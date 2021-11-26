ГУРКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
ГУРКИН (Чорос-Гуркин) ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец, литератор, этнограф, государственный деятель.
Один из первых профессиональных алтайских художников. Учился в иконописных мастерских в Бийске, затем в Санкт.-Петербурге у И.И. Шишкина (1897-1898 годы) и в АХ у А.А. Киселёва (1899-1905 годы). С 1905 года жил на Алтае. Экспонент ТПХВ, АХРР, член общества «Новая Сибирь» (с 1926 года) и др. Сочетал пленэризм и веяния модерна; писал эпические пейзажи Горного Алтая, одушевляя природу в соответствии с народными поверьями, традиционной культурой ойротов [«Камлание» («Ночь жертвы», 1895), «Ледник Гемблера у истоков Катуни» (1899; оба - Республиканский краеведческий музей, Горно-Алтайск), «Хан-Алтай» (1907, Областной краеведческий музей, Томск), «Озеро горных духов» (1910, Художественный музей, Красноярск)].
Гуркин - автор жанровых картин, портретов, этюдов и рисунков (свыше 3000), запечатлевших природу и жителей Алтая, Сибири, Тувы, Монголии (работал там в 1919-1925 годах). Председатель Алтайской горной думы (1917-1918 годы), Каракорум-Алтайской окружной управы (1918). Преподавал в художественной школе в Улале, иллюстрировал книги, в том числе учебники на ойротском (алтайском) языке. Публиковал также стихи в прозе («Алтай и Катунь», 1915) и этнографические очерки. В 1937 году репрессирован, реабилитирован в 1956 году.
В селе Анос (Чемальский район Республики Алтай) открыт Музей-усадьба Гуркина (2006)
Иллюстрации:
Пейзаж Гуркина. Архив БРЭ.