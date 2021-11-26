ГУРО ЕЛЕНА ГЕНРИХОВНА
ГУРО ЕЛЕНА (Элеонора) ГЕНРИХОВНА - русская писательница, живописец, график.
Училась в Рисовальной школе ОПХ (с 1890 года), занималась живописью в мастерской Я.Ф. Ционглинского (1903-1905 годы), училась в Школе рисования и живописи Е.Н. Званцевой (1906-1907 годы) у Л.С. Бакста и М.В. Добужинского. Как писательница дебютировала в 1905 году рассказом «Ранняя весна». В 1908 году Гуро вместе с мужем, М.В. Матюшиным, участвовала в «Выставке современных течений в искусстве», после которой сблизилась с В.Д. Бурлюком, Д.Д. Бурлюком, В.В. Каменским, В. Хлебниковым. Была одним из организаторов общества художников «Союз молодёжи» (1909), участвовала (как художник и писатель) в одноименном сборнике (1913, вместе с другими членами содружества поэтов «Гилея»); стихи и проза Гуро были помещены в футуристических сборниках «Садок судей» (1910, 1913).
При жизни Гуро вышли два её сборника, включавших стихи, прозу и пьесы, которые она сама проиллюстрировала: «Шарманка» (1909, совместно с Матюшиным), «Осенний сон» (1912). Посмертно в 1913 году был опубликован сборник «Трое», посвящённый памяти Гуро, в который вошли произведения Гуро, Хлебникова и А.Е. Кручёных, а в 1914 - сборник «Небесные верблюжата», иллюстрированный рисунками Гуро и включающий фрагменты из её дневников. Импрессионистический стиль литературных произведений Гуро отразил влияние символистов, прозы А.М. Ремизова. В своём художественном творчестве прошла через увлечение неоимпрессионизмом. Для живописных произведений Гуро, традиционных в жанровом отношении, характерно цветовое экспериментаторство, оказавшее влияние на часть художников русского авангарда («Чаепитие», около 1910, КГ, Орёл; «Осенний сон», 1911, частное собрание, Москва; «Портрет М.В. Матюшина со скрипкой», около 1912). Открытия Гуро легли в основу теории цветоведения, разработанной впоследствии Матюшиным. Много работала в области графики, иллюстрировала книги («Бабушкины сказки» Жорж Санд, 1905).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Из записных книжек (1908-1913 годы). СПб., 1997;
Небесные верблюжата: Избранное. СПб., 2002.