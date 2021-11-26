КОМИССАРЖЕВСКИЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
Российский режиссёр, художник и теоретик театра, переводчик, педагог.
Сын Ф.П. Комиссаржевского, брат В.Ф. Комиссаржевской. Воспитывался в Санкт-Петербургском кадетском корпусе, позднее получил архитектурное образование. В 1906-1909 годах в Драматическом театре, организованном Комиссаржевской в Санкт-Петербурге (Комиссаржевский - пайщик театра, переводчик шедшей здесь западной драматургии, заведующий постановочной частью, режиссёр). Поставил спектакли: «Бесовское действо» А.М. Ремизова (1907 год), «Чёрные маски» Л.Н. Андреева (1908 год, совместно с А.П. Зоновым), «Праматерь» Ф. Грильпарцера (1909 год, совместно с А.Н. Бенуа), «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони (1909 год) и др. В режиссёрских работах этого периода ощущались стремление Комиссаржевского сохранить верность первоначальным декларациям символизма и, несмотря на полемику с В.Э. Мейерхольдом, зависимость от эстетики его спектаклей. Сотрудничал с Н.Н. Евреиновым (в 1909 году организовал вместе с ним пародийный «Весёлый театр для пожилых детей»).
В 1910 году Комиссаржевский переехал в Москву. В 1910-1913 годах работал в Театре Незлобина, в Малом театре. В комедийном репертуаре («Не было ни гроша, да вдруг алтын» А.Н. Островского, «Мещанин-дворянин» по комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», «Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Лекарь поневоле» Мольера, и др.) находили отражение стилизаторские, традиционалистские тенденции, преобладали зрелищность, празднично-игровое начало. Философский смысл пьесы Комиссаржевский стремился раскрыть в спектаклях «Фауст» И.В. Гёте, «Идиот» по Ф.М. Достоевскому, и др. Отводя ведущее место в театре актёру, Комиссаржевский опирался и на идеи К.С. Станиславского, особенно важны для него были проблемы актёрского перевоплощения. Аскетизм выразительных средств, внутренняя сосредоточенность и эмоциональная приподнятость актёрского существования, подчинённость единому ритму, цветовая и световая партитура, направленные на создание определённой атмосферы, призваны были раскрывать «вечное во временном».
В 1910 году совместно с В.Г. Сахновским создал в Москве школу-студию, на основе которой в 1914 году организовал Театр имени В.Ф. Комиссаржевской. Среди постановок: «Димитрий Донской» В.А. Озерова (с В.Г. Сахновским), «Гимн Рождеству» по Ч. Диккенсу (обе 1914 год), «Каждый человек» (моралите XV века), «Ночные пляски» Ф.К. Сологуба (с Зоновым), «Выбор невесты» Э.Т.А. Гофмана (с Сахновским), «Проклятый принц» А.М. Ремизова (с Зоновым), «Скверный анекдот» по Достоевскому (все 1915 год), «Майская ночь» по Н.В. Гоголю (с Зоновым), «Электра» Г. Гофмансталя (обе 1916 год), «Лизистрата» Аристофана, «Пан» Ш. ван Лерберга (с Сахновским, обе 1917 год). Публиковал статьи о театральном искусстве в журналах «Студия», «Маски» и др., серьёзно изучал современную философию и психологию; большое влияние на него оказал интуитивизм А. Бергсона. Как оперный режиссёр, Комиссаржевский ставил спектакли в Опере С.И. Зимина («Князь Игорь» А.П. Бородина, 1915 год; «Клара Милич» А.Д. Кастальского по мотивам повести И.С. Тургенева, 1916 год; «Орестея» С.И. Танеева по трагедии Эсхила, 1917 год), в Большом театре («Борис Годунов» М.П. Мусоргского, 1918 год) и др.
Стремясь воспитать синтетического актёра, Комиссаржевский в 1918 году открыл в Москве Театр-студию при Художественно-просветительном совете рабочих организаций (театр ХПСРО) спектаклем «Похищение из сераля» В.А. Моцарта (совместно с В.М. Бебутовым). В сезон 1918/1919 годов осуществил постановки: «Брак поневоле» Мольера, «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова, «Паяцы» Р. Леонкавалло, и др. Одна из самых значительных работ здесь - спектакль «Буря» У. Шекспира (с Бебутовым, 1919 год) в конструктивистском оформлении самих постановщиков. С 1919 года (с перерывами) в Великобритании (первые работы - опера «Князь Игорь» Бородина в «Ковент-Гарден» и «Сестра Беатриса» М. Метерлинка в Русском обществе музыкального и драматического искусства). В сезон 1922/1923 годов работал в Нью-Йорке в театре «Гилд» («Благовещение» П. Клоделя, «Счастливчик» А. Милна, «Пер Гюнт» Г. Ибсена), в 1923 году - в Париже, в Театре Елисейских Полей («Дуэнья» Р.Б. Шеридана, опера «Золотой петушок» Римского-Корсакова, и др.).
В 1925-1936 годах с участием актёров Дж. Гилгуда, П. Эшкрофт, Э. Эванс и др. поставил в Лондоне пьесы А. П. Чехова «Иванов» (1925 год), «Дядя Ваня» (1926 год), «Три сестры» (1926 год), «Чайка» (1936 год), обогатив английский театр новым представлением об этом драматурге. В 1931 году в театре «Летучая мышь» под руководством Н.Ф. Балиева (Париж) осуществил постановку «Пиковой дамы» по А.С. Пушкину, завоевавшую огромную популярность. В 1930-х годах в Шекспировском мемориальном театре (город Стратфорд-апон-Эйвон) ставил по пьесам Шекспира спектакли, продолжавшие линию философского театра («Венецианский купец», 1932 год; «Макбет», 1933 год; «Король Лир», 1936 год).
С 1939 года в США. Среди постановок: «Джордж Симпл» (фарс по пьесе «Жорж Данден» Мольера, 1940 год), «Гроза» Островского (1942 год), «Преступление и наказание» по Достоевскому (1947 год), «Цимбелин» Шекспира (1950 год). Работал в «Нью-Йорк сити опере» («Князь Игорь» Бородина, «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева, оба 1945 год; «Аида» Дж. Верди, «Дон Жуан» Моцарта, «Пелеас и Мелизанда» К. Дебюсси, все 1948 год; «Сказки Гофмана» Оффенбаха, 1949 год; «Сказание о граде Китеже», «Золотой петушок» Римского-Корсакова, оба 1952 год). Комиссаржевский часто выступал как художник в своих спектаклях, серьёзно занимался историей костюма. Среди учеников Комиссаржевского в 1910-1920-х годах: М.И. Бабанова, В.В. Барсова, И.В. Ильинский, А.П. Кторов, М.И. Жаров, А.Я. Закушняк, А.М. Мессерер, В.Ф. Зайчиков. В конце 1920-1930-х годах преподавал в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, в 1940-х годах - в Йельском университете (поставил здесь спектакль «Вишнёвый сад» Чехова, 1941 год).
Сочинения:
Театральные прелюдии. М., 1916;
Творчество актера и теория Станиславского. П., [1916];
Myself and the theatre. L., 1929;
The costume of the theatre. L., [1931];
The theatre and a changing civilisation. L., [1935];
Я и театр. М., 1999; История костюма. М., 2005.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.