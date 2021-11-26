ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ - русский поэт, критик, филолог, историк.
Сын мелкого чиновника. По завершении двух курсов историко-филологического факультета Московского университета уехал в Берлин, где окончил университет (1891 год) и, занимаясь под руководством О. Гиршфельда и Т. Моммзена, начал работу над диссертацией о римских откупах. С женой и дочерью подолгу жил во Франции, Италии, где в 1894 году познакомился с Л. Д. Шварсалон (1866-1907 годы; как писательница известна под псевдонимом Зиновьева-Аннибал), ради которой оставил семью (вступил с ней в брак в 1899 году). Скитания по Европе (Германия, Франция, Швейцария, Италия, Англия, Греция) не позволили Иванову систематически заниматься наукой и защитить написанную по-латыни диссертацию (опубликована в 1910 году).
С 1898 года в периодике эпизодически печатались стихи Иванова. Первый сборник стихов - «Кормчие звёзды» (1903 год): заданная уже в заглавии символика странствия, направляемого высшей силой, проявилась также в многочисленных мифологических и историко-культурных аллюзиях, пронизывающих стихотворения сборника. Большинство критиков, отметив своеобразную стилистику (насыщенность славянизмами и др.) и общую эрудицию автора, не осознали смысловую цельность книги; высокую оценку ей дали лишь символисты, в первую очередь Д. С. Мережковский и В. Я. Брюсов. С 1904 года Иванов - постоянный автор журнала «Весы»; символистское издательство «Скорпион» выпустило его поэтический сборник «Прозрачность» (1904 год). В 1903 году Иванов читал лекционный курс по истории дионисийских культов в парижской Высшей школе общественных наук (опубликован в 1904-1905 годах под заглавиями «Эллинская религия страдающего бога» и «Религия Диониса»), в котором собственные филологические штудии стали отправной точкой для религиозно-философских исканий автора, уже долгое время находившегося в диалоге с идеями Ф. Ницше. Иванов полагал, что Ницше, «возвративший миру Диониса», «понял дионисийское начало как эстетическое» («Ницше и Дионис», 1904 год), не сумев оценить его религиозный смысл и не заметив родства между дионисийством и христианством.
Летом 1905 года Иванов переехал в Санкт-Петербург, где его квартира, получившая название «башни» (находилась в верхнем этаже дома по улице Таврической, 25), стала одним из главных центров интеллектуальной жизни обеих столиц. В этот период Иванов - один из ведущих теоретиков русского символизма; его программные статьи печатаются в журнале «Золотое руно». Теоретические идеи Иванова 1900-х годов нашли выражение в сборнике статей «По звёздам» (1909 год). Отвергая первоначальное устремление европейского символизма к замкнутости в границах единичной личности, Иванов развивал идею преодоления индивидуализма, восхождения к «мистической соборности», достигаемого силой искусства как «всенародного мифотворчества» («О весёлом ремесле и умном веселии», 1907 год).
После смерти жены (1907 год) Иванов пережил увлечение оккультными практиками, усилившими его убеждённость в правоте собственных теорий теургического преображения действительности; высшей ступенью художественного творчества он признавал «реалистический символизм», к которому относил творчество Данте, И. В. Гёте, А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского. В конце 1900-х годов стремился к широкому распространению своих идей, создав «Поэтическую академию» (впоследствии «Общество ревнителей художественного слова»). Претендуя на роль ведущей фигуры в журнале «Аполлон», стал одним из руководителей Христианской секции Религиозно-философского общества, профессором Высших женских курсов Н. П. Раева.
Среди его слушателей - А. А. Ахматова, Н. С. Гумилёв, О. Э. Мандельштам, В. В. Хлебников, А. Н. Толстой. В статье «Заветы символизма» (1910 год) Иванов дал окончательные формулировки своих представлений о роли этого движения в русской литературе и о его внутренней эволюции. Значение Иванова как поэта было осознано большинством читателей после появления собрания стихов «Cor ardens» («Пламенеющее сердце», т. 1-2, 1911-1912 годы) и сборника «Лепта. Нежная тайна» (1912 год): благоприятную критическую реакцию обусловило преобладание «общепонятных» стихов, открыто лирических или связанных с событиями современности; за кажущейся холодностью и кристальной замкнутостью формы угадывается трагизм личных переживаний.
В 1913-1917 годах Иванов обращался преимущественно к религиозно-философской публицистике (сборники статей «Борозды и межи», 1916 год; «Родное и вселенское», 1917 год), в центре которой - судьба России в годы Первой мировой войны. Переживания конца 1917 года нашли отражение в трагическом поэтическом цикле «Песни смутного времени». Иванов участвовал в деятельности Народного комиссариата по просвещению и Пролеткульта. Опубликовал отдельными изданиями поэму «Младенчество» (1918 год) и трагедию «Прометей» (1919 год); широкой известностью пользовался цикл «Зимние сонеты» (1922 год) на современные темы. После смерти в 1920 году третьей жены (падчерицы Иванова, В. К. Шварсалон) переехал в Баку, где был профессором университета, издал книгу «Дионис и прадионисийство» (1923 год). Внимание русской, а впоследствии и зарубежной аудитории привлекла книга «Переписка из двух углов» (1921 год), составленная из переписки И. и М. О. Гершензона: диалог о судьбах культуры в эпоху революций стал отправной точкой для многих философских штудий его современников.
С 1924 года жил в Италии, куда уехал по командировке Наркомпроса. В 1926 году присоединился к католической церкви, оговорив особую собственную позицию. Преподавал в Павии и Риме. На немецком языке издал книгу о Ф. М. Достоевском («Dostojewskij», 1932 год). Поэтическое творчество итальянского периода («Римские сонеты», 1924 год; «Римский дневник 1944 года») было собрано в посмертно изданной книга «Свет вечерний» (1962 год). Последней прижизненной поэтической книгой Иванова стала мелопея «Человек» (1915-1919 годы; опубликована в 1939 году): сложность её формального строения и образной системы отразила, по замыслу Иванова, сложность духовной жизни человека как Божьего творения. С конца 1920-х годов и до конца жизни Иванов работал над грандиозной прозаической «Повестью о Светомире царевиче», которая должна была подвести итог его художественным и историософским исканиям (адекватность её завершения, выполненного О. А. Шор, подвергается сомнениям).