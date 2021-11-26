ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ - русский по­эт, кри­тик, фи­ло­лог, ис­то­рик.

Сын мел­ко­го чи­нов­ни­ка. По за­вер­ше­нии двух кур­сов ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Мо­с­ков­ско­го университета уе­хал в Бер­лин, где окон­чил университет (1891 год) и, за­ни­ма­ясь под руководством О. Гирш­фель­да и Т. Мом­мзе­на , на­чал ра­бо­ту над дис­сер­та­ци­ей о римских от­ку­пах. С же­ной и до­че­рью по­дол­гу жил во Фран­ции, Ита­лии, где в 1894 году по­зна­ко­мил­ся с Л. Д. Швар­са­лон (1866-1907 годы; как пи­са­тель­ни­ца из­вест­на под псевдонимом Зи­новь­е­ва-Ан­ни­бал), ра­ди ко­то­рой ос­та­вил се­мью (всту­пил с ней в брак в 1899 году). Ски­та­ния по Ев­ро­пе (Гер­ма­ния, Фран­ция, Швей­ца­рия, Ита­лия, Анг­лия, Гре­ция) не по­зво­ли­ли Иванову сис­те­ма­ти­че­ски за­ни­мать­ся нау­кой и за­щи­тить на­пи­сан­ную по-ла­ты­ни дис­сер­та­цию (опубликована в 1910 году).

С 1898 года в пе­рио­ди­ке эпи­зо­ди­чески пе­ча­та­лись сти­хи Иванова. Пер­вый сбор­ник сти­хов - «Корм­чие звёз­ды» (1903 год): за­дан­ная уже в за­гла­вии сим­во­ли­ка стран­ст­вия, на­прав­ляе­мо­го выс­шей си­лой, про­яви­лась так­же в мно­го­численных ми­фо­ло­гических и ис­то­ри­ко-куль­тур­ных ал­лю­зи­ях, про­ни­зы­ваю­щих сти­хо­тво­ре­ния сбор­ни­ка. Боль­шин­ст­во кри­ти­ков, от­ме­тив свое­об­раз­ную сти­ли­сти­ку (на­сы­щен­ность сла­вя­низ­ма­ми и др.) и об­щую эру­ди­цию ав­то­ра, не осоз­на­ли смы­сло­вую цель­ность кни­ги; вы­со­кую оцен­ку ей да­ли лишь сим­во­ли­сты, в пер­вую оче­редь Д. С. Ме­реж­ков­ский и В. Я. Брю­сов. С 1904 года Иванов - по­стоян­ный ав­тор журнала «Ве­сы»; сим­во­лист­ское издательство «Скор­пи­он» вы­пус­ти­ло его по­этический сборник «Про­зрач­ность» (1904 год). В 1903 году Иванов чи­тал лек­ци­он­ный курс по исто­рии дио­ни­сий­ских куль­тов в па­риж­ской Выс­шей шко­ле об­щественных на­ук (опубликован в 1904-1905 годах под за­гла­вия­ми «Эл­лин­ская ре­ли­гия стра­даю­ще­го бо­га» и «Ре­ли­гия Дио­ни­са»), в ко­то­ром собственные фи­ло­ло­гические шту­дии ста­ли от­прав­ной точ­кой для ре­лигиозно-фи­лософских ис­ка­ний ав­то­ра, уже дол­гое вре­мя на­хо­див­ше­го­ся в диа­ло­ге с идея­ми Ф. Ниц­ше. Иванов по­ла­гал, что Ниц­ше, «воз­вра­тив­ший ми­ру Дио­ни­са», «по­нял дио­ни­сий­ское на­ча­ло как эс­те­ти­че­ское» («Ниц­ше и Дио­нис», 1904 год), не су­мев оце­нить его религиозный смысл и не за­ме­тив род­ст­ва ме­ж­ду дио­ни­сий­ст­вом и хри­сти­ан­ст­вом.

Ле­том 1905 года Иванов пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, где его квар­ти­ра, по­лу­чив­шая название «баш­ни» (на­хо­ди­лась в верх­нем эта­же до­ма по улице Тав­ри­че­ской, 25), ста­ла од­ним из главных цен­тров ин­тел­лек­ту­аль­ной жиз­ни обе­их сто­лиц. В этот пе­ри­од Иванов - один из ве­ду­щих тео­ре­ти­ков русского сим­во­лиз­ма; его про­грамм­ные ста­тьи пе­ча­та­ют­ся в журнале «Зо­ло­тое ру­но». Тео­ре­тические идеи Иванова 1900-х годов на­шли вы­ра­же­ние в сборнике ста­тей «По звёз­дам» (1909 год). От­вер­гая пер­во­на­чаль­ное уст­рем­ле­ние ев­ропейского сим­во­лиз­ма к замк­ну­то­сти в гра­ни­цах еди­нич­ной лич­но­сти, Иванов раз­ви­вал идею пре­одо­ле­ния ин­ди­ви­дуа­лиз­ма, вос­хо­ж­де­ния к «мис­ти­че­ской со­бор­но­сти», дос­ти­гае­мо­го си­лой искусства как «все­на­род­но­го ми­фо­твор­че­ст­ва» («О ве­сё­лом ре­мес­ле и ум­ном ве­се­лии», 1907 год).

