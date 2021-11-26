ГУРКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

ГУРКИН (Чо­рос-Гур­кин) ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ - российский жи­во­пи­сец , ли­те­ра­тор, эт­но­граф, государственный дея­тель.

Один из пер­вых про­фес­си­ональ­ных ал­тай­ских ху­дож­ни­ков. Учил­ся в ико­но­пис­ных мас­тер­ских в Бий­ске, за­тем в Санкт.-Пе­тер­бур­ге у И.И. Шиш­ки­на (1897-1898 годы) и в АХ у А.А. Ки­се­лё­ва (1899-1905 годы). С 1905 года жил на Ал­тае. Экс­по­нент ТПХВ, АХРР, член общества «Но­вая Си­бирь» (с 1926 года) и др. Со­че­тал пле­нэ­ризм и вея­ния мо­дер­на; пи­сал эпические пей­за­жи Гор­но­го Ал­тая, оду­шев­ляя при­ро­ду в со­от­вет­ст­вии с народными по­верь­я­ми, тра­диционной куль­ту­рой ой­ро­тов [«Кам­ла­ние» («Ночь жерт­вы», 1895), «Лед­ник Гемб­ле­ра у ис­то­ков Ка­ту­ни» (1899; оба - Рес­пуб­ли­кан­ский крае­ведческий му­зей, Гор­но-Ал­тайск), «Хан-Ал­тай» (1907, Об­ла­ст­ной крае­ведческий му­зей, Томск), «Озе­ро гор­ных ду­хов» (1910, Ху­дожественный му­зей, Крас­но­ярск)].

Гуркин - ав­тор жан­ро­вых кар­тин, порт­ре­тов, этю­дов и ри­сун­ков (свыше 3000), за­пе­чат­лев­ших при­ро­ду и жи­те­лей Ал­тая, Си­би­ри, Ту­вы, Мон­го­лии (ра­бо­тал там в 1919-1925 годах). Председатель Ал­тай­ской гор­ной ду­мы (1917-1918 годы), Ка­ра­ко­рум-Ал­тай­ской ок­руж­ной упра­вы (1918). Пре­по­да­вал в ху­дожественной шко­ле в Ула­ле, ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги, в том числе учеб­ни­ки на ой­рот­ском (ал­тай­ском) язы­ке. Пуб­ли­ко­вал так­же сти­хи в про­зе («Ал­тай и Ка­тунь», 1915) и эт­но­гра­фические очер­ки. В 1937 году ре­прес­си­ро­ван, реа­би­лити­ро­ван в 1956 году.

В селе Анос (Че­маль­ский район Рес­пуб­ли­ки Ал­тай) от­крыт Му­зей-усадь­ба Гуркина (2006)

Иллюстрации:

Пейзаж Гуркина. Архив БРЭ.