно уходят и приходят поезда на тамбовский вокзал.

На историческом параде 1941 года и на Параде Победы 1945 года Василий Агапкин лично дирижировал сводным оркестром на Красной площади.

Илья Алексеевич Шатров родился в 1879 году в Воронежской губернии. В 1893 году определён воспитанником во взвод трубачей Гродненского гусарского лейб-гвардии полка, где научился играть на барабане и трубе. Затем был принят на учёбу в Варшавский музыкальный институт.

После окончания института в 1903 году принял насчитывающую около шестидесяти музыкантов музыкальную команду Мокшанского резервного батальона в Пензенской губернии. С началом русско-японской войны полк отправлен на Дальний Восток.

Вальс «На сопках Маньчжурии» написан Ильей Шатровым в память о Маньчжурских событиях на Русско-Японской войне 1904–1905 года. Это посвящение погибшим солдатам 214 Мокшанского пехотного полка.

В феврале 1905 года Мокшанский полк 11 суток вел кровопролитное сражение с японцами при Мукдене и Ляояне. Музыканты, полковой оркестр под управлением капельмейстера Ивана Алексеевича Шатрова, вместе с армией попали в окружение на 12 суток. В этот трагический момент заиграл полковой оркестр, которым дирижировал Иван Шатров. Марши сменялись маршами, и музыка помогла прорвать кольцо. Из музыкантов осталось в живых только 7 человек.