ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА

ИНБЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА - русская по­этес­са, про­за­ик, жур­на­лист.

Учи­лась на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете Выс­ших жен­ских кур­сов в Одес­се (1909-1910 годы; не окон­чи­ла). Де­бю­ти­ро­ва­ла как по­эт в одес­ских га­зе­тах (1910 год). В 1912-1913 годах опуб­ли­ко­ва­ла цикл ста­тей «Цве­ты на ас­фаль­те», по­свя­щён­ный ис­то­рии мо­ды (отдельное издание 2000 года). В 1914 году на­хо­дясь в Па­ри­же, из­да­ла пер­вый сборник сти­хов «Пе­чаль­ное ви­но»; в том же го­ду вер­ну­лась в Рос­сию. Ран­ние сти­хи Инбер (сборники «Горь­кая ус­ла­да», 1917 года, «Брен­ные сло­ва», 1922 года) от­ли­ча­ют­ся не­ко­то­рой ма­нер­но­стью, од­на­ко ис­крен­ность ин­то­на­ции, ме­ло­дич­ность спо­соб­ст­во­ва­ли их по­пу­ляр­но­сти (пес­ни на сти­хи Инбер ис­пол­ня­ла И.Я. Кре­мер, позд­нее – М.Л. Ан­ча­ров).

С 1922 года жи­ла в Мо­ск­ве. Вхо­ди­ла в со­став ЛЦК (Ли­те­ра­тур­ный центр кон­ст­рук­ти­ви­стов), вы­сту­па­ла как жур­на­лист (очер­ки о пу­те­ше­ст­вии по Бель­гии, Гер­ма­нии, Фран­ции, Гру­зии), из­да­ла сборники сти­хов «Цель и путь» (1925 год), «Сы­ну, ко­то­ро­го нет» (1927 год). Про­за Инбер 1920-х годов (сборники рас­ска­зов «Урав­не­ние с од­ним не­из­вест­ным», 1926 года, «Ло­вец ко­мет» 1927 года; ав­то­био­гра­фическая по­весть «Ме­сто под солн­цем» 1928 года), во мно­гом близ­кая сти­ли­сти­ке «юж­но­рус­ской шко­лы» (И.Э. Ба­бель, В.П. Ка­та­ев и других), на­сы­ще­на яр­кой об­раз­но­стью, ко­ло­рит­ны­ми де­та­ля­ми.

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны на­хо­ди­лась в бло­кад­ном Ле­нин­гра­де, вы­сту­па­ла по ра­дио, пе­ча­та­лась в пе­рио­ди­ке. Со­бы­тия бло­ка­ды от­ра­же­ны в по­эме «Пул­ков­ский ме­ри­ди­ан» (1942 год), днев­ни­ке «Поч­ти три го­да» (1946 год). Сре­ди мно­го­численных по­сле­во­ен­ных книг: сборник очер­ков «Три не­де­ли в Ира­не» (1946 год), сборники сти­хов «Путь во­ды» (1951 год), «Ап­рель» (1960 год), «Ан­ке­та вре­ме­ни. Из­бран­ные сти­хи» (1971 год).

Инбер из­вест­на так­же как ав­тор сти­хов и про­зы для де­тей; ей при­над­ле­жат но­вые русские либ­рет­то для опер «Тра­виа­та» Дж. Вер­ди и «Кор­не­виль­ские ко­ло­ко­ла» Р. План­ке­та; ли­те­ра­ту­ро­ведческие и ме­му­ар­ные кни­ги «Вдох­но­ве­ние и мас­тер­ст­во» (1957 год), «Стра­ни­цы дней пе­ре­би­рая…» (1967 год); пе­ре­во­ды сти­хов Т.Г. Шев­чен­ко, Ш. Пе­те­фи, И.Р. Бехе­ра, Я. Рай­ни­са, П. Элюа­ра. Государственная премия СССР (1946 год).

Сочинения:

Собр. соч.: В 4 т. М., 1965–1966.