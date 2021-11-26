ГУМИЛЁВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

ГУМИЛЁВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ - русский поэт, переводчик, прозаик, критик.

Сын флот­ско­го вра­ча. Дет­ст­во про­вёл в Цар­ском Се­ле, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Тиф­ли­се. Окон­чил Цар­ско­сель­скую гим­на­зию (1906), ди­рек­то­ром ко­то­рой был И.Ф. Ан­нен­ский. 1-я пуб­ли­ка­ция - стихотворение «Я в лес бе­жал от го­родов…» (газета «Тиф­лис­ский лис­ток», 1902). В 1905 году на собственные сред­ст­ва из­дал кни­гу сти­хов «Путь кон­кви­ста­до­ров», за­ме­чен­ную В.Я. Брю­совым, ко­то­рый на­дол­го стал по­этическим учи­те­лем Гумилёва. В 1906-1908 годах жил в Па­ри­же, учил­ся в Сор­бон­не, вы­пус­кал журнал «Си­ри­ус» (1907, 3 но­ме­ра), из­дал сборник сти­хов «Ро­ман­ти­че­ские цве­ты» (1908). Ран­нее твор­че­ст­во Гумилёва раз­ви­ва­лось в рус­ле сим­во­лиз­ма под силь­ным воз­дей­ст­ви­ем ок­культ­ных тео­рий в из­ло­же­нии французских по­пу­ля­ри­за­то­ров (Па­пюс, Э. Ле­ви).

По­сле воз­вра­ще­ния в Рос­сию (1908) учил­ся в Санкт-Пе­тербургском университете (не окон­чил), со­труд­ни­чал в газете «Речь», жур­на­лах «Ве­сы», «Рус­ская мысль» и др., из­да­вал журнал «Ост­ров» (1909, 2 но­ме­ра), с осе­ни 1909 года стал дея­тель­ным со­труд­ни­ком журнала «Апол­лон» (вёл руб­ри­ку «Пись­ма о рус­ской по­эзии»). Вы­шед­шая вес­ной 1910 года книга сти­хов «Жем­чу­га», ку­да во­шли и луч­шие сти­хи из поч­ти не­из­вест­ных в Рос­сии «Ро­ман­ти­че­ских цве­тов», на дол­гие го­ды оп­ре­де­ли­ла литературную ре­пу­та­цию Гумилёва: эк­зо­ти­ка, ро­ман­тическая лю­бовь, не­сколь­ко ри­то­ри­чная ге­рои­ка сде­лались со­став­ной ча­стью чи­та­тель­ских пред­став­ле­ний о са­мом по­эте; осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись цик­лы «Озе­ро Чад» и «Ка­пи­та­ны». К это­му же вре­ме­ни от­но­сят­ся ро­ман Гумилёва с Е.И. Дмит­рие­вой (бу­ду­щей Че­ру­би­ной де Габ­ри­ак), ду­эль с М.А. Во­ло­ши­ным из-за неё (но­ябрь 1909 года), пу­те­ше­ст­вие в Абис­си­нию. 25.04.1910 года Гумилёв же­нил­ся на А.А. Го­рен­ко ( А.А. Ах­ма­то­вой ), в 1912 году ро­дил­ся их сын Л.Н. Гу­ми­лёв (раз­ве­лись в 1918 году).

С 1909 года Гумилёв тес­но об­щал­ся с Вяч.И. Ива­но­вым, одоб­рив­шим книгу «Жем­чу­га»; од­на­ко в по­ле­ми­ке 1910 года о сим­во­лиз­ме Гумилёв стал на сто­ро­ну Брю­со­ва (про­ти­во­сто­яв­ше­го Ива­но­ву и Бло­ку), от­ри­цая те­ур­ги­че­ское на­ча­ло в по­эзии. Осе­нью 1911 года ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил «Цех по­этов», внут­ри ко­то­ро­го в 1912 году сфор­ми­ро­ва­лась про­грам­ма но­во­го литературного на­прав­ле­ния - ак­ме­из­ма . Гумилёв - ав­тор од­но­го из его ма­ни­фе­стов и ря­да об­раз­цо­вых для ак­ме­из­ма сти­хов. В сборнике «Чу­жое не­бо» (1912) Гумилёв ещё про­бо­вал раз­ные ти­пы по­эти­ки, пред­ста­вил эпические и дра­ма­тические опы­ты в сти­хах; пер­вым и по­след­ним не­со­мнен­но ак­меи­сти­че­ским стал сборник «Кол­чан» (1916). В нём от­чёт­ли­во вы­де­ля­ют­ся несколько фор­маль­но не ор­га­ни­зо­ван­ных цик­лов: во­енные сти­хи, сти­хи об Ита­лии, об Аф­ри­ке и о Рос­сии.

