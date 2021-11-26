ИВАНОВ-ШИЦ ИЛЛАРИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИВАНОВ-ШИЦ ИЛЛАРИОН АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский архитектор.
Учился в Санкт-Петербуржском институте гражданских инженеров (1883-1888). Изучал современную архитектуру в Германии, Австрии и Швейцарии.
С 1889 года работал в Москве в строительном отделе Московского губернского правления; с 1898 года член Строительного совета при городской управе. В 1907-1917 годах преподавал в МУЖВЗ.
Ранние проекты - в духе эклектики (Детский сиротский приют имени Мазурина, 1892-1893; Ремесленное техническое училище, 1893). В дальнейшем Иванов-Шиц выработал собственный почерк с геометрической чёткостью форм и стилизованными элементами ордера (особняк Я.А. Полякова, 1898; доходный дом А.С. Хомякова, 1898-1900).
Был последователем венского сецессиона, но использовал некоторые черты франко-бельгийского ар нуво (особняк Н.А. Терентьева, 1900-1902). Автор зданий в стиле московского модерна - Главные сберегательные кассы (1902-1907), родильного приюта Абрикосовой (1903-1906), Введенского народного дома (1903-1904).
Испытал влияние неоклассицизма (Купеческий клуб, 1907-1908; Народный университет имени А.Л. Шанявского, 1910-1912, совместно с А.Л. Эйхенвальдом).
В 1918-1926 годах архитектор Наркомфина, затем консультант ВЦСПС. С 1933 года архитектор Лечебно-санаторного управления Кремля. Оборудовал зал заседаний Верховного Совета СССР, перестроил Андреевский и Александровский залы в Большом Кремлёвском дворце. Построил несколько санаториев и больничных комплексов в Москве, Подмосковье, Крыму и на Кавказе.
Иллюстрация:
Фото А.И. Нагаева. И.А. Иванов-Шиц. Купеческий клуб в Москве (ныне Театр «Ленком»). 1907-1908. Архив БРЭ.