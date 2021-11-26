ГРИГОРЬЕВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ

ГРИГОРЬЕВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец , гра­фик, сце­но­граф.

Учил­ся в Стро­га­нов­ском училище в Мо­ск­ве (1903-1907) у Д.А. Щер­би­нов­ско­го, в пе­тербургской АХ (1907-1913) у А.А. Ки­се­лё­ва и Д.Н. Кар­дов­ско­го. В 1909 году по­зна­ко­мил­ся с Д.Д. Бур­лю­ком, Н.Н. Ев­реи­но­вым и В.В. Хлеб­ни­ко­вым, примк­нул к аван­гар­ди­ст­ской груп­пе «Тре­уголь­ник», уча­ст­во­вал в её вы­став­ке «Им­прес­сио­ни­сты» (1909), так­же в вы­став­ках «То­ва­ри­ще­ст­ва не­за­ви­си­мых» (1912-1913) и других; членов общества «Мир ис­кус­ст­ва» (с 1917). Ил­лю­ст­ри­ро­вал из­да­ния по русскому фольк­ло­ру («Свя­точ­ные га­да­ния», 1910 год, и других), ри­со­вал (с 1911) для жур­на­лов «Са­ти­ри­кон», «Но­вый Са­ти­ри­кон», «Апол­лон» и других. На­пи­сал (под псевдонимом Бо­рис Гри) ро­ман «Юные лу­чи» (1912). В 1909 году по­се­тил Нор­ве­гию и Шве­цию, в 1911 году - Ав­ст­рию и Фран­цию (в Па­ри­же по­се­щал ака­де­мию «Ла-Гранд-Шомь­ер»). В 1913 году ра­бо­тал в Па­ри­же, соз­дал множество ак­ва­ре­лей, ри­сун­ков и жи­во­пис­ных ра­бот на те­мы па­риж­ской жиз­ни, от­ме­чен­ных ар­ти­стиз­мом, ино­гда про­ни­зан­ных фан­тас­ма­го­рич­но­стью и ощу­ще­ни­ем че­ло­ве­че­ско­го оди­но­че­ст­ва («Ночь. Кар­на­вал», около 1913 года, ГРМ, и другие), се­рию «Жен­щи­на» (мас­ло, гу­ашь, ак­ва­рель, ка­ран­даш; час­тич­но из­да­на в аль­бо­ме под названием «Intimité», 1918 год). Григорьев - бле­стя­щий мас­тер ри­сун­ка, со­еди­нив­ший ака­де­мическую тра­ди­цию с аван­гар­дом. Гра­фич­ность при­су­ща и его жи­во­пис­ным ра­бо­там: в них пре­об­ла­да­ет ли­ния, ко­то­рая с пре­дель­ной ост­ро­той, гра­ни­ча­щей с шар­жем, вы­страи­ва­ет фор­му и в то же вре­мя рит­ми­че­ски ор­га­ни­зу­ет всю плос­кость кар­ти­ны. Хо­лод­ная цве­то­вая гам­ма впол­не со­от­вет­ст­ву­ет его кри­стал­ло­по­доб­ным, ана­ли­ти­че­ски-от­чу­ж­дён­ным «ле­дя­ным» по­строе­ни­ям. В 1915-1916 годы ис­пол­нил рос­пись (на те­мы фьяб К. Гоц­ци) лит ературно-ар­ти­стическое ка­ба­ре «При­вал ко­ме­ди­ан­тов» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (совместно с А.Е. Яков­ле­вым и С.Ю. Су­дей­ки­ным; не сохранилась); уча­ст­во­вал там же в оформ­ле­нии те­ат­ра­ли­зов. ве­че­ров. С 1916 года ра­бо­тал над цик­лом «Ра­сея», пред­став­ляю­щим в гро­те­ск­ной фор­ме жизнь русской про­вин­ции (час­тич­но из­дан в аль­бо­ме под тем же названием, тек­сты П.Е. Щё­го­ле­ва, Н.Э. Рад­ло­ва и эс­се «Ли­ния» Григорьева - 1918 года; тек­сты А.Н. Тол­сто­го, А. Шай­ке­ви­ча, А.Н. Бе­нуа и Григорьева - 1922 год). Ав­тор множества порт­ре­тов, от­ли­чаю­щих­ся за­ост­рён­ной ха­рак­тер­но­стью (В.Э. Мей­ер­холь­да, 1916 год, ГРМ; Б.М. Кус­то­дие­ва, М.В. До­бу­жин­ско­го, оба 1917 года; Ф.И. Ша­ля­пи­на, 1918 год, Му­зей-квар­ти­ра И.И. Брод­ско­го, Санкт-Пе­тер­бург).

Пре­по­да­вал в 1-х Государственных сво­бод­ных ху­дожественных мас­тер­ских в Мо­ск­ве (1918-1919). В 1919 году эмиг­ри­ро­вал, жил в Бер­ли­не, с 1921 года - во Фран­ции. Ил­лю­ст­ри­ро­вал кни­ги («Дет­ский ост­ров» Са­ши Чёр­но­го, 1921 год; «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, 1932-1933 годы, и другие), ис­пол­нял порт­ре­ты (се­рия - ак­тё­ры МХТ; из­да­ны в аль­бо­ме «Ли­ки Рос­сии», 1923 год; С.А. Есе­ни­на, 1923 год; А.М. Ре­ми­зо­ва, 1924 год; М. Горь­ко­го, 1926 год, Му­зей-квар­ти­ра А.М. Горь­ко­го, Мо­ск­ва; С.В. Рах­ма­ни­но­ва, 1930 год). Соз­дал цик­лы, по­свя­щён­ные Нор­ман­дии и Бре­та­ни, Латинской Аме­ри­ке (1927-1929), мо­ну­мен­таль­ное по­лот­но «Ли­ки ми­ра» (1930). Пре­по­да­вал в АХ в Сан­ть­я­го (Чи­ли; 1928-1929 и 1936-1938), в Русской ака­де­мии в Па­ри­же (1930), с 1931 года в шко­ле на сво­ей вил­ле в Кань-сюр-Мер (где по­се­лил­ся с 1927); в 1935 году де­кан нью-йорк­ской Ака­де­мии при­клад­но­го ис­кус­ст­ва.

Сочинения: На­бро­ски на пес­ке (Вос­по­ми­на­ния) // Color and Rhyme. 1951. № 23; Пись­ма // На­ше на­сле­дие. 1990. № 4

Иллюстрации:

Б.Д. Гри­горь­ев. Порт­рет ре­жис­сё­ра В. Э. Мей­ер­холь­да. 1916. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург).

Б.Д. Гри­горь­ев. Из цик­ла «Ра­сея». Из­да­ние 1918 (Пет­ро­град).