В 1910-1911 и 1913 годах Гумилёв со­вер­шил два пу­те­ше­ст­вия в Аф­ри­ку (по­след­нее - по по­ру­че­нию Му­зея ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии Пе­тербургской Академии наук; со­б­ран­ные кол­лек­ции по­сту­пи­ли в му­зей). С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны доб­ро­воль­цем ушёл на фронт, слу­жил в улан­ских и гу­сар­ских пол­ках, два­ж­ды был на­гра­ж­дён Ге­ор­гиев­ским кре­стом , од­на­ко эк­за­ме­нов на чин корнета сдать не смог, ос­тав­шись пра­пор­щи­ком. В эти го­ды, по­ми­мо во­енных сти­хов, вы­год­но от­ли­чаю­щих­ся от мас­со­вой про­дук­ции на эту же те­му, и про­за­ических «За­пи­сок ка­ва­ле­ри­ста» (1915-1916 годы), Гумилёв на­пи­сал пье­сы «Ди­тя Ал­ла­ха» и «Гонд­ла» (обе 1916), про­дол­жал дея­тель­ность обо­зре­ва­те­ля современной по­эзии в «Апол­ло­не» и других из­да­ни­ях. Вес­ной 1917 года до­бил­ся пе­ре­во­да на Са­ло­ник­ский фронт. Че­рез Скан­ди­на­вию прие­хал в Лон­дон, от­ту­да в Па­риж, где ос­тал­ся при ко­мис­са­риа­те, от­вет­ст­вен­ном за русский экс­пе­ди­ци­он­ный кор­пус.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года года пы­тал­ся по­пасть на Пер­сид­ский или Ме­со­по­там­ский фронт, в свя­зи с чем от­пра­вил­ся в Лон­дон, а от­ту­да в апреле 1918 года - в Пет­ро­град. В эти го­ды бы­ли на­пи­са­ны тра­ге­дия «От­рав­лен­ная ту­ни­ка», ос­тав­шая­ся не­окон­чен­ной по­весть «Ве­сё­лые бра­тья», цикл сти­хов, опуб­ли­ко­ван­ный по­смерт­но под названием «К си­ней звез­де» (1923). Сти­хи 1916-1918 годов со­ста­ви­ли сборник «Кос­тёр» (1918). В Пет­ро­гра­де Гумилёв пе­ре­во­дил с раз­ных язы­ков, ра­бо­тал в издательстве «Все­мир­ная ли­те­ра­ту­ра», чи­тал лек­ции; ор­га­ни­зо­вал но­вый «Цех по­этов», вёл за­ня­тия в литературных сту­ди­ях. Со­труд­ни­чал в Сою­зе по­этов (в начале 1921 года стал пред­се­да­те­лем Пет­роградского от­де­ле­ния) и других литературных ор­га­ни­за­ци­ях. Ле­том 1921 года из­дал книгу сти­хов «Ша­тёр». В августе 1921 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в при­ча­ст­но­сти к контр­ре­во­люционному за­го­во­ру (т. н. Та­ган­цев­ское де­ло), рас­стре­лян без су­да. Во­прос об уча­стии Гумилёва в за­го­во­ре ос­та­ёт­ся не­ре­шён­ным, од­на­ко оче­вид­но, что он не уча­ст­во­вал ни в ка­ких кон­крет­ных дей­ст­ви­ях.

По­след­ний сбор­ник сти­хов Гумилёва «Ог­нен­ный столп», став­ший его выс­шим по­этическим дос­ти­же­ни­ем, вы­шел в свет, ко­гда Гумилёв уже на­хо­дил­ся в тюрь­ме. Чи­та­те­ли-со­вре­мен­ни­ки на­шли в нём пре­ж­де все­го об­лик по­эта - ры­ца­ря и вои­на, умев­ше­го «не бо­ять­ся и де­лать что на­до»; по­на­до­би­лось зна­чительное вре­мя, что­бы осоз­нать кни­гу как за­ве­ща­ние «по­эта-ви­зио­не­ра, по­эта-про­ро­ка» (сло­ва А.А. Ах­ма­то­вой). В пер­вые два го­да по­сле смер­ти Гумилёва его кни­ги про­дол­жа­ли вы­хо­дить в Советской Рос­сии, за­тем - толь­ко в из­да­тель­ст­вах русского за­ру­бе­жья; с 1986 года вновь из­да­ют­ся в Рос­сии.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Со­чи­не­ния: В 3 т. М., 1990-1991,

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы. 2-е изд. СПб., 2000.