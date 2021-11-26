ФАБЕРЖЕ ПЕТЕР КАРЛ ГУСТАВОВИЧ

Российский ювелир. Прославился созданными им яйцами Фаберже.

Биография и творчество

Отец Карла Густав Фаберже был потомком французских гугенотов, осевших в Пруссии, а затем в Лифляндии. В 1842 году он открыл ювелирную фирму в российской столице. Мать Карла Шарлотта Юнгштедт имела датские корни.

Юноша должен был продолжить дело отца. Некоторое время он провел в Европе, учился в Дрездене, затем стал изучать ювелирное дело во Франкфурте у Йозефа Фридмана. В начале 1870-х Густав Фаберже, обитавший в Дрездене, передал управление фирмой Карлу.

Младший Фаберже руководил производством вполне успешно. Его изделия были представлены на Всероссийской выставке в Москве в 1882 году. Их высоко оценил государь Александр III . По заказу последнего к Пасхе 1885 года фирмой Фаберже было сделано первое ювелирное яйцо. Оно предназначалось в подарок супруге императора Марии Фёдоровне и представляло собой подобие куриного яйца. Скорлупа была выполнена из эмали, желток – из золота, как и находившаяся в нем курочка, в ней, в свою очередь, помещалась маленькая рубиновая корона. За образец для данного произведения было взято яйцо, созданное ювелирами XVIII столетия. Необычный подарок так понравился государыне, что с тех пор ежегодно к Пасхе Фаберже должен быть изготавливать новое яйцо с обязательным сюрпризом внутри. Кроме того, он стал придворным ювелиром.

Карл Фаберже и выдающиеся ювелиры его фирмы, среди которых Михаил Евлампиевич Перхин, Август Хольстрём, Эрик Коллин и др., создавали яйца для императорской семьи вплоть до 1917 года. При сыне Александра III Николае II к Пасхе стали изготавливать по два яйца – для вдовствующей императрицы и супруги государя Александры Фёдоровны . Всего для Романовых Карлом Фаберже было выполнено 54 яйца, из которых до наших дней дошло 48 штук. Выдающиеся произведения ювелирного искусства принесли фирме Фаберже большую славу по всей Европе. Доподлинно известно о 15 яйцах, созданных для частных заказчиков. Семь из них предназначались жене промышленника Александра Кельха, остальные – князю Феликсу Юсупову , семейству Ротшильдов, герцогине Мальборо и Эммануилу Нобелю. Лица некоторых заказчиков не были установлены. В наше время сохранившиеся яйца Фаберже находятся в государственных музеях России, Европы и США.

Помимо знаменитых яиц, Фаберже принадлежал ювелирный натюрморт, представлявший камень, на котором располагался завтрак джентльмена, детали его были исполнены из яшмы, серебра, янтаря, хрусталя, кварца и белого камня. Кроме штучных изделий, фирма производила и более массовую ювелирную продукцию.

В 1900 году за свои заслуги в данном виде искусства Карл Густавович получил во Франции орден Почетного легиона, также став мастеров гильдии ювелиров Парижа. В то же время прославленная фирма обзавелась новым зданием. Помимо Петербурга, магазины с продукцией Фаберже действовали в Москве и Одессе. С 1898 года со-руководителями фирмы стали старшие сыновья Карла Евгений и Агафон.

После Октябрьской революции все мастерские и магазины фирмы подверглись национализации, также бывшие владельцы лишились всех ювелирных запасов. Сохранить удалось лишь их малую часть благодаря Евгению Фаберже, который вывез их в Финляндию. Осенью 1918 года глава фирмы тайно покинул Россию, уехав в Ригу. После этого Карл Густавович обосновался в Берлине, с началом революционных событий и там переехал в Висбаден, сменив перед этим несколько городов. Весной 1920 года у него начались проблемы с сердцем, после чего семья перевезла его в более климатически подходящую Лозанну. Здесь осенью 1920 года он и скончался. Был погребен на каннском кладбище Гран-Жас.

В 1923 году в Париже появилась фирма «Фаберже и Ко», которую возглавили сыновья Фаберже Евгений и Александр. Другой его сын Николай руководил филиалом компании в Лондоне.