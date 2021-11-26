ГОЛУБАЯ РОЗА

ГОЛУБАЯ РОЗА - группа российских художников-символистов.

По­лу­чи­ла название от од­но­именной вы­став­ки, ор­га­ни­зо­ван­ной из­да­те­лем журнала « Зо­ло­тое ру­но » ме­це­на­том и ху­дож­ни­ком Н.П. Ря­бу­шин­ским в Мо­ск­ве в мар­те - ап­ре­ле 1907 года; в ней уча­ст­во­ва­ли 16 жи­во­пис­цев, гра­фи­ков и скульп­то­ров (в основном вы­пу­ск­ни­ки МУЖВЗ). На­зва­ние, воз­мож­но, при­над­ле­жа­ло В.Я. Брю­со­ву (или воз­ник­ло под влия­ни­ем од­но­именного сти­хо­тво­ре­ния К.Д. Баль­мон­та) и сим­во­ли­зи­ро­ва­ло ро­ман­тическую тос­ку по не­ве­до­мо­му и не­дос­ти­жи­мо­му, по ана­ло­гии с «го­лу­бым цвет­ком» Но­ва­ли­са; оно ука­зы­ва­ло и на пре­ем­ст­вен­ность с вы­став­кой «Алая ро­за». Свои­ми пред­те­ча­ми мас­те­ра «Голубой розы» счи­та­ли М.А. Вру­бе­ля и В.Э. Бо­ри­со­ва-Му­са­то­ва. Яд­ро груп­пы со­став­ля­ли са­ра­тов­цы П.В. Куз­не­цов, А.Т. Мат­ве­ев, П.С. Ут­кин. Изы­скан­ный ко­ло­ризм и де­ко­ра­тив­ность (Ря­бу­шин­ский, А.В. Фон­ви­зин), чер­ты сти­ли­за­тор­ст­ва и при­ми­ти­виз­ма (А.А. Ара­пов, Н.П. Кры­мов), мис­тические мо­ти­вы ( В.Д. и Н.Д. Ми­лио­ти , Ут­кин), ори­ен­та­лизм (М.С. Сарь­ян, Куз­не­цов) и те­ат­раль­ность (С.Ю. Су­дей­кин, Н.Н. Са­пу­нов), пла­стическое вы­ра­же­ние ус­коль­заю­ще­го на­строе­ния (П.И. Бро­мир­ский, Мат­ве­ев), утон­чён­ная гра­фич­ность (В.П. Дрит­тен­прейс, Н.П. Фео­фи­лак­тов) слу­жи­ли «де­ма­те­риа­ли­за­ции» при­ро­ды и ове­ще­ст­в­ле­нию об­ра­зов сна, меч­ты, ми­ра­жа, ра­дуж­но­го ви­де­ния «не­зем­ной» кра­со­ты, от­ли­чая твор­че­ст­во мас­те­ров «Голубой розы» от рет­ро­спек­ти­виз­ма «Ми­ра ис­кус­ст­ва».

Ху­дож­ни­ки «Голубой розы» впо­след­ст­вии уча­ст­во­ва­ли в вы­став­ке «Ве­нок» (декабрь 1907 - январь 1908 годов), в са­ло­нах «Зо­ло­то­го ру­на» (1908-1910 годы); ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие при­ми­ти­виз­ма «Буб­но­во­го ва­ле­та», « Ос­ли­но­го хво­ста » и сим­во­ли­ст­ской тен­ден­ции «Сою­за мо­ло­дё­жи». Рет­ро­спек­тив­ные вы­став­ки «Голубой розы» со­стоя­лись в Мо­ск­ве в 1925, 1988, 1999 и 2006 годах.

Иллюстрации:

«Го­лу­бая ро­за». Н.Д. Ми­лио­ти. Эс­киз де­ко­ра­тив­но­го пан­но. 1910-е годы. Ча­ст­ное соб­ра­ние (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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