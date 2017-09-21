Как Париж полюбил русское искусство Русское искусство радовало и продолжает радовать благодарных зрителей по всему миру. На чтение: 2 минуты

Русское искусство радовало и продолжает радовать благодарных зрителей по всему миру. Так было в период холодной войны, так происходит и сегодня, когда нашу страну особенно невзлюбили на Западе и обложили всевозможными санкциями. А зародилась любовь европейцев к русскому искусству благодаря Сергею Павловичу Дягилеву.

Конец XIX и начало XX века в искусстве принято считать серебряным веком. Медленно исчезает стабильность 1880-х годов, и ей на смену приходит напряженность из-за грядущих перемен, ожидание чего-то, способного внести коренные изменения в общественное сознание. Эти ощущения возникали как у политиков, так и у творческой интеллигенции. Активно шел поиск новых форм самовыражения личности в литературе, живописи и т. д.

Сергей Павлович Дягилев был наиболее ярким представителем того времени. Наши современники могут назвать его талантливым администратором, продюсером, антрепренером, устроителем выставок и всевозможных художественных акций – все эти определения подходят, чтобы описать его деятельность. Но главное – это его служение русской культуре. Сергей Павлович сближал все, что существовало самостоятельно: творчество разных художников, артистов и музыкантов, Россию и Запад, прошлое и настоящее. Более двадцати лет он активно занимался продвижением русской культуры и искусства за границей.

Дягилев соединял в себе несколько личностей с различными талантами. В свое время он сказал Жану Кокто: «Удиви меня». Именно эта фраза не только прекрасно характеризует образ импресарио, но и дает главное представление о «Русских сезонах». Ключевая идея – это их вечная новизна.

Свою основную деятельность по пропаганде русского искусства Дягилев начал в 1906 году. Именно тогда и в последующем 1907-м им были организованы выставки русских художников в Париже, Берлине, Монте-Карло, Венеции. Европа по-настоящему узнала работы Бенуа, Добужинского, Ларионова, Рериха, Врубеля и других.

Начинания Дягилева поддержала и русская художественная интеллигенция, а в 1907 году прошли первые исторические концерты артистов оперы и балета в Париже. В числе первых состоялось пять симфонических концертов под общим названием «Исторические русские концерты». Многие парижане впервые познакомились с музыкальными сокровищами России. Русскую музыку от М. И. Глинки до А. Н. Скрябина представляли С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин, Н. А. Римский-Корсаков и другие.

Для дебюта была выбрана опера «Борис Годунов» Мусоргского. Успех был ошеломительным, что и позволило начать проводить ежегодно знаменитые «Русские сезоны» в Париже.

С 1909 года в репертуар «Русских сезонов», наряду с оперными спектаклями, вошли и балеты. Первыми были показаны балеты М. М. Фокина, ранее поставленные в Петербурге: «Павильон Армиды» (художник А. Н. Бенуа), «Половецкие пляски» (художник Н. К. Рерих), «Сильфиды» («Шопениана») на музыку Шопена, «Клеопатра» («Египетские ночи») Аренского (художник Л. С. Бакст) и дивертисмент «Пир» на музыку Глинки, Чайковского, Глазунова, Мусоргского. Балетная труппа состояла из артистов петербургского Мариинского и московского Большого театров.

Уже с 1910 года «Русские сезоны» проходили без оперы, а в 1911 году Дягилев принял решение о создании постоянной труппы, которая окончательно сформировалась к 1913 году и получила название «Русский балет Дягилева».

Постепенно проведение «сезонов» сошло на нет. Сергей Павлович от них отказался, заменив их своей новой труппой. «Штаб-квартирой» труппы стало Монако, откуда артисты ездили на гастроли по всей Европе (а однажды отправились выступать в США).

После «Русских сезонов» наше искусство в Европе стало очень модным. В годы Первой мировой войны здесь стали увлекаться даже русским народным костюмом. Показателен факт, что когда выходила замуж английская принцесса, она была одета в русский кокошник и платье, выполненное в русских фольклорных традициях.

В Россию Сергей Павлович уже не вернулся. Он умер в возрасте 57 лет в Венеции. Человека, дело которого было известно всему миру, хоронили скромно и лишь самые близкие друзья.

«Дягилев сделал три вещи: он открыл Россию русским, открыл Россию миру; кроме того, он показал мир, новый мир – ему самому», – писал о нем его современник Фрэнсис Стейгмюллер. Сергей Павлович действительно показал миру Россию – такую, какой он знал ее сам.

Сегодня дело Дягилева продолжается. В лучших концертных залах Парижа по-прежнему аншлаги, когда приезжает труппа Большого или Мариинского театров. Билеты раскупаются за два-три месяца до начала гастролей. А на выставки произведений искусства из коллекций Эрмитажа, Русского музея или других российских музеев выстраиваются километровые очереди…