По­сле смер­ти же­ны (1907 год) Иванов пе­ре­жил ув­лече­ние ок­культ­ны­ми прак­ти­ка­ми, уси­лив­ши­ми его убе­ж­дён­ность в пра­во­те собственных тео­рий те­ур­гического пре­об­ра­же­ния дей­ст­ви­тель­но­сти; выс­шей сту­пе­нью ху­дожественного твор­че­ст­ва он при­зна­вал «реа­ли­сти­че­ский сим­во­лизм», к ко­то­ро­му от­но­сил твор­че­ст­во Дан­те, И. В. Гё­те, А. С. Пуш­ки­на, Ф. И. Тют­че­ва, Ф. М. Дос­то­ев­ско­го. В конце 1900-х годов стре­мил­ся к ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию сво­их идей, соз­дав «По­эти­че­скую ака­де­мию» (впо­след­ст­вии «Общество рев­ни­те­лей ху­до­же­ст­вен­но­го сло­ва»). Пре­тен­дуя на роль ве­ду­щей фи­гу­ры в журнале «Апол­лон», стал од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Хри­сти­ан­ской сек­ции Ре­лигиозно-фи­лософского общества, про­фес­со­ром Выс­ших жен­ских кур­сов Н. П. Рае­ва.

Сре­ди его слу­ша­те­лей - А. А. Ах­мато­ва, Н. С. Гу­ми­лёв, О. Э. Ман­дель­штам, В. В. Хлеб­ни­ков, А. Н. Тол­стой. В статье «За­ве­ты сим­во­лиз­ма» (1910 год) Иванов дал окон­чательные фор­му­ли­ров­ки сво­их пред­став­ле­ний о ро­ли это­го дви­же­ния в русской литературе и о его внутренней эво­лю­ции. Зна­че­ние Иванова как по­эта бы­ло осоз­на­но боль­шин­ст­вом чи­та­те­лей по­сле по­яв­ле­ния со­б­ра­ния сти­хов «Cor ardens» («Пла­ме­нею­щее серд­це», т. 1-2, 1911-1912 годы) и сборника «Леп­та. Неж­ная тай­на» (1912 год): бла­го­при­ят­ную кри­тическую ре­ак­цию обу­сло­ви­ло пре­об­ла­да­ние «об­ще­по­нят­ных» сти­хов, от­кры­то ли­ри­че­ских или свя­зан­ных с со­бы­тия­ми со­вре­мен­но­сти; за ка­жу­щей­ся хо­лод­но­стью и кри­сталь­ной замк­ну­то­стью фор­мы уга­ды­ва­ет­ся тра­гизм лич­ных пе­ре­жи­ва­ний.

В 1913-1917 годах Иванов об­ра­щал­ся пре­имущественно к ре­лигиозно-фи­лософской пуб­ли­ци­сти­ке (сборники ста­тей «Бо­роз­ды и ме­жи», 1916 год; «Род­ное и все­лен­ское», 1917 год), в цен­тре ко­то­рой - судь­ба Рос­сии в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны. Пе­ре­жи­ва­ния конца 1917 года на­шли от­ра­же­ние в тра­гическом по­этическом цик­ле «Пес­ни смут­но­го вре­ме­ни». Иванов уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Народного ко­мис­са­риа­та по про­све­ще­нию и Про­лет­куль­та. Опуб­ли­ко­вал отдельными из­да­ния­ми по­эму «Мла­ден­че­ст­во» (1918 год) и тра­ге­дию «Про­ме­тей» (1919 год); ши­ро­кой из­вест­но­стью поль­зо­вал­ся цикл «Зим­ние со­не­ты» (1922 год) на современные те­мы. По­сле смер­ти в 1920 году треть­ей же­ны (пад­че­ри­цы Иванова, В. К. Швар­са­лон) пе­ре­ехал в Ба­ку, где был про­фес­со­ром университета, из­дал книгу «Дио­нис и пра­дио­ни­сий­ст­во» (1923 год). Вни­ма­ние рус­ской, а впо­след­ст­вии и за­ру­беж­ной ау­ди­то­рии при­влек­ла книга «Пе­ре­пис­ка из двух уг­лов» (1921 год), со­став­лен­ная из пе­ре­пис­ки И. и М. О. Гер­шен­зо­на: диа­лог о судь­бах куль­ту­ры в эпо­ху ре­во­лю­ций стал от­прав­ной точ­кой для многих фи­лософских шту­дий его со­вре­мен­ни­ков.

С 1924 года жил в Ита­лии, ку­да уе­хал по ко­ман­ди­ров­ке Нар­ком­про­са. В 1926 году при­сое­ди­нил­ся к ка­то­лической церк­ви, ого­во­рив осо­бую собственную по­зи­цию. Пре­по­да­вал в Па­вии и Ри­ме. На немецком языке из­дал кни­гу о Ф. М. Дос­то­ев­ском («Dostojewskij», 1932 год). По­этическое твор­че­ст­во итальянского пе­рио­да («Рим­ские со­не­ты», 1924 год; «Рим­ский днев­ник 1944 го­да») бы­ло со­б­ра­но в по­смерт­но из­дан­ной книга «Свет ве­чер­ний» (1962 год). По­след­ней при­жиз­нен­ной по­этической кни­гой Иванова ста­ла ме­ло­пея «Че­ло­век» (1915-1919 годы; опубликована в 1939 году): слож­ность её фор­маль­но­го строе­ния и об­раз­ной сис­те­мы от­ра­зи­ла, по за­мыс­лу Иванова, слож­ность ду­хов­ной жиз­ни че­ло­ве­ка как Бо­жье­го тво­ре­ния. С конца 1920-х годов и до кон­ца жиз­ни Иванов ра­бо­тал над гран­ди­оз­ной про­заи­че­ской «По­ве­стью о Све­то­ми­ре ца­ре­ви­че», ко­то­рая долж­на бы­ла под­вес­ти итог его ху­дожественным и ис­то­рио­соф­ским ис­ка­ни­ям (аде­к­ват­ность её за­вер­ше­ния, вы­пол­нен­но­го О. А. Шор, под­вер­га­ет­ся со­мне­ни­ям).