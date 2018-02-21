Когда Россия впервые посмотрела кино? Среди знаменитых фраз, сказанных Лениным, есть и такая: «…вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино». Действительно, более 120 лет тема кино не сходит с первых полос газет и журналов. Но вернемся к самому началу. Братьям Люмьер, придумавшим кино, стало тесно в Европе, и они на своем знаменитом «поезде» прибыли в Россию. И началось… 16 мая 1896 года в саду «Аквариум» в Петербурге состоялись первые кинопоказы. До шедевров мировой классики было еще очень далеко, но и такие произведения, как «Выход рабочих с завода Люмьер», «Разрушение стены» и «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», потрясли многих зрителей... На чтение: 1 минута

Среди знаменитых фраз, сказанных Лениным , есть и такая: «…вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино». Действительно, более 120 лет тема кино не сходит с первых полос газет и журналов. Но вернемся к самому началу. Братьям Люмьер, придумавшим кино, стало тесно в Европе, и они на своем знаменитом «поезде» прибыли в Россию. И началось…

16 мая 1896 года в саду «Аквариум» в Петербурге состоялись первые кинопоказы. До шедевров мировой классики было еще очень далеко, но и такие произведения, как «Выход рабочих с завода Люмьер», «Разрушение стены» и «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», потрясли многих зрителей до шокового состояния.

Сам сад «Аквариум» навсегда вошел в историю петербургско-ленинградского кино не только как место первого киносеанса: на этой территории уже более 70 лет находится киностудия «Ленфильм».

В 1897 году в Москве открылся первый стационарный «Электрический кинотеатр». Правда, славу ему принесли не фильмы, а удобные кресла и граммофон.

«Киношные» удовольствия были не из дешевых. Места в первом ряду стоили по рублю, а самые дешевые – 35 копеек. Для сравнения: пуд пшеничной муки стоил 30–40 копеек.

Первые двенадцать лет фильмы в репертуаре российских кинотеатров были только импортные, но вот наступил 1908 год, и 28 октября на экраны вышел первый восьмиминутный отечественный фильм «Понизовая вольница». Снял его режиссер Владимир Ромашков по мотивам русской народной песни о Стеньке Разине. Первым полнометражным художественным фильмом, вошедшим в золотой фонд мирового кинематографа, стал в 1925 году «Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна.

Среди первых зрителей в саду «Аквариум» оказался и отставной офицер Александр Ханжонков, который решил посвятить себя высокому искусству кино. Именно он превратил балаган в настоящее искусство, создал первую кинофабрику в России, открыл ряд кинотеатров. Именно с его легкой руки наши соотечественники занялись производством научно-популярных, документальных и мультипликационных фильмов.