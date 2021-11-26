ГУРО ЕЛЕНА ГЕНРИХОВНА

ГУРО ЕЛЕНА (Элеонора) ГЕНРИХОВНА - русская писательница, живописец , график.

Учи­лась в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (с 1890 года), за­ни­ма­лась жи­во­пи­сью в мас­тер­ской Я.Ф. Ци­онг­лин­ско­го (1903-1905 годы), учи­лась в Шко­ле ри­со­ва­ния и жи­во­пи­си Е.Н. Зван­це­вой (1906-1907 годы) у Л.С. Бак­ста и М.В. До­бу­жин­ско­го. Как пи­са­тель­ни­ца де­бю­ти­ро­ва­ла в 1905 году рас­ска­зом «Ран­няя вес­на». В 1908 году Гуро вме­сте с му­жем, М.В. Ма­тю­ши­ным, уча­ст­во­ва­ла в «Вы­став­ке современных те­че­ний в искусстве», по­сле ко­то­рой сбли­зи­лась с В.Д. Бур­лю­ком, Д.Д. Бур­лю­ком, В.В. Ка­мен­ским, В. Хлеб­ни­ко­вым. Бы­ла од­ним из ор­га­ни­за­то­ров общества ху­дож­ни­ков «Со­юз мо­ло­дё­жи» (1909), уча­ст­во­ва­ла (как ху­дож­ник и пи­са­тель) в од­но­именном сбор­ни­ке (1913, вме­сте с другими чле­на­ми со­дру­же­ст­ва по­этов «Ги­лея»); сти­хи и про­за Гуро бы­ли по­ме­ще­ны в фу­ту­ри­стических сборниках «Са­док су­дей» (1910, 1913).

При жиз­ни Гуро вы­шли два её сборника, вклю­чав­ших сти­хи, про­зу и пье­сы, ко­то­рые она са­ма про­ил­лю­ст­ри­ро­ва­ла: «Шар­ман­ка» (1909, совместно с Ма­тю­ши­ным), «Осен­ний сон» (1912). По­смерт­но в 1913 году был опуб­ли­ко­ван сборник «Трое», по­свя­щён­ный па­мя­ти Гуро, в ко­то­рый во­шли про­из­ве­де­ния Гуро, Хлеб­ни­ко­ва и А.Е. Кру­чё­ных, а в 1914 - сборник «Не­бес­ные верб­лю­жа­та», ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный ри­сун­ка­ми Гуро и вклю­чаю­щий фраг­мен­ты из её днев­ни­ков. Им­прес­сио­ни­стический стиль литературных про­из­ве­де­ний Гуро от­ра­зил влия­ние сим­во­ли­стов, про­зы А.М. Ре­ми­зо­ва. В сво­ём ху­дожественном твор­че­ст­ве про­шла че­рез ув­ле­че­ние нео­им­прес­сио­низ­мом . Для жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний Гуро, тра­ди­ци­он­ных в жан­ро­вом от­но­ше­нии, ха­рак­тер­но цве­то­вое экс­пе­ри­мен­та­тор­ст­во, ока­зав­шее влия­ние на часть ху­дож­ни­ков русского аван­гар­да («Чае­пи­тие», около 1910, КГ, Орёл; «Осен­ний сон», 1911, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мо­ск­ва; «Порт­рет М.В. Ма­тю­ши­на со скрип­кой», около 1912). От­кры­тия Гуро лег­ли в ос­но­ву тео­рии цве­то­ве­де­ния, раз­ра­бо­тан­ной впо­след­ст­вии Ма­тю­ши­ным. Мно­го ра­бо­та­ла в об­лас­ти гра­фи­ки, ил­лю­ст­риро­ва­ла кни­ги («Ба­буш­ки­ны сказ­ки» Жорж Санд, 1905).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Из за­пис­ных кни­жек (1908-1913 годы). СПб., 1997;

Не­бес­ные верб­лю­жа­та: Из­бран­ное. СПб., 2002.