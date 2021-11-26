КАРСАВИНА ТАМАРА ПЛАТОНОВНА

Русская балерина.

Биография и творчество

Отец – балетный танцовщик Платон Константинович Карсавин, мать – Анна Иосифовна Хомякова, состояла в родстве со славянофилом Алексеем Хомяковым . У Тамары был старший брат Лев , в будущем известный философ и историк. Семья Карсавиных была очень интеллигентной, а дети образованными и начитанными.

С 1894 года девочка училась балетному мастерству в Императорском театральном училище столицы, была ученицей П.А. Гердта, А.А. Горского, Э. Чеккетти. Выпустившись в 1902 году, Тамара поступила на службу в Мариинский театр . Ее дебют на знаменитой сцене состоялся в па-де-де балета «Жавотта». Через два года Карсавина перешла из кордебалета во вторые танцовщицы. В 1906 году балерина выступала в партии Царь-девицы в постановке «Конек-горбунок», в 1907-м стала первой танцовщицей. Тогда началось ее сотрудничество с хореографом М.М. Фокиным, первым его балетом для нее стала «Шопениана» 1907 года. Поначалу все внимание постановщик уделял приме Анне Павловой (не очень любившей Тамару в отличие от Матильды Кшесинской ), Карсавина же участвовала только в отдельных партиях, однако с 1910 года последняя стала примой театра, исполнявшей главные роли во многих классических балетах. Ее основным партнером на сцене был Вацлав Нижинский , вместе они танцевали в «Жизели», «Карнавале», «Петрушке», «Призраке розы», «Дафнисе и Хлое», «Играх», став одним из лучших сценических дуэтов. Танцевала Тамара Платоновна и с самим Фокиным, продолжавшим выступать в Мариинке несмотря на работу хореографа.

В составе труппы театра Карсавина много гастролировала, в 1906 году посетив многие русские города, в 1908-1910 годах побывав в Богемии, Италии, Англии, Германии и Бельгии, а в 1913 году выступив в Южной Америке в составе труппы «Русских сезонов» .

Балерина, как сам Фокин и ее партнер Нижинский, активно сотрудничала со знаменитым балетом Сергея Дягилева с 1909 года. Она стала, наряду с Анной Павловой, одной из главных танцовщиц «Русских сезонов» во Франции. Карсавина была ведущей артисткой вошедших в дягилевский репертуар постановок Фокина «Жизель», «Жар-птица», «Карнавал» (все 1910), «Петрушка» и «Призрак розы» (обе 1911), «Бабочки» (1914), постановок Л. Мясина «Треуголка» (1919), «Песнь соловья», «Женские причуды» (1920), постановке Б. Романова «Трагедия Саломеи» (1913), постановке Нижинского «Ромео и Джульетта» (1926). Сама считала своей лучшей партией Шамаханскую царицу из фокинского «Золотого петушка» (1914). Кроме этого, Тамара Платоновна участвовала в спектаклях «Пир», «Сильфиды», «Клеопатра», «Нарцисс», «Ориенталии», «Синий бог» и др. Карсавина была одной из красивейших и обаятельнейших русских балерин, она была мастером нюансов и жестов, ее движения были невероятно пластичны и грациозны. «Русские сезоны» прославили ее во всем мире, среди поклонников творчества Тамары были Огюст Роден , Сен-Санс, Жан Кокто, Марсель Пруст. Ее портреты писали такие художники, как Л. Бакст, М. Добужинский, В. Серов, З. Серебрякова. Поэты посвящали приме свои произведения (например, А. Ахматова ). В 1914 году был даже опубликован художественно-поэтический сборник «Букет для Карсавиной» с посвящениями ей. Многие были влюблены в балерину, тот же Михаил Фокин несколько раз делал ей предложение руки и сердца. Однако Карсавина выбрала в мужья дворянина и также поклонника балета Василия Мухина.

Военные 1914-1918 годы стали временем перерыва в европейских гастролях примы. В 1913 году балерина познакомилась с английским дипломатом в Петербурге Генри Брюсом. Она оставила мужа, а в 1916 году родила Генри сына Никиту. Через два года пара сочеталась браком. Тогда же Карсавина в последний раз вышла на сцену родной Мариинки в балете «Баядерка», после чего вместе с семьей уехала в эмиграцию в Лондон.

За рубежом ее танцевальная карьера продолжилась. Тамара Платоновна выступала в театрах Англии, Франции и Италии, до конца 1920-х годов успешно работала с «Русскими сезонами» Дягилева. В 1920-е участвовала в некоторых немых кинокартинах (например, «Путь к силе и красоте» 1925 года). В 1930 году в Лондоне была опубликована книга ее мемуаров «Театральная улица». В следующем году блестящая балерина окончила свою танцевальную карьеру, последующие 25 лет была вице-главой Королевской академии танца в Лондоне. Также участвовала как консультант в английских постановках балетов Фокина, вела занятия по актерскому мастерству.

Великая артистка балета скончалась в 93-летнем возрасте весной 1978 года. Погребена на лондонском кладбище Хампстед рядом с супругом Генри Брюсом.